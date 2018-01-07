Гол Бернардески принес победу «Ювентусу» над «Кальяри»

В поединке 20-го тура Серии А «Юве» не без труда сломил сопротивление «Кальяри».
Кальяри, стадион «Сардиния Арена».
«Кальяри» - «Ювентус» - 0:1 (0:0)
Гол: Бернардески 74.
«Кальяри»: Биттенкур, Романья, Чеппителли, Пизакане (Джанетти 88), Барелла (ван дер Вил 86), Падоин, Ионицэ (Сау 69), Фараго, Чигарини, Фариас, Паволетти.
Главный тренер: Диего Лопес.
«Ювентус»: Щесны, Бенатиа, Алекс Сандро, Барцальи, Кьеллини, Хедира (Манджукич 60), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Лихтштайнер 79), Дибала (Дуглас Коста 50), Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Матюиди 42, Бернардески 51, Паволетти 75.
Судья: Джанпаоло Кальварезе.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Рома» проиграла «Аталанте» (1:2).