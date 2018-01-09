Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»

Тренер «Енисея» Егор Титов прокомментировал слухи о том, что английский «Брайтон» может предложить 20 млн фунтов за нападающего «Спартака» Зе Луиша. По мнению Титова, Зе Луиш потенциально сильнее нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли „Спартак“ найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

По потенциалу он лучше Смолова. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!

Почему Зе Луиш не очень забивной? Недостаток школы. Могу ошибаться, но не думаю, что в Кабо-Верде работают суперспециалисты детского футбола. Понятно, что пробелы есть».