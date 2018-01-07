Коутиньо впервые предстал перед публикой в цветах «Барселоны»

Полузащитник Филиппе Коутиньо, перебравшийся в «Барселону» из «Ливерпуля», впервые появился перед представителями СМИ в цветах каталонского клуба.
Сегодня в официальном «твиттере» «Барсы» было опубликовано видео, на котором бразилец вышел на сцену в ветровке с гербом каталонского клуба на ней.
Официальное представление Коутиньо в качестве игрока «Барселоны» запланировано на завтра.
не на тренеровку потащили как сделал бы Клопп или другой вменяемый тренер АПЛ (хотя Клопп тоже невменяем, но в другом), а в пиар-ангар на "фэшен сессию")))
не на тренеровку потащили как сделал бы Клопп или другой вменяемый тренер АПЛ (хотя Клопп тоже невменяем, но в другом), а в пиар-ангар на "фэшен сессию")))
P.S. Джинсы у него это полный 5...ц !))
P.S. Джинсы у него это полный 5...ц !))