«Зенит» предложит около 30 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли

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вчера, 12:27

«Зенит» готов потратить 25 млн евро на трансфер защитника «Фламенго» . С учётом бонусов общая сумма сделки может вырасти до 30 млн евро.

Отмечается, что команда из Санкт-Петербурга предлагает игроку контракт на 5 лет с зарплатой, в два раза превышающей его текущий доход в «Фламенго».

Бразильцы не планируют рассматривать предложение до окончания Клубного чемпионата мира, однако «сине-бело-голубые» не спешат заключать сделку.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» близок к переходу в «Зенит».