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«Манчестер Сити» сделал новое предложение по Санчесу

вчера, 21:42

«Манчестер Сити» сделал новое предложение «Арсеналу» по трансферу Алексиса Санчеса. Какую именно сумму предложили горожане, не уточняется. Предполагается, что трансфер чилийского форварда обойдется «Манчестер Сити» в 30 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Санчес провел 19 матчей в чемпионате Англии, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:41
30 миллионов фунтов стерлингов за трансфер Алексиса? Как это удалось Манчестер Сити) Наверняка руководство Арсенала согласилось отпустить чилийца в стан горожан, чтобы хоть что-то получить с его перехода!
cska plus
cska plus
сегодня в 05:42
Чё то маловато предлагают.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:25
Еще чуть-чуть и 30 млн. будет много.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:58
Летом все будут драться за Санчеса, Барса, Реал,МС, ПСЖ, кто больше предложит зарплату,туда и перейдёт, т е в Зенит.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:52
да ну, они пускай и мешок, но башлять 30 лямов фунтецких за игрока у которого пол года контракта и с которым уже ща можно подписать контракт "с лета".
утятина. дейлистар
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Тео Джонс
вчера в 22:57
Тео Джонс:
Бессмысленней и тупее трансфера и не придумаешь.. на его позициях играют сильнее игроки намного и перспективней уж явно.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    вчера в 22:48
    Арсен твори добро...Все равно АПЛ больше не взять.))
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Тео Джонс
    вчера в 22:13
    Тео Джонс:
    Поэтому и забрали у монако силву за 50 лямов), но он чет почти не играет), а если придет санчес, то вообще можно забыть о нем.
    бернардо справа играет, а санчес слева или по центу, где как раз травмирован жезус. да и купить такого игрока за 30 лямов-это считай даром
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил sihafazatron
    вчера в 22:10
    sihafazatron:
    они че роботы в 4-ех турнирах играть без замен и без травм?
    Поэтому и забрали у монако силву за 50 лямов), но он чет почти не играет), а если придет санчес, то вообще можно забыть о нем.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил yudin_duda
    вчера в 22:09
    yudin_duda:
    Хех, опять физрук без топ исполнителей ничего не может))
    Ты походу ветку перепутал), плаксивый с топами погбунами и лукасями на другом береге).
    sihafazatron
    sihafazatron ответил yudin_duda
    вчера в 22:08
    yudin_duda:
    Хех, опять физрук без топ исполнителей ничего не может))
    глядя на таблицу он точно ничего не может)))
    sihafazatron
    sihafazatron ответил Тео Джонс
    вчера в 22:07
    Тео Джонс:
    Бессмысленней и тупее трансфера и не придумаешь.. на его позициях играют сильнее игроки намного и перспективней уж явно.
    они че роботы в 4-ех турнирах играть без замен и без травм?
    yudin_duda
    yudin_duda
    вчера в 22:04
    Хех, опять физрук без топ исполнителей ничего не может))
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus ответил Тео Джонс
    вчера в 22:00
    Тео Джонс:
    Бессмысленней и тупее трансфера и не придумаешь.. на его позициях играют сильнее игроки намного и перспективней уж явно.
    лысому из каталонии нужно как можно больше игроков , на всякий случай )))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 21:55
    Бессмысленней и тупее трансфера и не придумаешь.. на его позициях играют сильнее игроки намного и перспективней уж явно.
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 21:53
    бедный арсенал , стервятники налетели !
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
    вчера в 21:50
    интересно куда его ставить будет Гвардиола....вроде с нападающими проблем нет....
    dimagas1
    dimagas1 ответил sihafazatron
    вчера в 21:47
    sihafazatron:
    скоро уже закончится эта сага
    Не факт.Арсенал-команда что может и оставить его и потом уже летом он туда переберется.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:45
    скоро уже закончится эта сага
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