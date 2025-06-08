Спаллетти близок к уходу из сборной Италии

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вчера, 16:18

Главный тренер сборной Италии решил покинуть свой пост после поражения (0:3) от Норвегии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Сообщается, что между Спаллетти и руководством Итальянской федерации футбола сохраняются положительные отношения, однако в ближайшее время может поступить официальное заявление об отставке тренера.

Ранее сообщалось, что, если Лучано покинет свою должность, основными претендентами на пост главного тренера сборной Италии станут Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.