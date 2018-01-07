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Гол Бернардески принес победу «Ювентусу» над «Кальяри»

сегодня, 00:40
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В поединке 20-го тура Серии А «Юве» не без труда сломил сопротивление «Кальяри».

Кальяри, стадион «Сардиния Арена».

«Кальяри» - «Ювентус» - 0:1 (0:0)
Гол: Бернардески 74.

«Кальяри»: Биттенкур, Романья, Чеппителли, Пизакане (Джанетти 88), Барелла (ван дер Вил 86), Падоин, Ионицэ (Сау 69), Фараго, Чигарини, Фариас, Паволетти.
Главный тренер: Диего Лопес.

«Ювентус»: Щесны, Бенатиа, Алекс Сандро, Барцальи, Кьеллини, Хедира (Манджукич 60), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Лихтштайнер 79), Дибала (Дуглас Коста 50), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Матюиди 42, Бернардески 51, Паволетти 75.

Судья: Джанпаоло Кальварезе.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура «Рома» проиграла «Аталанте» (1:2).

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Все комментарии
ballak144
ballak144
сегодня в 07:24
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 07:05
    Жаль что проиграл Кальяр я думал будет ничья
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 06:51
    Молодчик, Федерико! Уже не зря он оказался в Ювентусе, получается) Этот тур вообще стал знаковым для Бонуччи и Бернардески, поскольку именно их голы принесли Милану и Ювентусу победы! С непростой выездной викторией, тиффози Старой Синьоры.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 04:44
    Прошу продолжить банкет!)))
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 02:42
    Ювентус с победой!
    barc-f.
    barc-f.
    сегодня в 02:38
    Как испарились смотрю все активные товарищи отсюда ,правда видимо моя глаза заколола
    barc-f.
    barc-f.
    сегодня в 02:19
    Как быстро санитарки спать уложили маленьких наследников престола в жёлтом доме
    barc-f.
    barc-f. ответил pinturicchio86
    сегодня в 02:15
    Да это очередной мальвиновый фейк, с ним никто не общаешься,вот он и создал КМС и Цесаревн с трёх один и сам с собой общается
    barc-f.
    barc-f.
    сегодня в 02:13
    Стали ветки серии а мальвиновыми неспроста, Князь тут конечно не причем.)
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил 3 к 1
    сегодня в 02:04
    3 к 1:
    Понимаешь, модераторы, скажем так, заточены под средний уровень интеллекта на сайте. А он, к сожалению, невысок. Т.е. интересный завуалированный троллинг, скорее всего, просто не пройдёт, потому что его посчитают оскорблением. Употребление красивых деепричастных оборотов, с использованием литературно красивых синонимов оскорбительным словам, будет просто помечено троллингом и всё твоё старание написать красиво просто разобьётся о нежелание модераторов вникать в суть каждого комментария.
    это я уже понял, когда задал риторический вопрос про человека разумного)))
    3 к 1
    3 к 1
    сегодня в 02:02
    Цесаревну забанили, Настя-Артур прыгнуло на балабола-ф. Иди и постарайся уснуть, хоть и нелегко это сделать на пепелище)
    barc-f.
    barc-f.
    сегодня в 02:00
    Италия такое дно, что берет смех, даже на ЧМ не могли отобраться, даже никакущей Португалия с Рональду смогли пройти в стыках полупрофессиональный шведов,а Италия не смогла...
    Позор всему итальянскому футболу на всех уровнях.
    Правильно, что я не смотрю серию а,нет смысла смотреть унылое катеначчо с предсказуемым кабинетным чемпионом.)
    3 к 1
    3 к 1 ответил pinturicchio86
    сегодня в 02:00
    pinturicchio86:
    дожили, т е чтобы вести высокоинтеллектуальный диалог, с использованием слов и фраз древних философов, среди единомышленников, нужно придумать систему общения?)))
    Понимаешь, модераторы, скажем так, заточены под средний уровень интеллекта на сайте. А он, к сожалению, невысок. Т.е. интересный завуалированный троллинг, скорее всего, просто не пройдёт, потому что его посчитают оскорблением. Употребление красивых деепричастных оборотов, с использованием литературно красивых синонимов оскорбительным словам, будет просто помечено троллингом и всё твоё старание написать красиво просто разобьётся о нежелание модераторов вникать в суть каждого комментария.
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил Цесаревна Галеона
    сегодня в 01:58
    т е ты местная решала?
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил 3 к 1
    сегодня в 01:56
    3 к 1:
    Да не. Просто нужно более обтекаемо говорить и не конкретизировать. Самое правильное - обращаться к собеседнику в третьем лице, тогда проблемы к минимуму будут сведены по бану.
    дожили, т е чтобы вести высокоинтеллектуальный диалог, с использованием слов и фраз древних философов, среди единомышленников, нужно придумать систему общения?)))
    Цесаревна Галеона
    Цесаревна Галеона
    сегодня в 01:55
    Трикодин сам с собой о себе,наполеонофилия
    3 к 1
    3 к 1 ответил pinturicchio86
    сегодня в 01:54
    pinturicchio86:
    ты очень похож на модератора)))
    На самом деле это самый беспомощный юзер на Соккере. Имеет больше всех аккаунтов, при этом постоянно лажает во всём)
    Цесаревна Галеона
    Цесаревна Галеона
    сегодня в 01:52
    А мне кажется что трикодин уже подо льдом ,а пишет ее младшая сестра
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил Цесаревна Галеона
    сегодня в 01:52
    Цесаревна Галеона:
    Модераторов за дураков принимаете? Они умнее вас школота,я уверяю
    ты очень похож на модератора)))
    3 к 1
    3 к 1 ответил pinturicchio86
    сегодня в 01:52
    pinturicchio86:
    скорее всего тут нужно вести беседу на уровне учебника русского языка до 9 класса иначе бан )))
    Да не. Просто нужно более обтекаемо говорить и не конкретизировать. Самое правильное - обращаться к собеседнику в третьем лице, тогда проблемы к минимуму будут сведены по бану.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Валерон
    сегодня в 01:51
    Валерон:
    Аллегри пошел по опасной и обрывистой дороге Конте. Вначале Антонио нюхал парашу за подобные грехи теперь физрука ждет место под шконкой как только новое кальчополли в отношении Ювентуса возбудят через пару лет. Видимо на роду у тренеров старой сеньоры написано...
    Остынь уже. Никто ничего уже не возбудит. Италия ещё после первого фарсополи на ноги не встала. И ты мне не ответил на вопрос. Тебе что с того? Ну не будет Ювентуса, так вам и Беневенто с головой хватит, что бы с ними за выживание бороться.
    Берлу стоило больших ОЧЕНЬ больших денег, выйти сухим из воды, уничтожить хотели не только Юве, но и Милан. Юве оказались умнее. Отыграли в серии Б и вернулись, Берла доили до упора, в результате он потерял клуб (был вынужден продать аферистам)
    Цесаревна Галеона
    Цесаревна Галеона ответил pinturicchio86
    сегодня в 01:51
    Модераторов за дураков принимаете? Они умнее вас школота,я уверяю
    3 к 1
    3 к 1 ответил Великий Князь
    сегодня в 01:50
    Великий Князь:
    вынужден тебя огорчить, я натурал. Даже друзьями быть не получится)
    Мне кажется этот Настя-Артур уже на последнем издыхании. Ты заметил, что у неё постоянные проблемы в последнее время? Везде все давят. Хорошо, что реки подо льдом, не утопится поди)
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил 3 к 1
    сегодня в 01:50
    3 к 1:
    Я тут одного глора Барселоны приматом назвал, так вообще на сутки дисквалифицировали. Хотя человек - это существо из семейства гоминид отряда приматов. Вот так за правду страдают люди.
    скорее всего тут нужно вести беседу на уровне учебника русского языка до 9 класса иначе бан )))
    Цесаревна Галеона
    Цесаревна Галеона ответил Великий Князь
    сегодня в 01:50
    Мальчишек любишь? Ну не беда,я тоже их люблю, у нас одинаковый контингент любви
    Цесаревна Галеона
    Цесаревна Галеона ответил Валерон
    сегодня в 01:49
    Хуан Карлос не мели Чепуху на каждого Кана найдется Пандиани
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Цесаревна Галеона
    сегодня в 01:47
    Цесаревна Галеона:
    Князь,я люблю тебя,давно хотела признаться,прости что так я вот.. Жду от тебя взаимное
    вынужден тебя огорчить, я натурал.
    Даже друзьями быть не получится)
    Валерон
    Валерон
    сегодня в 01:47
    Аллегри пошел по опасной и обрывистой дороге Конте. Вначале Антонио нюхал парашу за подобные грехи теперь физрука ждет место под шконкой как только новое кальчополли в отношении Ювентуса возбудят через пару лет. Видимо на роду у тренеров старой сеньоры написано...
    УрсХох
    УрсХох
    сегодня в 01:47
    БОН СКОТТ!!!
    Бонушка!Вот кого не хватает на ветке для полноты картины!!!
    pinturicchio86
    pinturicchio86
    сегодня в 01:46
    походу ша забанят за неизвестное им слово)))
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