В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.7 3.1 2.7
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол Фонбет 2.65 3 2.8
  • Главные новости
  • Все новости
19:54
Марез является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля»1
17:01
Свет увидел рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 первенств Европы46
14:37
Коутиньо рискует не сыграть за «Барселону» в январе45
13:12
РУСАДА начала проверку игроков сборной России на допинг123
12:48
Иммобиле вырвался в лидеры в гонке за «Золотую бутсу»38
20:03
«Ювентус» не собирается никого продавать этой зимой0
19:55
Коутиньо: «Неймар сказал, что в „Барселоне“ потрясающие раздевалки»3
19:44
«Интер» заинтересован в трансфере защитника «Милана»1
19:42
Вице-президент «Барселоны»: «Стоимость трансфера Коутиньо значительно снизилась»2
19:38
«Эвертону» нужен форвард «Милана»0
19:32
«Милан»: «Бонуччи не продается»2
19:28
Экс-хавбек «Спартака» проходит просмотр в «Ингольштадте»2
19:16
«Уотфорд» продлил контракт с 33-летним защитником0
19:07
Симеоне: «Трансфер Коутиньо усилит Ла Лигу»3
18:53
Экс-форвард «Барселоны» продолжит карьеру во второй лиге Бразилии1
18:53
Заза Джанашия купил клуб, в котором начинал карьеру5
18:43
Кондратьев возглавил «Белшину»2
18:25
Агент Алиссона: «Никто из „Ливерпуля“ со мной не связывался»1
18:18
Бородюк покинет должность наставника сборной Казахстана во вторник1
18:10
Жена Аршавина устроила дебош в самолете, представившись агентом ФСБ35
18:05
Веремко подписал соглашение с «Минском»0
17:55
Берлускони исключил возвращение в «Милан»1
17:49
Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа12
17:46
Кассано: «Я должен был заменить в „Реале“ Фигу»2
17:37
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова10

В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив»

сегодня, 16:44

«Зальцбург» отклонил предложение «Спартака» по трансферу защитника Дуйе Чалета-Цара. По слухам, москвичи готовы были заплатить за 21-летнего хорвата 12 млн евро.

Спортивный директор «быков» Кристоф Фройнд дал понять, что клуб этой зимой не продаст футболиста:

«Мы не намерены расставаться с игроком в это трансферное окно».

В то же время Фройнд сообщил, что «Локомотив» проявляет интерес к израильскому нападающему Мунасу Даббуру, наколотившему 12 мячей в 18 играх текущего сезона австрийской Бундеслиги:

«Интерес к Даббуру есть со стороны „Локомотива“, но конкретного предложения мы пока не получали. Если нам предложат 15 млн евро и более - будем вести переговоры».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Кайрат» отказался подписывать Павлюченко и Быстрова
Сегодня, 17:37 10
«Спартак» и Зе Луиш: вместе или деньги?
Сегодня, 16:26Игнат Березин в блоге РФПЛ - лучшая лига мира!26
Защитник «Рубина» Бауэр может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге
Вчера, 23:03 11
«Спартак» предложил 10 млн евро за защитника «Янг Бойз»
Вчера, 18:48 98
«Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер»
Вчера, 17:42 20
Клуб АПЛ может предложить солидную сумму «Спартаку» за Зе Луиша
Вчера, 11:31 71
Обсудить
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:32
Локомотиву нападающий пригодится, потому что кроме Ари и Эдера на острие играть некому, к тому же бразилец только после травмы, а португалец сейчас травмирован. Но покупать Деффура будет глупо, за такие деньги проще Смолова из Краснодара забрать.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Полевой Командир
сегодня в 19:31
Полевой Командир:
это что за список неудачников?
Интересный список счастливцев! :))))
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:08
Jeck Denielse:
Спартаковцы : "Игроки не хотят ехать не в Спартак а в РПФЛ" Зенитовцы :"Игроки едут в РПФЛ,но играть не хотят" Армейцы : "Не нужны нам легионеры,в воспитанниках сила" Локовцы : "Всё дело в коллективе.В правильном коллективе и Фарфан игрок" Рубиновые : "Трансферы ведут к разорению" У каждого "своя" правда.......))
Отчасти согласен! Но очень на многое влияет присутствие денег и грамотного руководства и цели команды.
Спартаковцы : "Игроки не хотят ехать не в Спартак а в РПФЛ" - не хотят именно в Спартак!
Зенитовцы :"Игроки едут в РПФЛ,но играть не хотят" играть хотят, но настроить их не могут!
Армейцы : "Не нужны нам легионеры,в воспитанниках сила" -Были бы деньги......!
Локовцы : "Всё дело в коллективе.В правильном коллективе и Фарфан игрок"- коллектив только с приходом Палыча заработал и конечно же побольше денег не помешало бы!
Это как бы мой перевод, моё виденье.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:59
Если "Зенит" не наложит ВЕТО на это дело, то всё возможно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Байкал Иркутск
сегодня в 18:59
Байкал Иркутск:
Так вы теперь с ЦСКА будите мериться кто кому больше отказал? Ну так это не красит, а унижает! Вот только ЦСКА просто не делает покупки, а вот вам реально все отказывают, короче ты сам своим комментарием всё сказал о Спартаке!!!
Спартаковцы : "Игроки не хотят ехать не в Спартак а в РПФЛ"
Зенитовцы :"Игроки едут в РПФЛ,но играть не хотят"
Армейцы : "Не нужны нам легионеры,в воспитанниках сила"
Локовцы : "Всё дело в коллективе.В правильном коллективе и Фарфан игрок"
Рубиновые : "Трансферы ведут к разорению"

У каждого "своя" правда.......))
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил RDeanW
сегодня в 18:46
RDeanW:
у коней список короче: кто отказал цска: все
Так вы теперь с ЦСКА будите мериться кто кому больше отказал? Ну так это не красит, а унижает! Вот только ЦСКА просто не делает покупки, а вот вам реально все отказывают, короче ты сам своим комментарием всё сказал о Спартаке!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:41
Геркус наверно от наглости автрийцев все медали и кубки выронил на репетиции торжества по поводу ожидания чемпионства )))))))))))
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 18:38
Нет таких денег у Локо, да и этот Даббур не особо та и нужен!)
Полевой Командир
Полевой Командир ответил Хряк Тарасовский
сегодня в 18:24
Хряк Тарасовский:
Кто отказал Спартаку: Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи")
это что за список неудачников?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Хряк Тарасовский
сегодня в 18:06
Хряк Тарасовский:
Кто отказал Спартаку: Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи")
И это только те о ком узнал Арустамян..)))
По факту умножай на 4........
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:59
Мунас Даббур...Помню такого футболиста, который мог в свое время оказаться в ЦСКА! Но не сложилось. Окажется ли он в Локомотиве? То же не факт)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:45
Зажрались австрийцы.
RDeanW
RDeanW ответил Хряк Тарасовский
сегодня в 17:39
Хряк Тарасовский:
Кто отказал Спартаку: Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи")
у коней список короче:

кто отказал цска: все
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:21
Посмотрев феерию в Ливерпуле мало кому захочется продолжать карьеру в Спартаке!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:17
Если нужен, то и за такие деньги купят его, Палыч берёт только тех кто нужен клубу.
cska.78
cska.78 ответил Хряк Тарасовский
сегодня в 17:03
Хряк Тарасовский:
Кто отказал Спартаку: Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург) Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта") Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи")
А кто-то даже справку "о стрессовом состоянии" берет, только бы не в тарасовку :)
cska.78
cska.78
сегодня в 16:59
Правильно что в Тарасовку не отпускают! Юбилей Симоняна прошел и начались 0:7!
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский
сегодня в 16:59
Кто отказал Спартаку:
Защитники: Гарай ("Валенсия"), Саломонссон ("Гетеборг"), Асамоа ("Ювентус"), Стринич ("Наполи"), Хеведес ("Шальке), Феррари ("Кротоне"), Бауэр ("Вердер"), Эрто ("Удинезе"), Перейра ("Эстудиантес"), Набиуллин ("Рубин"), Караваев ("Спарта"), Беляев ("Арсенал"), Монтойя ("Валенсия"), Беришич ("Осиек"), Нойштедтер ("Фенербахче"), Менье ("ПСЖ"), Катич ("Славен"), Демири ("Вардар"), Реджини ("Сампдория"), Энгельс ("Брюгге"), Жуан Жезус ("Рома"), Гомес ("Милан"), Ругани ("Ювентус"), Дзаппакоста ("Торино"), Бадштубер ("Шальке"), Коатес ("Спортинг"), Рафаэл Толой ("Аталанта")Лукас Вериссимо(«Сантос) Дуйе Чалета-Цара (Зальцбург)
Полузащитники: Бадель ("Фиорентина"), Оздоев ("Рубин"), Подберезкин ("Краснодар"), Ринкон ("Ювентус"), Черышев ("Вильярреал"), Фокет ("Гент"), Брозович ("Интер"), Дуглас Луис ("Васку да Гама"), Эвертон Фелипе ("Спорт Ресифе"), Стураро ("Ювентус"), Искиэрдо ("Брюгге"), Беренгуэр ("Осасуна"), Ал.Миранчук ("Локомотив"), Могилевец ("Ростов"), Канга ("Црвена Звезда"), Рубен Рочина ("Рубин"), Бруну Сесар ("Спортинг"), Де Пауль ("Удинезе"), Иличич ("Аталанта")
Нападающие: Смолов ("Краснодар"), Тельо ("Фиорентина"), Канунников ("Рубин"), Луан ("Гремиу"), Эль-Гази ("Тулуза"), Ньянг ("Милан"), Лестьенн ("Рубин"), Корне ("Лион"), Йоветич ("Интер"), Бони ("Суонси"), Крузе ("Вердер"), Бельфодиль ("Стандарт"), Балотелли ("Ницца"), Муканджо ("Лорьян"), Джурджевич ("Паризан"), Муса ("Лестер"), Дриусси ("Ривер Плейт"), Итурбе ("Торино"), Эль-Шаарави ("Рома"), Сапата ("Наполи")
Брулин
Брулин
сегодня в 16:53
15 Лямов от Локомотива??????

- ждите!:))))
Крейсер
Крейсер ответил cska plus
сегодня в 16:52
cska plus:
Позорно к хрюшам переходить.
Сухоряна уже заштопали?
cska plus
cska plus
сегодня в 16:48
Позорно к хрюшам переходить.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 16:47
Ценного игрока оставляют себе.
Остальное - на продажу.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 16:45
локо всерьез готовится к сезону!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100