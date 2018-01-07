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Коутиньо впервые предстал перед публикой в цветах «Барселоны»

вчера, 22:36

Полузащитник Филиппе Коутиньо, перебравшийся в «Барселону» из «Ливерпуля», впервые появился перед представителями СМИ в цветах каталонского клуба.

Сегодня в официальном «твиттере» «Барсы» было опубликовано видео, на котором бразилец вышел на сцену в ветровке с гербом каталонского клуба на ней.

Официальное представление Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» запланировано на завтра.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:58
Что - то у меня не открывается это видео...Впрочем, не велика потеря) Ничего такого там все равно нет, кроме щеголяний Коутиньо в сине-гранатовых цветах!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:13
небольшой пиарчик
Aram Yagubyan
Aram Yagubyan ответил stasmani
сегодня в 02:24
stasmani:
чувак, это репчик
да пасаны ваще ребята
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:26
весь клуб в этой сцене.
не на тренеровку потащили как сделал бы Клопп или другой вменяемый тренер АПЛ (хотя Клопп тоже невменяем, но в другом), а в пиар-ангар на "фэшен сессию")))
starche
starche
сегодня в 00:46
Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 23:44
дождался наконец
dreamcr17
dreamcr17
вчера в 23:36
Обычные галифе,но колхозники негодуют)Как ни как в интернете только видят красивых людей.
YRunner
YRunner
вчера в 23:13
А в штанах наверное с собой ливерной колбасы прихватил.
stasmani
stasmani
вчера в 22:53
чувак, это репчик
311
311
вчера в 22:52
Про джинсы шутили уже? А, ну ладно!)
liverpооl2014
liverpооl2014
вчера в 22:47
Штаны конечно жесть)
Mara
Mara
вчера в 22:47
А что это у него за панталоны такие?
Gemor
Gemor
вчера в 22:46
похоже обделался от радости) Неужели он подумал, что это отличная идея приходить туда в обвисших штанах?
Vane4ek
Vane4ek
вчера в 22:42
Мечта сбылась!)) Улыбка не сходит с лица!))
P.S. Джинсы у него это полный 5...ц !))
дурман
дурман
вчера в 22:39
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