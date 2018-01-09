Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити Фонбет 1.1 9.75 20.5
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас Фонбет 1.28 5.5 9.5
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НиццаНицца -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.6 3.55 2
  • Главные новости
  • Все новости
20:07
В «Интере» опровергли слухи о продаже Икарди в «Реал»2
19:36
«Сток Сити» усилился игроком «Рубина»7
18:25
Брат Романа Еременко находится на просмотре в «Спартаке»36
17:59
Обамеянг переходит в «Гуанчжоу Эвергранд»27
16:14
ЦСКА нашел нового спонсора193
20:15
Бауэр попрощался с «Рубином» на русском языке0
19:45
Азар готов помочь «Челси» в матче с «Арсеналом»0
19:28
«Севилья» подписала защитника «Коринтианса»0
19:23
«Интер» не может договориться об аренде Рамиреса5
19:03
Бубнов: «Не уверен, что Вериссимо сильнее нынешних защитников „Спартака“»5
18:53
Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»12
18:51
Баркли пропустит игру с «Арсеналом»1
18:44
Миши Батшуайи согласился на переход в «Севилью»1
18:39
Санчес с «Арсеналом» готовится к игре с «Челси»3
18:15
Сын Хаджи сменил «Фиорентину» на «Вииторул»0
18:05
Тарасов женился в третий раз36
17:56
Конте: «Моуриньо позволил себе серьезные обвинения в мой адрес, я не забуду такого»22
17:52
Андре Гомеш попросил Вальверде отпустить его5
17:49
Коулмэн назвал основные причины неудач «Сандерленда»0
17:38
Агент Кришито: «Никаких шагов для продления контракта „Зенит“ пока не предпринимал»13
17:34
Экс-защитник «Спартака» Маурисио покидает «Лацио»4
17:32
Стало известно имя нового главного тренера «Ордабасы»3
17:25
Коллимор: «Хотел бы видеть в „Ливерпуле“ Мареза, а не Лемара»2
17:24
Чешский специалист Марцел Личка пополнил тренерский штаб «Динамо Брест»0
17:04
Роббен желает продлить контракт с «Баварией»3

Титов: «По потенциалу Зе Луиш лучше Смолова»

сегодня, 18:40

Тренер «Енисея» Егор Титов прокомментировал слухи о том, что английский «Брайтон» может предложить 20 млн фунтов за нападающего «Спартака» Зе Луиша. По мнению Титова, Зе Луиш потенциально сильнее нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли „Спартак“ найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

По потенциалу он лучше Смолова. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!

Почему Зе Луиш не очень забивной? Недостаток школы. Могу ошибаться, но не думаю, что в Кабо-Верде работают суперспециалисты детского футбола. Понятно, что пробелы есть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Не уверен, что Вериссимо сильнее нынешних защитников „Спартака“»
Сегодня, 19:03 5
Агент Кришито: «Никаких шагов для продления контракта „Зенит“ пока не предпринимал»
Сегодня, 17:38 13
Селюк: «Каборе сосредоточен на игре за „Краснодар“»
Сегодня, 14:12 3
Манчини: «Не исключаю, что могу возглавить сборную Италии»
Сегодня, 12:03 49
Стрепетов: «Нашим тренерам не прощают того, что прощают иностранцам»
Сегодня, 11:57 23
Денис Попов: «Если Смолов перейдет в „Зенит“, то променяет шило на мыло»
Сегодня, 11:15 61
Обсудить
Все комментарии
Коля58
Коля58
сегодня в 20:15
Вот Титов то попраздновал? ))
Он ничего не сказал о цвете кожи Зе? Он наверное для него теперь Белый ))
Беланов
Беланов ответил Литейный 4
сегодня в 20:12
Литейный 4:
Опечатка явная. Брайтон может предложить не 20, а 2 млн фунтов.
Нет опечатки - 20 фунтов
Беланов
Беланов ответил cska-78
сегодня в 20:11
cska-78:
Главное, чтобы Нуху взяли :)
Блин, Зоа - то это? )))
Палыч82
Палыч82 ответил Литейный 4
сегодня в 19:34
Литейный 4:
Опечатка явная. Брайтон может предложить не 20, а 2 млн фунтов.
Да хоть рублей, он и на то не играет,)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:33
Смотря какими мерками мерить
Литейный 4
Литейный 4 ответил Палыч82
сегодня в 19:30
Палыч82:
Жесть какая... Соперникам, конечно, хорошо, если этот довольно средненький даже по меркам РПЛ нападающий останется в Спартаке, но лучше продать, если мало-мальский спрос есть
Опечатка явная. Брайтон может предложить не 20, а 2 млн фунтов.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 19:23
Жесть какая... Соперникам, конечно, хорошо, если этот довольно средненький даже по меркам РПЛ нападающий останется в Спартаке, но лучше продать, если мало-мальский спрос есть
Литейный 4
Литейный 4 ответил juchok
сегодня в 19:13
juchok:
хм...интересная статистика! видать Адриано с Промесом жестко перекрывают его стату! однако, Зе Луиш очень хорош в подыгрыше и на втором этаже! в самоотдаче к нему нет притензий
Стоит признать, что Зе упорно и точно попадает в промежуток между угловыми флажками! :)
juchok
juchok ответил Dead Morozzzz
сегодня в 19:10
Dead Morozzzz:
Дзюба в прошлом году забил в 2 раза больше чем это черное дерево за всю карьеру в Спартаке. А в этом году Дзюба сидя на лавке всего на 1 меньше забил. :))))))
хм...интересная статистика! видать Адриано с Промесом жестко перекрывают его стату! однако, Зе Луиш очень хорош в подыгрыше и на втором этаже! в самоотдаче к нему нет притензий
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил juchok
сегодня в 19:07
juchok:
ну куда ему до суперфорварда Зенита Артемия?))) Артем то пачками забивает всем подряд!
Дзюба в прошлом году забил в 2 раза больше чем это черное дерево за всю карьеру в Спартаке. А в этом году Дзюба сидя на лавке всего на 1 меньше забил. :))))))
juchok
juchok ответил Литейный 4
сегодня в 18:56
Литейный 4:
Это тот суперфорвард Зе, который на 1 гол больше забил, чем Ребров? Ахахахаха!
ну куда ему до суперфорварда Зенита Артемия?))) Артем то пачками забивает всем подряд!
juchok
juchok
сегодня в 18:54
если у Зе недостаток школы, то что тогда говорить про остальных напов в РФПЛ?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:52
Это тот суперфорвард Зе, который на 1 гол больше забил, чем Ребров? Ахахахаха!
parallels
parallels
сегодня в 18:47
у титова самый вкусный бромантан, на который он приманивает зулусов в тарасовке, высовываясь из-за дерева: "псс, парень, не хочешь улучшить свой потенциал?"
cska-78
cska-78
сегодня в 18:46
Главное, чтобы Нуху взяли :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100