«Интер» собирается арендовать у «Барселоны» Рафинью

«Барселона» и «Интер» ведут переговоры по полузащитнику каталонцев Рафинье. Это подтверждают источники и в Испании, и в Италии. Планируется, что «нерадзурри» зимой возьмут 24-летнего игрока в аренду с правом выкупа за 18 млн евро.

Изначально «Интер» хотел видеть в своих рядах другого игрока «Барсы» - Жерара Деулофеу, но «блаугранас» согласны только на полноценный трансфер испанца, который обошелся бы «Интеру» в 15-20 млн евро. Этого клуб себе позволить не может, так как над ним довлеет финансовый fair play.

Что касается Рафиньи, то он недавно оправился от тяжелой травмы. Этот футболист может сыграть на позиции центрального полузащитника или же под нападающим. Также он способен закрыть правый фланг.