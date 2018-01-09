Ходжсон: «„Кристал Пэлас“ нуждается в 6-7 новичках»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон считает, что его команде необходимо 6-7 новых игроков, чтобы у клуба была возможность избежать зоны вылета в АПЛ. На данный момент «стекольщики» занимают 14 позицию в таблице, а от зоны вылета их отделяют всего 2 очка.



«Мы уже говорили об укреплении команды несколько недель назад, за это время ничего конкретного не произошло. Многим может показаться, что 3 или 4 игрока нам хватит, чтобы держаться на плаву. Однако я считаю, что моей команде нужно хотя бы 6-7 игроков».



Напомним, что минувшей осенью Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас».