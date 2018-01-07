«Арсенал» сложил полномочия обладателя Кубка Англии

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» и покинул турнир.
Ноттингем, «Сити Граунд»
«Ноттингем Форест» – «Арсенал» – 4:2 (2:1)
Голы: Личай 20, Личай 44, Бреретон 64 (пен), Доуэлл 85 (пен) - Мертезакер 23, Уэлбек 79.
«Ноттингем Форест»: Смит, Личай, Мансьенн, Траоре, Осборн, Кэш (МакКей 87), Клаф (Тайлер 56), Бреретон, Доуэлл (Миллс 90+3), Воган, Уоррелл.
Главный тренер: Гэри Брэйзил.
«Арсенал»: Oспина, Дебюши (Акпом 87), Мертезакер, Холдинг, Уиллок (Нкетиа 67), Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Нельсон, Айвоби, Уолкотт, Уэлбек.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Дебюши 84, Оспина 85, Мертезакер 89.
Удаление: Уоррелл 89.
Судья: Джонатан Мосс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.