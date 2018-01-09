«Зенит» вернется с зимних каникул 15 января

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда начнет подготовку к возобновлению сезона 15 января.



«Перед вылетом на сборы команде предстоит пройти традиционное медицинское обследование.



В ОАЭ у сине-бело-голубых запланировано три контрольных встречи. 22 января „Зенит“ сыграет с датским „Копенгагеном“, 25 — с пражской „Славией“, 28 — с „Гуанчжоу Эвергранд“ из Китая.



Второй зимний тренировочный сбор пройдет в Турции со 2 по 13 февраля, первый официальный матч года состоится 15 февраля в Глазго», - передает пресс-служба.