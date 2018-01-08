«Манчестер Сити» сделал новое предложение по Санчесу

«Манчестер Сити» сделал новое предложение «Арсеналу» по трансферу Алексиса Санчеса. Какую именно сумму предложили горожане, не уточняется. Предполагается, что трансфер чилийского форварда обойдется «Манчестер Сити» в 30 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей в чемпионате Англии, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.
утятина. дейлистар
утятина. дейлистар
А бессмысленный и тупой трансфер это переход каутинии в уефалону. Аха-ха)
СКРИНЬ
А бессмысленный и тупой трансфер это переход каутинии в уефалону. Аха-ха)
СКРИНЬ