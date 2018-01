«Ноттингем Форест» назначил Каранку новым главным тренером

Как и ожидалось, Айтор Каранка стал новым наставником «Ноттингем Форест». С 44-летним специалистом заключен контракт сроком на два с половиной года.

31 декабря английский клуб расстался с Марком Уорбертоном, но и без него смог выбить «Арсенал» из Кубка Англии.

Каранка немало поиграл в испанском чемпионате, впоследствии работал с юношеской командой сборной Испании и занимал должность помощника тренера в «Реале». Последним местом работы испанца был «Мидлсбро».

По итогам 26 туров Чемпионшипа «Ноттингем Форест» занимает 14 место в турнирной таблице.

📝 #NFFC can confirm that @Karanka has agreed a two-and-a-half-year contract to be the manager of the club.



➡️ https://t.co/4UInce62x9 pic.twitter.com/VaoD010mju