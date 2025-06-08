Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтбор ЧМ-2026. Европа

Спаллетти близок к уходу из сборной Италии

вчера, 16:18

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти решил покинуть свой пост после поражения (0:3) от Норвегии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Сообщается, что между Спаллетти и руководством Итальянской федерации футбола сохраняются положительные отношения, однако в ближайшее время может поступить официальное заявление об отставке тренера.

Ранее сообщалось, что, если Лучано покинет свою должность, основными претендентами на пост главного тренера сборной Италии станут Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:59
Игры то нет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:18
Италия страдает из за нехватки классных игроков... Виноваты клубы Серии А, которые превратились в пансионаты возрастных игроков из других стран. Из за чего своя молодежь не получает игрового времени для развития
JohnSmarshrutki
JohnSmarshrutki
вчера в 16:41
К нам в Ахмат будет хорошее усиление, тренер опытный, в Грозном поселим где надо, будет жить, тренировать, уровень местных игроков поднимать.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:41
Да потому что они проиграли первую же игру и основному конкуренту по группе, а дело ещё в том, что риск не пройти на ЧМ в третий раз подряд и просто быть порванным болельщиками
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:25
Отлично!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 