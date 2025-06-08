Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» предложит около 30 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли

вчера, 12:27

«Зенит» готов потратить 25 млн евро на трансфер защитника «Фламенго» Уэсли. С учётом бонусов общая сумма сделки может вырасти до 30 млн евро.

Отмечается, что команда из Санкт-Петербурга предлагает игроку контракт на 5 лет с зарплатой, в два раза превышающей его текущий доход в «Фламенго».

Бразильцы не планируют рассматривать предложение до окончания Клубного чемпионата мира, однако «сине-бело-голубые» не спешат заключать сделку.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит».

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиТрансфер полузащитника сборной Бразилии обойдётся «Зениту» в 33 млн евро
Вчера, 09:49
«Фламенго» согласовал контракт с полузащитником «Динамо»
Вчера, 09:32
Жерсон присоединится к «Зениту» после КЧМ-2025
Вчера, 09:08
Слухи«Краснодар» рассматривает возможность подписания вратаря «Родины»
Вчера, 08:59
Адиев: «Пока нет уверенности, уйдёт Сергеев или останется»
07 июня
СлухиТрансфер Карраскаля во «Фламенго» может не состояться
07 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:41
Он неправильно использует Глушенкова- не по назначению.
И не надо искать оправдание Семаку, в плане пресыщения футболом. Даже такой прагмат как Лобановский продолжал работать над своим футболом, постоянно модернизируя его. Если внимательно проследить весь тренерский путь Лобана, можно заметить, что киевское Динамо трех периодов менялось и обновлялось с тренерской точки зрения...
Семак не способен измениться, он не знает как. Ладно, мне всё равно на Зенит, но падение Семака началось не в прошлом сезоне и не в этом, а значительно раньше...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:56
А что он сделал с Глушенковым???
Ты говорил, когда у Глушенкова травма кисти случилась, что Семак его заездил. Только причём тут кисть??? Где он её мог перенапречь??? Дома под одеялом, что ли??? Неужто Семак ему такое посоветовал???
Sertynoda3
Sertynoda3
вчера в 17:48
жфк Зенит обладатель суперкубка рф!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:36
Это закономерно. Чемпионат в котором ты безоговорочный лидер, приводит к снижению требований к себе. В чём я не прав. Это работает и с тренерами и игроками. Естественно, что приходящие игроки, которые показывают талант в Бразилии, скатываются здесь. Но зато огромная зарплата продолжает капать. Плюс отсутствие еврокубков. Для тех же легов это было важным условием.
Нельзя расти в чемпионате, который катится в низ и варится в собственном соку. Это ждёт любого тренера, который возглавит зенитушку, требования к себе снижаются при лёгком решении задач и отсутствии сопротивления. В итоге ты скатываешься до уровня соперников, что и случилось сейчас с питерским клубом.
Любой тренер, который придёт на место Семака, это не надолго. Здесь всегда надо будет перетряхивать состав, избавляясь от игроков потерявших мотивацию.
Capral
Capral
вчера в 17:25, ред.
Всё значительно проще. Первое время, после своего прихода в Зенит, Семак пытался понравиться Газпрому, старался, пытался совершенствоваться и тп. Он даже воскресил мертвейшего из мертвых Я.Ракитского, который пришел из Шахтера никакущий.
Семаку удалось создать интересную, академичную команду, равной которой в России не было.
Но время шло, а Семак остановился в своем тренерском росте, и вот тогда и начались проблемы. При всех безграничных финансовых возможностей Зенита, Семак перестал работать над собой, а чемпионства, даже при средней игре продолжали капать. Тренер, такой же творческий человек, как поэт или мыслитель, а это значит, что он должен постоянно совершенствоваться, чего не было у Семака...
Даже сейчас, глядя на бестолковую, пресную и безликую игру Зенита, видно, что это- чисто тренерские проблемы, а не то, что игроки приелись большими деньгами или отсутствием еврокубков. Достаточно посмотреть, что Семак сделал с Глушенковым, чтобы понять какой он ничтожный тренер...
99reg4buf9fx
99reg4buf9fx
вчера в 16:56
кто-нибудь может объяснить смысл этого бесконечного круговорота бразильцев в системе Зенита?
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:31
Пять лет назад у зенитушки было много голодных игроков. Там были еврокубки, для легионеров это очень важно. Сейчас большая часть состава зажравшиеся игроки, а в еврокубки Россию не пускают. Не важно кто тянет на чемпиона. Что бы быть чемпионом, достаточно быть чуть лучше соперников.
Capral
Capral
вчера в 15:18
Мне одновалетно на Зенит, хотя злопыхателем этого клуба никогда не был. Но надо реально и объективно смотреть на вещи и признать, что- ни Краснодар, ни Зенит, на 100% чемпиона не похожи. Мусаев- интересный тренер, самобытный, но без академии, играющий исключительно на комбинацию, при этом, не умеющий играть в позиционный футбол и допускающий в своей работе зияющие пустоты и провалы между линиями, что очень отчетливо показала игра в Питере. Таким абсолютным чемпионом, каким был Зенит еще 5лет назад, в России, сейчас- не является никто!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:44
Тогда вообще о чём речь??? Это дело зенитушки, менять тренера или нет. Любой новый тренер это на пару лет, пока не потеряет мотивацию. Хотят выезжать тупо на игроках, пусть тратят 20-30-40-50 млн на игроков. Мне без разницы. От того, что газпром не станет вкладывать в питерский клуб, моя жизнь никак не поменяется. Даже как сотрудника данной компании. Это деньги не пойдут людям, эти деньги не пойдут на развитие чего-то нужного. Хотят бразил за 30 млн., флаг в руки!!!
Capral
Capral
вчера в 14:39
Зенитушка отстал на одно очко от чемпиона, потому что и чемпион не намного лучше Зенитушки. Весь чемпионат России очень слабый и при всем моём Уважении к Краснодару, Эдику и Мусаеву, надо признать, что окажись они сейчас на передовой еврокубков- последствия были бы непредсказуемыми... Никто сейчас в российском футболе неидеален и сравнения проводить даже неприлично. Такой Зенит как сейчас- это ПОЗОР футболу России!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 14:18
Защите Зенита нужно усиление. Сантос подустал, да и на Алипа надежды мало. К тому же есть сведения что Зенит продаёт защитника Ренана в "Вулверхэмптон", и который находился в аренде в "Аль-Шабаб" Вроде бы на него положил глаз сам Перейра. А Жерсон будет заменой Венделу.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:16
Тут надо понимать одно. Какой-бы сильный тренер не пришёл в зенитушку. У него со временем начнётся деградация. От имеющихся возможностей, от лёгких чемпионств команды. От отсутствия еврокубков. Требования к себе снижаются. Это также работает с игроками. Зачем игроку пятое чемпионство кряду, которое даже не даёт возможность сыграть в ЛЧ??? Зачем напрягаться ради премиальных за победу в чемпионате, если итак зарплата огромная. Да денег много не бывает, но ведь речь всё-таки о людях. А собрать костяк из игроков с отношением к делу как у Роналду, в РПЛ никто не сможет. Да и игроки с постоянной мотивацией быть лучшими, в РПЛ долго играть не будут.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 13:39, ред.
Некоторые команды ели сводят концы с концами, другие вообще «исчезают» - а тут решили Бразильцам Русскую зиму с хорошей зарплатой показать.
Иногда попадается реклама, что природный газ принадлежит жителям РФ и т.д. - да хрен там он принадлежит Зениту.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:36
И тем не менее. Зенитушка отстал всего лишь на одно очко от Краснодара. От голодного до трофеев клуба, от голодных до трофеев игроков. Вот он показатель уровня РПЛ. Что даже с таким слабым тренером как Семак, с большей частью немотивированных игроков в команде, питерский клуб проиграл сезон, отстав на одно очко. При этом в личной встрече со своим предсказуемым до ужаса футболом, с изученной до дыр схемой, просто камня на камне не оставил от будущего чемпиона.
Поэтому толк несомненно будет, если поменять кардинально состав, накупив кучу сильных талантливых игроков. С этим в России никто соперничать не сможет. Ну а если и дальше в зенитушке будет куча зажравшихся от побед игроков, для которых нет смысла в чемпионствах, то и результата не будет.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:25
Помогут, уровень нашего чемпионата скажется. Но и главная задача, надо как можно больше убрать игроков не имеющих мотивацию. А это ползенитушки. Вот они как раз и больше тянут команду вниз.
Capral
Capral
вчера в 13:15
Если тренер не прогрессирует и не растет, если он не меняет игровую схему и тем более играет в предсказуемый и всеми изученный футбол, то самые сильные игроки не помогут. Семак стремительно катится в пропасть, а возможно, давно уже там... И дело здесь не в игроках. Тренер, который не способен предложить ничего нового, оригинального- обречен на неудачу. И еще, тренер, у которого футболисты регрессируют- однозначно бездарный наставник, неспособный развивать способных игроков...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
Если всё возможно, то и есть деньги.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:48
Если Семака оставили, то только так и можно выиграть следующий чемпионат. Это купить сильных игроков, которые выше уровнем, чем в других клубах. И надо убирать зажравшихся от побед игроков. У которых нет мотивации на на бессмысленную победу в чемпионате, которая не даёт еврокубков.
Семак очень слабый тренер, но не только в нём дело, а также в игроках, у которых отсутствует мотивация, которые уже кучу лет варясь в РПЛ, снизили требования к своей игре. А это неминуемо.
drug01
drug01
вчера в 12:42
Если есть деньги то все возможно
протон
протон
вчера в 12:41
25 за Жерсона , 25 за Уэсли , ну чего удивляться юбилей в этом году , можно и раскошелиться , хотя стоп ..
Capral
Capral
вчера в 12:35
Обычно я не считаю чужие деньги, но похоже, Зенит опять решил позлить народ России.))) Никак понять не могут, что не в игроках дело, а в тренере...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 