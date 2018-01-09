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ЦСКА нашел нового спонсора

сегодня, 16:14

По данным источника, ЦСКА заключил спонсорский контракт с «Рособоронэкспортом».

«„Рособоронэкспорт“ заключил с московским футбольным клубом ЦСКА спонсорский контракт сроком на один год. По условиям соглашения, клуб получит 14.1 млн рублей.

Контракт начинает действовать с 1 февраля 2018 года и завершается 28 февраля 2019 года. По условиям договора, „Рособоронэкспорт“ получает статус „премиум-партнера“ клуба», - передает источник информации.

Напомним, что бывший спонсор ЦСКА пытается отсудить у «армейцев» 1.17 млн евро.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил Беланов
сегодня в 20:19
Беланов:
Как же дудочников рвёт-то )))
Причем не по детски.
Великолепный
Великолепный ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:14
Ангел неБесГрешен:
Это уже другой вопрос. А то "мы никого не доим, от государства не зависим, гинер вагоны ночами разгружает, шобы стадион достроить"...
Так я и говорю, если прочитал у кого нибудь один пост, то не надо обобщать, и всех под одну гребенку, сколько людей столько и мнений!))
Colonist
Colonist ответил spartach n1
сегодня в 20:14
Лет 6 назад завел доп аккаунт на работе! Удалили сразу же в течении суток! Легко отслеживают вторые странички!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Великолепный
сегодня в 20:13
Великолепный:
Не надо обобщать, и всех под одну гребенку, кто говорит,что ЦСКА частный клуб,если такое кто то сказал, то не значит, что все такие! Смекаешь? Да же если ЦСКА будет не частный клуб, мне как то все равно, кто владелец, как например у баскетбольного ЦСКА (Компания «Норникель»), главное, что клуб показывает великолепные результаты, как в Европе, так и в России!)) При Гинере ПФК ЦСКА стал самым успешным клубом, за что ему респект и уважение!)) А представляешь если придет еще какой нибудь условный «Норникель»,то что может быть, если только с Гинером вы ЦСКА не можете догнать по титулам!
Это уже другой вопрос. А то "мы никого не доим, от государства не зависим, гинер вагоны ночами разгружает, шобы стадион достроить"...
Colonist
Colonist ответил Санчо Панса
сегодня в 20:12
Вы серьезно? Росвор нищий давно - все украли еще до Сердюкова! Как и Вертолеты России нищие! У меня друг руководил Вертолетами недавно!:)))
Беланов
Беланов ответил antant1
сегодня в 20:10
antant1:
Какого-то же вроде паренька 19-ти летнего как раз за 250 тыс хотят или хотели подписать, была новость на соккере
Слухи. Как подпишут - тогда и говорить можно
Colonist
Colonist
сегодня в 20:06
Нищий спонсор! Сердюков давно все деньги из Росвора увел!:)))
Великолепный
Великолепный ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:05
Ангел неБесГрешен:
Завидовать особо нечему. Только вы тогда не вопите во всех углах, что конюшня частный клуб честного предпринимателя. Стадион построил ВЭБ-БАНК, деньги дают все кому не лень, а гинер владелец клуба? Смешно, чесслово...
Не надо обобщать, и всех под одну гребенку, кто говорит,что ЦСКА частный клуб,если такое кто то сказал, то не значит, что все такие! Смекаешь?
Да же если ЦСКА будет не частный клуб, мне как то все равно, кто владелец, как например у баскетбольного ЦСКА (Компания «Норникель»), главное, что клуб показывает великолепные результаты, как в Европе, так и в России!))
При Гинере ПФК ЦСКА стал самым успешным клубом, за что ему респект и уважение!)) А представляешь если придет еще какой нибудь условный «Норникель»,то что может быть, если только с Гинером вы ЦСКА не можете догнать по титулам!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Великолепный
сегодня в 19:56
Великолепный:
Я то же другого от тебя и не ожидал!)) Ангел неБесГрешен сегодня в 18:17 А вроде говорили, что конюшня частный клуб гинера... Зависть это грех! Смекаешь?
Завидовать особо нечему. Только вы тогда не вопите во всех углах, что конюшня частный клуб честного предпринимателя. Стадион построил ВЭБ-БАНК, деньги дают все кому не лень, а гинер владелец клуба? Смешно, чесслово...
antant1
antant1 ответил Создатель кошмаров
сегодня в 19:55
Создатель кошмаров:
И на что же интересно армейцы потратят примерно 250 000 американских денег в российском эквиваленте - даже на покрытие неустойки за просрочку кредита альфа-банку не хватит. Это по моему мнению издевательство над таким клубом как ЦСКА!
Какого-то же вроде паренька 19-ти летнего как раз за 250 тыс хотят или хотели подписать, была новость на соккере
Беланов
Беланов ответил Поц
сегодня в 19:49
Поц:
Не рвите п0пу, уважаемый, в борьбе за пропаганду своего клуба. Я в курсе всех успехов ПФК и в том числе, как эти успехи были добыты. Речь о другом. Всем известно, что в вашем клубе проблемы - наркотики, допинг, отсутствие денег. Я всего лишь немного посмеялся над вашими надеждами на нового спонсора, а вы ведётесь на толстый троллинг, как ребёнок на фантик от конфетки.
Как же ты стараешься ник оправдать )))
Ты в начало перейди и глянь кто там активизировался. А ведь им даже целоваться разрешили )))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Поц
сегодня в 19:46
Поц:
Не рвите п0пу, уважаемый, в борьбе за пропаганду своего клуба. Я в курсе всех успехов ПФК и в том числе, как эти успехи были добыты. Речь о другом. Всем известно, что в вашем клубе проблемы - наркотики, допинг, отсутствие денег. Я всего лишь немного посмеялся над вашими надеждами на нового спонсора, а вы ведётесь на толстый троллинг, как ребёнок на фантик от конфетки.
Да, красотою мир вы не спасёте.Ваш ум затмить способен свет торшера.
Великолепный
Великолепный ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:42
Ангел неБесГрешен:
От тебя другого и не ожидал. Ищи и дальше ролики о величии конюшни...
Я то же другого от тебя и не ожидал!))

Ангел неБесГрешен

сегодня в 18:17
А вроде говорили, что конюшня частный клуб гинера...

Зависть это грех! Смекаешь?
Поц
Поц ответил ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 19:41
ЦСКА Самый титулованный:
Похоже ты недавно начал футболом интересоваться, раз не в курсе, что ЦСКА уже несколько лет не покупает новых игроков, но при этом за последние пять лет выиграл 3 - чемпионства, а некоторые каждый год покупают и 16 лет ничего не выигрывали. Как думаешь, сколько еще другим мечтать, что бы у них в клубном музее, как у ЦСКА, стояли все Российские трофеи на вечное хранение?
Не рвите п0пу, уважаемый, в борьбе за пропаганду своего клуба. Я в курсе всех успехов ПФК и в том числе, как эти успехи были добыты. Речь о другом. Всем известно, что в вашем клубе проблемы - наркотики, допинг, отсутствие денег.
Я всего лишь немного посмеялся над вашими надеждами на нового спонсора, а вы ведётесь на толстый троллинг, как ребёнок на фантик от конфетки.
salaga
salaga
сегодня в 19:39
С миру по нитке - голому рубашка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Великолепный
сегодня в 19:38
Великолепный:
Говорят, что бакланов доят!))
От тебя другого и не ожидал. Ищи и дальше ролики о величии конюшни...
salaga
salaga ответил RDeanW
сегодня в 19:36
RDeanW:
каждому свое. кому-то полуфинал лч и попадание в топ-4 сильнейших клубов европы, а кому-то кубок уефа на диком отскоке без единой победы на выезде в плейофф
Главное сейчас топ-112.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Поц
сегодня в 19:35
Поц:
Болельщики гинерского клуба активизировались. Им кажется, ща бабло попрёт, как Зениту, игроков накупим, чемпионами станем! Мечтайте. Это никому не мешает.
Похоже ты недавно начал футболом интересоваться, раз не в курсе, что ЦСКА уже несколько лет не покупает новых игроков, но при этом за последние пять лет выиграл 3 - чемпионства, а некоторые каждый год покупают и 16 лет ничего не выигрывали.
Как думаешь, сколько еще другим мечтать, что бы у них в клубном музее, как у ЦСКА, стояли все Российские трофеи на вечное хранение?
nikolah
nikolah ответил RussianHorse
сегодня в 19:34
RussianHorse:
Алсидес Гиджиев, сломался, дайте следующего 😂
алсидес гиджиев,Гус Пойет,одно слово румын ,обдулло варела (не помню как точно ник пишется) Это один и тот же человек ))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:31
Не миллиарды,как у некоторых,но тоже неплохо.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:31
Гинер вроде не цыган, но пытается срубить бабло с дохлой лошади.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 19:30
"Союз меча и орала" или кооператив "Рога и копыта"
Аха-ха)
112910415
112910415
сегодня в 19:26
суета сует
Поц
Поц
сегодня в 19:22
Болельщики гинерского клуба активизировались. Им кажется, ща бабло попрёт, как Зениту, игроков накупим, чемпионами станем!
Мечтайте. Это никому не мешает.
Беланов
Беланов
сегодня в 19:21
Как же дудочников рвёт-то )))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:16
Молодец Гинер и стадион построил и 20 титулов выиграл с ЦСКА ( один из них Европейский кубок) и спонсоров находит - По условиям договора, «Рособоронэкспорт» получает статус «премиум-партнера» клуба.
Сейчас спонсорами клуба выступают «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России» и ряд других компаний.
Красавец - респект и уважуха!
salaga
salaga
сегодня в 19:15
Ещё один "частник".
M.S.
M.S.
сегодня в 19:09
240-к тысяч долларов. На эти деньги армейский клуб сможет безбедно существовать несколько лет...во второй лиге.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:08
На данный момент спонсорами ЦСКА являются «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России» и ряд других компаний.

------------------------

вот куда уходят наши народные бабосики..
Суеверный
Суеверный
сегодня в 19:07
Таких спонсоров у клуба десяток. Вся информация по ним была на официальном сайте клуба. А вот что сейчас с генеральным спонсором можно там же выяснить. Были ВЭБ, Россети и Аэрофлот. Можно легко проверить.
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