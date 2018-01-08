В «Зальцбурге» озвучили сумму, за которую клуб отпустит своего форварда в «Локомотив»

«Зальцбург» отклонил предложение «Спартака» по трансферу защитника Дуйе Чалета-Цара. По слухам, москвичи готовы были заплатить за 21-летнего хорвата 12 млн евро.

Спортивный директор «быков» Кристоф Фройнд дал понять, что клуб этой зимой не продаст футболиста:

«Мы не намерены расставаться с игроком в это трансферное окно».

В то же время Фройнд сообщил, что «Локомотив» проявляет интерес к израильскому нападающему Мунасу Даббуру, наколотившему 12 мячей в 18 играх текущего сезона австрийской Бундеслиги:

«Интерес к Даббуру есть со стороны „Локомотива“, но конкретного предложения мы пока не получали. Если нам предложат 15 млн евро и более - будем вести переговоры».