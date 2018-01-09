ЦСКА нашел нового спонсора

По данным источника, ЦСКА заключил спонсорский контракт с «Рособоронэкспортом».
«„Рособоронэкспорт“ заключил с московским футбольным клубом ЦСКА спонсорский контракт сроком на один год. По условиям соглашения, клуб получит 14.1 млн рублей.
Контракт начинает действовать с 1 февраля 2018 года и завершается 28 февраля 2019 года. По условиям договора, „Рособоронэкспорт“ получает статус „премиум-партнера“ клуба», - передает источник информации.
Напомним, что бывший спонсор ЦСКА пытается отсудить у «армейцев» 1.17 млн евро.
Это вам Мутко кинул с барского плеча, на юбилей Симоняна :)
Это вам Мутко кинул с барского плеча, на юбилей Симоняна :)