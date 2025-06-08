«Зенит» предложит около 30 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли

«Зенит» готов потратить 25 млн евро на трансфер защитника «Фламенго» Уэсли. С учётом бонусов общая сумма сделки может вырасти до 30 млн евро.
Отмечается, что команда из Санкт-Петербурга предлагает игроку контракт на 5 лет с зарплатой, в два раза превышающей его текущий доход в «Фламенго».
Бразильцы не планируют рассматривать предложение до окончания Клубного чемпионата мира, однако «сине-бело-голубые» не спешат заключать сделку.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» Жерсон близок к переходу в «Зенит».
Семак очень слабый тренер, но не только в нём дело, а также в игроках, у которых отсутствует мотивация, которые уже кучу лет варясь в РПЛ, снизили требования к своей игре. А это неминуемо.
Семак очень слабый тренер, но не только в нём дело, а также в игроках, у которых отсутствует мотивация, которые уже кучу лет варясь в РПЛ, снизили требования к своей игре. А это неминуемо.