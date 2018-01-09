СМИ: «Перес считает Зидана „подгнившим яблоком“ и ищет ему замену»

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в 18-м туре Ла Лиги и теперь отстает от «Барселоны» на 16 очков. По информации прессы, владелец мадридского клуба Флорентино Перес нашел виновного в кризисе команды. Им стал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Перес назвал 45-летнего специалиста «подгнившим яблоком» и уже ищет ему замену. В числе главных кандидатов на должность тренера «Реала» называются Антонио Конте и Йоахим Лев. Впрочем, оба наставника до лета вряд ли освободятся.