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19:00 Идет второй тайм, 53’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
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Руководство «Манчестер Юнайтед» дало добро на покупку Озила

сегодня, 08:40

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По слухам, руководство манкунианцев дало зеленый свет на покупку немецкого хавбека. Клуб готов выделить на этот трансфер 40 млн евро.

При этом контракт Озила с «Арсеналом» истекает через полгода, так что это последняя возможность для «канониров» получить за Месута какие-то деньги.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 20:10
У Моура с Генрихом не срослось и с Озилом ничего не выйдет. И как интересно они будут совмещаться с Погба, или это подмена Погба.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил benderivan
сегодня в 19:14
benderivan:
Это уже лет этак 10 происходит, если что) Анри, Ван Перси, Адебайор, Насри, Клиши, Санья, Коул, Фабрегас, Озил и тд и тп и др такое всегда было. В Арсенале вырастали и уходили.
Видится что акционерам и фанам Арсенала не хочется выглядеть полигоном для выращивания Новогодних елочек.
SurgutSibir
SurgutSibir ответил benderivan
сегодня в 17:08
benderivan:
Это уже лет этак 10 происходит, если что) Анри, Ван Перси, Адебайор, Насри, Клиши, Санья, Коул, Фабрегас, Озил и тд и тп и др такое всегда было. В Арсенале вырастали и уходили.
Причём хорошие бабки делают. Единственная большая промашка Аршавин. Ну тут русскую душу они не поняли.
benderivan
benderivan
сегодня в 15:16
Да ладно вам. Озил очень талантливый парень, при хорошей поддержке может выдавать потрясающий уровень игры.
benderivan
benderivan ответил kolpankolpan
сегодня в 15:15
kolpankolpan:
Венгер стар лидеры команды разбегаются без веры в будущее.
Это уже лет этак 10 происходит, если что) Анри, Ван Перси, Адебайор, Насри, Клиши, Санья, Коул, Фабрегас, Озил и тд и тп и др такое всегда было. В Арсенале вырастали и уходили.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:48
Венгер стар лидеры команды разбегаются без веры в будущее.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 14:04
наверное Жозик умеет мотивировать этого лентяя, и не от случая к случаю, а постоянно, иначе ТОВАР - КАЧЕСТВО ну никак не соответствует
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:39
Надо брать скорее деньги
Saang
Saang
сегодня в 11:37
Он ведь в Барселону вроде собирался.
WildKem
WildKem
сегодня в 11:35
Ну учитывая, что Мхитарян не особо подошел Моуринью и собираются его продавать, млн 20-30 думаю, как минимум , с трансфера Генриха клуб получит, то есть от 50 до 70 процентов суммы трансфера Озила. И плюс ко всему Озил и Моуринью знакомы по совместной работе, причем Озил при Жозе весьма хорошо играл очень вероятно, что Жозе и сейчас сможет использовать Озила также эффективно. Еще один плюс трансфера Озила, это то что игроков, которые играли в Лиге Европы можно дозаявить в ЛЧ на матчи плей офф. И если Жозе сумеет что-то вроде пробудить Озила, что очень вероятно, так как Озил так и так хочет поехать на ЧМ в Россию, а для этого надо ярко играть, то команда получит очень хорошего игрока и в конце сезона эти 40 млн евро, уплаченные за него никто и не вспомнит.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 11:32
Ошибка!!!!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 11:18
Было бы здорово! У Маура в мадридском Реале Месут провел весьма неплохие сезоны. Еще один футболист может воссоединится с Особенным в Манчестер Юнайтед) Поживем и увидим.....
Фата лист
Фата лист ответил Владимир Ушаков
сегодня в 11:13
40 млн уже недорого...
Ruswin
Ruswin
сегодня в 11:03
Лучше попытайтесь Крооса взять.
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 10:40
только не это.....не нужен он МЮ!!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 10:24
за 40 лямов Арсен лично закутает Озила в пуховик и отвезет его в Манчестер )))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:00
Неплохая замена Мхитаряну будет и недорогая
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 09:32
Нет надобности в его трансфере! полузащитников и так хватает у нас
belladonna
belladonna
сегодня в 09:25
95-shishani-95
Сегодня 08:52
________________________

"И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!"

эта команда первая лишь условно. по выигранным трофеям - да.
по игре - и близко нет.
и речь не только об игре в этом сезоне.
в позапрошлом сезоне игра у реала прямо скажем была не ахти.
а ЛЧ взяли благодаря фартовой жеребьевке. да и даже с учетом фарта доковыляли до финала еле еле. финал взяли абсолютно не заслуженно.
так что ЛЧ позапрошлого сезона это не заслуга реала. это удача. и помощь судей.

в прошлом сезоне тоже не сказать, что прям мощной была игра.
хотя безусловно и лучше, чем сейчас.
но чемп Испании взяли во многом благодаря везению, фартило реалу неплохо, ну и плюс у Барсы были проблемы.
а ЛЧ... там игра конечно была сильнее, чем в позапрошлой ЛЧ, но опять же - в полуфинале свезло, что судьи попались с проблемами со зрением, два гола с оффсайда зачли.


"А тупые Перес и Зидан"

а не так давно вы, глоры реала, Зидана возносли.)) что дескать он лучший тренер в мире.
а сейчас чуть ли не физруком оказался.)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 95-shishani-95
сегодня в 09:11
95-shishani-95:
Почти все топ-клубы усиливаются сильными игроками! А тупые Перес и Зидан, не то что не усиливают состав, наоборот, продают то что есть! Теперь и про Крооса говорят! Получили по заслугам, уж слишком поверили в себя! Отсюда и результат, 4 место в ЛЛ, 2 место в группе в ЛЧ! И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!
Если команда продала Олонсо,Ди Марию и Озила - и при этом выиграла 3 из 4-х последних ЛЧ - то не такие уж они и тупые....эти Пересы )))......
Чтоб стать сильней не обязательно только покупать........вот с грядущей продажей Бензема Реал станет только сильней....а приобретения будут этим летом....
Клуб с глупым руководством - не может брать по 3 титула в год.....
drug01
drug01
сегодня в 09:10
Зачем ему переходить и сидеть в запасе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:52
Почти все топ-клубы усиливаются сильными игроками! А тупые Перес и Зидан, не то что не усиливают состав, наоборот, продают то что есть! Теперь и про Крооса говорят!
Получили по заслугам, уж слишком поверили в себя!
Отсюда и результат, 4 место в ЛЛ, 2 место в группе в ЛЧ! И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:47
Зачем торопиться? Зря выкинуть 40 млн.евро это глупо! Что с Озилом , что без него у МЮ в этом сезоне очень мало шансов на трофеи! Лучше подождать и получить его бесплатно!
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