«Ливерпуль» готов доплатить «РБ Лейпциг», чтобы Кейта перебрался на «Энфилд» уже в январе

«Ливерпуль» готов потратить часть дохода от трансфера Филиппе Коутиньо в «Барселону» на то, чтобы ускорить переезд хавбека «РБ Лейпциг» Наби Кейта на «Энфилд».

Напомним, что «красные» заблаговременно оформили трансфер гвинейца, однако по договоренности между клубами, футболист должен провести текущей сезон в стане «быков», а к «Ливерпулю» он присоединится уже летом.

По слухам, мерсисайдцы готовы доплатить немецкому клубу, чтобы игрок перебрался к ним уже в январе. Сам Кейта не против такого развития событий.