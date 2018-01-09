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СМИ: «Перес считает Зидана „подгнившим яблоком“ и ищет ему замену»

сегодня, 11:33

«Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в 18-м туре Ла Лиги и теперь отстает от «Барселоны» на 16 очков. По информации прессы, владелец мадридского клуба Флорентино Перес нашел виновного в кризисе команды. Им стал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Перес назвал 45-летнего специалиста «подгнившим яблоком» и уже ищет ему замену. В числе главных кандидатов на должность тренера «Реала» называются Антонио Конте и Йоахим Лев. Впрочем, оба наставника до лета вряд ли освободятся.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:53
Ну что за бред, ей Богу) Как у Флоро Переса могло за полгода измениться отношение к Зинедину? Чушь это все и неправда! Болельщикам королевского клуба не стоит придавать этому особое значение.
eleven LC
eleven LC ответил бебето_71
сегодня в 18:03
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Borusik1975
    сегодня в 17:01
    Borusik1975:
    Как же это по реаловски называть гнильем людей сделавших историю клуба и выбрасывать с позором из клуба ..Рауль Йерро Кассильяс...список безконечен.. Мерзко это ..мерзкий клуб и люди там такие же
      NGY
      NGY
      сегодня в 16:30
      Borusik1975
      Сегодня 11:41
      Как же это по реаловски называть гнильем людей сделавших историю клуба и выбрасывать с позором из клуба ..Рауль Йерро Кассильяс...список безконечен..
      Мерзко это ..мерзкий клуб и люди там такие же
      ____________________

      Админы/модеры..., напиши вышеизложенный текст/срач в адрес Барселоны, вы бы моментально удалили бы коммент этого юзера, а максимум забанили бы!
      бебето_71
      бебето_71 ответил -Джек Потрошитель-
      сегодня в 15:55
      -Джек Потрошитель-:
      Главное барсучье всегда будут ниже Реала😂
      видим кто ниже иди дельфину укол постафь.старуха играть разучилась.сливочные мароканки с огнетушителем теперь ходят ухаха)
      бебето_71
      бебето_71 ответил eleven LC
      сегодня в 15:53
      eleven LC:
      Глупее бреда я еще здесь не читал! Все очень просто,любой другой тренер Реала при такой игре клуба,находясь на 4 месте,проиграв класико 0:3 был бы уже уволен,это же Перес! Но Зидан тренеруед,значит это просто придумано,тоесть новость ради новости!
      для елены мароканской предумана эта новость.физрук овошь гнилой.вам кашшай нужен для подражания.сливочной свалки старуха уже по мячу не может попасть.а елена мароканская хвалит дельфина)
      Forever Atletico de Madrid
      Forever Atletico de Madrid
      сегодня в 14:55
      Дайте ему поработать!
      112910415
      112910415
      сегодня в 14:40
      никто не вечен...замена случится, хоть и не сейчас
      eleven LC
      eleven LC
      сегодня в 13:11
      Глупее бреда я еще здесь не читал!
      Все очень просто,любой другой тренер Реала при такой игре клуба,находясь на 4 месте,проиграв класико 0:3 был бы уже уволен,это же Перес!
      Но Зидан тренеруед,значит это просто придумано,тоесть новость ради новости!
      вованыч 80
      вованыч 80 ответил -Джек Потрошитель-
      сегодня в 13:00
      -Джек Потрошитель-:
      Главное барсучье всегда будут ниже Реала😂
      Утешаешь себя напрасно.ха ха
      NGY
      NGY ответил ★oIITiMicT★
      сегодня в 12:59
      ★oIITiMicT★:
      Испанская «Барселона» в матче против «Спортинга» (6:0) сумела забить три гола с пенальти, доведя общее количество ударов с одиннадцатиметровой отметки в этом сезоне до 19-ти. Данное достижение является рекордом Примеры, до этого лишь «Бетису» удавалось заработать 16 нарушений в штрафной площади в сезоне 1986/87. Напомним, что в прошедшем матче два пенальти забил уругвайский форвард Луис Суарес и один раз с точки удалось отличиться бразильцу Неймару. Смотри внимательнее за матч 3 пенальти пробить!!!! И кто там покупает судей?????
      Причем что все 3 пенальти Барса пробила за 12 минут (по моему это рекорд Ла лиги)
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 12:58
      Не верю,что Перес так сказал,эта совершенная не правда.Зидан останется.
      -Джек Потрошитель-
      -Джек Потрошитель-
      сегодня в 12:54
      Главное барсучье всегда будут ниже Реала😂
      NGY
      NGY
      сегодня в 12:53
      express.co.uk - сколько уже уток пришло от этого подгнившего источника за последние месяцы?!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 12:52
      А сможет ли этот перец сказать Зидану в лицо?
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      сегодня в 12:51
      Сомневаюсь что это будет Лёв...Всей команде придётся его нюхать...Значит будет макаронник..
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      сегодня в 12:50
      Вся суть клуба этого...Зидана так еще никто не обзывал..Ждем удара головой иначе он не мужик.!
      Igo0rek
      Igo0rek
      сегодня в 12:30
      Чет бредом попахивает.
      Пластун
      Пластун
      сегодня в 12:18
      До Переса дошло только?
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 12:07
      Не пора ли понизить зарплату Роналду?
      ★oIITiMicT★
      ★oIITiMicT★ ответил Inquisitоr
      сегодня в 12:02
      Inquisitоr:
      Никакого кризиса нет - сливочный мешок так играл всегда, а алжирский физрук изначально был пустым местом как тренер, к тому же размазнёй, холящей и лелеющей португальскую бесполезность... В тактике ничего нового, состав почти не меняется, выезжали в основном на отскоках, везении и судейских подачках. Сейчас удача отвернулась, на судей нет достаточных средств, к тому же Барса в отличие от прошлых сезонов перестала раздавать очки аутсайдерам. Пересу остаётся прижать уши и ждать следующий кризис каталонцев, дабы года через четыре, пробежавшись по кабинетам и натравив на Барсу всяких продажных прокуроров, вымучить картонное золотишко, дабы поддержать среди недалёких глоров миф о своём величии...
      Испанская «Барселона» в матче против «Спортинга» (6:0) сумела забить три гола с пенальти, доведя общее количество ударов с одиннадцатиметровой отметки в этом сезоне до 19-ти. Данное достижение является рекордом Примеры, до этого лишь «Бетису» удавалось заработать 16 нарушений в штрафной площади в сезоне 1986/87.

      Напомним, что в прошедшем матче два пенальти забил уругвайский форвард Луис Суарес и один раз с точки удалось отличиться бразильцу Неймару.

      Смотри внимательнее за матч 3 пенальти пробить!!!! И кто там покупает судей?????
      амурец
      амурец
      сегодня в 11:56
      чего Перес начинает загонять, опять пришёл к своему любимому развлечению менять тренеров, надо что бы Зидан поработал до конца сезона, а там делать выводы
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 11:54
      Никакого кризиса нет - сливочный мешок так играл всегда, а алжирский физрук изначально был пустым местом как тренер, к тому же размазнёй, холящей и лелеющей португальскую бесполезность... В тактике ничего нового, состав почти не меняется, выезжали в основном на отскоках, везении и судейских подачках. Сейчас удача отвернулась, на судей нет достаточных средств, к тому же Барса в отличие от прошлых сезонов перестала раздавать очки аутсайдерам. Пересу остаётся прижать уши и ждать следующий кризис каталонцев, дабы года через четыре, пробежавшись по кабинетам и натравив на Барсу всяких продажных прокуроров, вымучить картонное золотишко, дабы поддержать среди недалёких глоров миф о своём величии...
      vastudio
      vastudio
      сегодня в 11:54
      Никогда не понимал восторга по поводу тренерских качеств лысого. Принял готовую отлаженную команду, по инерции проехался год-два. А дальше вылезли его все косяки. Закономерный итог.
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 11:49
      Перес всегда ищет.
      mat73
      mat73
      сегодня в 11:42
      Тут Леванид Слудский мается без качалки, надо бы его трудоустроить!
      bexxx
      bexxx
      сегодня в 11:42
      Сарри надо сарри. Не тупи перес
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
      сегодня в 11:41
      Йоахим Лев давай ка в реал руку в штаны вытащи и дай понюхать команде
      Borusik1975
      Borusik1975
      сегодня в 11:41
      Как же это по реаловски называть гнильем людей сделавших историю клуба и выбрасывать с позором из клуба ..Рауль Йерро Кассильяс...список безконечен..
      Мерзко это ..мерзкий клуб и люди там такие же
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 11:39
      Ну что же. Жду когда его лысый бойфрэнд вырубит Переса за такие слова. Не зря же ЗиЗу его выгораживает, пора оправдывать доверие.
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