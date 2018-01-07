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«Арсенал» сложил полномочия обладателя Кубка Англии

вчера, 20:55
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест4 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» и покинул турнир.

Ноттингем, «Сити Граунд»

«Ноттингем Форест» – «Арсенал» – 4:2 (2:1)
Голы: Личай 20, Личай 44, Бреретон 64 (пен), Доуэлл 85 (пен) - Мертезакер 23, Уэлбек 79

«Ноттингем Форест»: Смит, Личай, Мансьенн, Траоре, Осборн, Кэш (МакКей 87), Клаф (Тайлер 56), Бреретон, Доуэлл (Миллс 90+3), Воган, Уоррелл.
Главный тренер: Гэри Брэйзил.

«Арсенал»: Oспина, Дебюши (Акпом 87), Мертезакер, Холдинг, Уиллок (Нкетиа 67), Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Нельсон, Айвоби, Уолкотт, Уэлбек.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Дебюши 84, Оспина 85, Мертезакер 89.
Удаление: Уоррелл 89.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 07:09
до свидания
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:39
Опять заметьте судя ошибся против Арсенала. Совпаденее? Не думаю.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил multazar
сегодня в 03:13
multazar:
...и больше чем кубков апл у ливера.
А причем здесь Ливерпуль? Кстати в Англии только Ноттингем Форрест и Ливерпуль два раза подряд брали КЧ. Кокни и Манки просто отдыхают.
multazar
multazar ответил Y.N.W.A.
сегодня в 01:36
Y.N.W.A.:
Великий Ноттингем Форест, у которого, к слову, кубков ЛЧ больше, чем у Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Сити вместе взятых)
...и больше чем кубков апл у ливера.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 00:57
Ноттингем Форест гораздо более великий клуб, чем Арсенал.
eaguar
eaguar ответил Шейх Сити
сегодня в 00:22
вам баб ла жалети чо ли
eaguar
eaguar
сегодня в 00:21
Вот это жаль .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:20
Продадут Озила и Санчеса за 250 млн.......и будут самым богатым клубом.....в Чемпионшипе )))
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 00:15
поздравляю арсенал с очередной блестящей игрой на уровне средняка а в скоре и аутсайдера АПЛ!
Шейх Сити
Шейх Сити ответил konst19
сегодня в 00:14
konst19:
Венгер слил кубок чтобы сконцентрироваться на победе в чемпионате
ну это и ежу понятно!
spectator
spectator ответил cannongun
сегодня в 00:07
cannongun:
ахаха, круто. с победой Форест!
вам тоже обольщаться не долго) ЛЕ ваше всё)
spectator
spectator
сегодня в 00:05
лузеры)
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:48
    konst19
    konst19
    вчера в 23:15
    Венгер слил кубок чтобы сконцентрироваться на победе в чемпионате
    Roman73
    Roman73
    вчера в 23:09
    Второй пенальти -необъязательный.
    Судья мог при желании вместо 4-2 сделать 3-3, не захотел.
    Показательно, в премьер-лиге (настоящей) судьи не топят чемпионшип,
    и это правильно, пусть народ видит: для старательных есть прямая дорога снизу вверх, а блата нет ни для кого.
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 22:42
    Так Себе Аналитик:
    Все, спасибо, я понял, действительно, это я тупил. Если таскать за курсор, все нормально на всех браузерах. Простите за беспокойство.
    Всегда пожалуйста! Рад, что разобрались, обращайтесь.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил alexgurzan
    вчера в 22:39
    Все, спасибо, я понял, действительно, это я тупил. Если таскать за курсор, все нормально на всех браузерах. Простите за беспокойство.
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 22:35
    это фиаско , Арсен !
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 22:33
    Так Себе Аналитик:
    Я понял в свою очередь, что вы имеете в виду, но на Chrome/Redmi 4 у меня это не получается..
    Странно, только что опробовал на note 3 pro, 4 и 4X, всё в порядке.
    А хром не нуждается в обновлении? Есть ли возможность проверить как себя ведёт мобильная версия в другом браузере? В стандартном, например?
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил The Frei
    вчера в 22:33
    И это пишет фан челси?
    hoolio_g
    hoolio_g
    вчера в 22:32
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил alexgurzan
      вчера в 22:28
      Я понял в свою очередь, что вы имеете в виду, но на Chrome/Redmi 4 у меня это не получается..
      The Frei
      The Frei ответил Y.N.W.A.
      вчера в 22:26
      Y.N.W.A.:
      Великий Ноттингем Форест, у которого, к слову, кубков ЛЧ больше, чем у Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Сити вместе взятых)
      Еще один глор выскочил, который, к слову, болеет за клубы у которых в википедии прочитал что в графе кубков ЛЧ больше, чем у Арсенала, Челси, Тоттенхэма и Сити вместе взятых)
      Виталик ManUtd Rus
      Виталик ManUtd Rus
      вчера в 22:22
      Классическая победа на классе !
      alexgurzan
      alexgurzan ответил Так Себе Аналитик
      вчера в 22:22
      Так Себе Аналитик:
      Тут трудно скин просто дать, легче об'яснить. Наберите огромный комментарий в мобильной версии и попытайтесь изменить. Даже если вы нажмёте внутри текстового поля и попытаетесь прокрутить, прокручиваться будет вся страница (а надо, чтобы прокручивался текст, если курсор внутри поля, это реализуется элементарно).
      Добрый вечер! Я увидел, что вы имеете ввиду. Попробуйте потянуть за "курсор" внутри окна при редактировании.
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
      вчера в 22:12
      Великий Ноттингем молодцы
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      вчера в 22:11
      Форест здорово сыграл и победил заслужено, молодцы!!!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил jobss
      вчера в 22:11
      Тут трудно скин просто дать, легче об'яснить. Наберите огромный комментарий в мобильной версии и попытайтесь изменить. Даже если вы нажмёте внутри текстового поля и попытаетесь прокрутить, прокручиваться будет вся страница (а надо, чтобы прокручивался текст, если курсор внутри поля, это реализуется элементарно).
      YRunner
      YRunner
      вчера в 22:10
      Всякое могло быть, но чтобы так...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил liverpооl2014
      вчера в 22:05
      Переводчик не откажется от игрока для глубины состава, это понятно)
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