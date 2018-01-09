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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Зенит» вернется с зимних каникул 15 января

сегодня, 12:10

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что команда начнет подготовку к возобновлению сезона 15 января. 

«Перед вылетом на сборы команде предстоит пройти традиционное медицинское обследование.

В ОАЭ у сине-бело-голубых запланировано три контрольных встречи. 22 января „Зенит“ сыграет с датским „Копенгагеном“, 25 — с пражской „Славией“, 28 — с „Гуанчжоу Эвергранд“ из Китая.

Второй зимний тренировочный сбор пройдет в Турции со 2 по 13 февраля, первый официальный матч года состоится 15 февраля в Глазго», - передает пресс-служба.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:45
Все понятно! Удачи и отличных сборов питерскому Зениту) И главное - без травм!
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98 ответил LOpp
сегодня в 15:39
LOpp:
22 января „Зенит“ сыграет с датским „Копенгагеном“, 25 — с пражской „Славией“, 28 — с „Гуанчжоу Эвергранд“ из Китая... а че с Духовым оркестром Абхазии не смогли договориться?
    Pavlooo
    Pavlooo
    сегодня в 15:22
    А кокоша вернется теперь лет через 10)) назабивал уже на будущее!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 14:41
    После игры с китайцами аргентосы потребуют китайские зарплаты!
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:34
    неужели обыграют кого-нибудь?
    ermak6448
    ermak6448
    сегодня в 13:46
    Встретить и проводить Старый Новый год....
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 13:43
    Загулял Зенитушка
    Colonist
    Colonist ответил parallels
    сегодня в 13:33
    Представляю, с каким счётом вас обыграет Копенгаген, если даже 112 Спартак вас так легко обыграл!:)))
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 13:31
    Интересно, аргентинцы вернуться, или сбегут?)))
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил LOpp
    сегодня в 13:24
    LOpp:
    по городу скучает) конечно, по разводным мостам, березкам и морскому бризу
    Естественно.По Летнему саду погулять, в картинную галерею сходить, в Русском музее Васнецова лицезреть! :)))
    LOpp
    LOpp ответил FROLL 001
    сегодня в 13:20
    FROLL 001:
    Он по городу и Зениту скучает, а зарплату в Китае он поболее имеет!
    по городу скучает)
    конечно, по разводным мостам, березкам и морскому бризу
    parallels
    parallels ответил LOpp
    сегодня в 13:16
    LOpp:
    в Андорре, в Люксембурге и в Сан-Марино тоже есть чемпионы.
    копенгаген - 41
    спртг - 112.
    ты же понимаешь, о чём я? ахаха!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил LOpp
    сегодня в 13:14
    LOpp:
    а по газпромовской зарплате в 9 лямов не соскучился?
    Он по городу и Зениту скучает, а зарплату в Китае он поболее имеет!
    LOpp
    LOpp ответил FROLL 001
    сегодня в 13:09
    FROLL 001:
    Халк соскучился по легким голам Спартаку! https://www.youtube.com/watch?v=4360dIL3R50
    а по газпромовской зарплате в 9 лямов не соскучился?
    LOpp
    LOpp ответил parallels
    сегодня в 13:09
    parallels:
    а вы-то с кем играете? мы с чемпионами - а с вами только шанхай согласился. и то потому, что халк попросил. хочет снова вас унизить.
    в Андорре, в Люксембурге и в Сан-Марино тоже есть чемпионы.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил parallels
    сегодня в 13:07
    parallels:
    а вы-то с кем играете? мы с чемпионами - а с вами только шанхай согласился. и то потому, что халк попросил. хочет снова вас унизить.
    Халк соскучился по легким голам Спартаку!
    parallels
    parallels ответил LOpp
    сегодня в 13:04
    LOpp:
    22 января „Зенит“ сыграет с датским „Копенгагеном“, 25 — с пражской „Славией“, 28 — с „Гуанчжоу Эвергранд“ из Китая... а че с Духовым оркестром Абхазии не смогли договориться?
    а вы-то с кем играете? мы с чемпионами - а с вами только шанхай согласился. и то потому, что халк попросил. хочет снова вас унизить.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Мельгарехо
    сегодня в 13:01
    Мельгарехо:
    гастроли Петербургского государственного цирка возобновятся 15 января
    Спартак вылетает в Дубай на первый свой зимний позор! :)
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил FROLL 001
    сегодня в 12:57
    FROLL 001:
    Духовые и губные инструменты Спартак раскупил! Гыгыгыгыгы!
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 12:52
      Из 9 лайков Фролла степа сам себе 8 поставил..Стыдно(((
      Мельгарехо
      Мельгарехо
      сегодня в 12:50
      гастроли Петербургского государственного цирка возобновятся 15 января
      Хряк Тарасовский
      Хряк Тарасовский ответил EvgenyS
      сегодня в 12:42
      EvgenyS:
      Старая версия пока что доступна по ссылке: https://www.soccer.ru/?new_design=0
      Кнопочку пусть вернут.
      EvgenyS
      EvgenyS ответил Хряк Тарасовский
      сегодня в 12:34
      Хряк Тарасовский:
      Новости о Зенит и сразу Соккер начал оживать. Верните старую версию.
      Старая версия пока что доступна по ссылке:
      https://www.soccer.ru/?new_design=0
      Хряк Тарасовский
      Хряк Тарасовский
      сегодня в 12:29
      Новости о Зенит и сразу Соккер начал оживать.
      Верните старую версию.
      Казанский
      Казанский ответил FROLL 001
      сегодня в 12:25
      FROLL 001:
      Помогаю тому, кому делать нечего! Гыгыгыгыгы! Даю работу таким как ты! Гыгыгыгы
      Поподробней о предоставлении работы таким как я и о зарплате.Степа,не будь бла-бла-бла,просто ответь,на что ты живешь,если из дома не выходишь?))
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Казанский
      сегодня в 12:22
      Казанский:
      Степка,у меня к тебе вопрос личного характера. Ты вообще на что живешь?
      Помогаю тому, кому делать нечего! Гыгыгыгыгы!
      Даю работу таким как ты! Гыгыгыгы
      Казанский
      Казанский ответил FROLL 001
      сегодня в 12:21
      FROLL 001:
      Что скажут на эту тему тарасовские Ыксперты?
      Степка,у меня к тебе вопрос личного характера.
      Ты вообще на что живешь?
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил LOpp
      сегодня в 12:19
      LOpp:
      22 января „Зенит“ сыграет с датским „Копенгагеном“, 25 — с пражской „Славией“, 28 — с „Гуанчжоу Эвергранд“ из Китая... а че с Духовым оркестром Абхазии не смогли договориться?
      Духовые и губные инструменты Спартак раскупил! Гыгыгыгыгы!
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 12:17
      Что скажут на эту тему тарасовские Ыксперты?
      Казанский
      Казанский
      сегодня в 12:15
      По действующему чухонскому календарю Новый Год заканчивается в Питере 15 января,так что все верно)))
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