Руководство «Манчестер Юнайтед» дало добро на покупку Озила

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По слухам, руководство манкунианцев дало зеленый свет на покупку немецкого хавбека. Клуб готов выделить на этот трансфер 40 млн евро.
При этом контракт Озила с «Арсеналом» истекает через полгода, так что это последняя возможность для «канониров» получить за Месута какие-то деньги.
Сегодня 08:52
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"И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!"
эта команда первая лишь условно. по выигранным трофеям - да.
по игре - и близко нет.
и речь не только об игре в этом сезоне.
в позапрошлом сезоне игра у реала прямо скажем была не ахти.
а ЛЧ взяли благодаря фартовой жеребьевке. да и даже с учетом фарта доковыляли до финала еле еле. финал взяли абсолютно не заслуженно.
так что ЛЧ позапрошлого сезона это не заслуга реала. это удача. и помощь судей.
в прошлом сезоне тоже не сказать, что прям мощной была игра.
хотя безусловно и лучше, чем сейчас.
но чемп Испании взяли во многом благодаря везению, фартило реалу неплохо, ну и плюс у Барсы были проблемы.
а ЛЧ... там игра конечно была сильнее, чем в позапрошлой ЛЧ, но опять же - в полуфинале свезло, что судьи попались с проблемами со зрением, два гола с оффсайда зачли.
"А тупые Перес и Зидан"
а не так давно вы, глоры реала, Зидана возносли.)) что дескать он лучший тренер в мире.
а сейчас чуть ли не физруком оказался.)
Сегодня 08:52
________________________
"И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!"
эта команда первая лишь условно. по выигранным трофеям - да.
по игре - и близко нет.
и речь не только об игре в этом сезоне.
в позапрошлом сезоне игра у реала прямо скажем была не ахти.
а ЛЧ взяли благодаря фартовой жеребьевке. да и даже с учетом фарта доковыляли до финала еле еле. финал взяли абсолютно не заслуженно.
так что ЛЧ позапрошлого сезона это не заслуга реала. это удача. и помощь судей.
в прошлом сезоне тоже не сказать, что прям мощной была игра.
хотя безусловно и лучше, чем сейчас.
но чемп Испании взяли во многом благодаря везению, фартило реалу неплохо, ну и плюс у Барсы были проблемы.
а ЛЧ... там игра конечно была сильнее, чем в позапрошлой ЛЧ, но опять же - в полуфинале свезло, что судьи попались с проблемами со зрением, два гола с оффсайда зачли.
"А тупые Перес и Зидан"
а не так давно вы, глоры реала, Зидана возносли.)) что дескать он лучший тренер в мире.
а сейчас чуть ли не физруком оказался.)
Чтоб стать сильней не обязательно только покупать........вот с грядущей продажей Бензема Реал станет только сильней....а приобретения будут этим летом....
Клуб с глупым руководством - не может брать по 3 титула в год.....
Чтоб стать сильней не обязательно только покупать........вот с грядущей продажей Бензема Реал станет только сильней....а приобретения будут этим летом....
Клуб с глупым руководством - не может брать по 3 титула в год.....
Получили по заслугам, уж слишком поверили в себя!
Отсюда и результат, 4 место в ЛЛ, 2 место в группе в ЛЧ! И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!
Получили по заслугам, уж слишком поверили в себя!
Отсюда и результат, 4 место в ЛЛ, 2 место в группе в ЛЧ! И это ПЕРВАЯ КОМАНДА МИРА за последние 2 года!