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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Приложение «Метро Москвы» к ЧМ-2018 станет доступно на шести языках

сегодня, 12:25

Мобильное приложение «Метро Москвы» дополнят посвященным чемпионату мира 2018 года тематическим разделом, доступным на шести иностранных языках.

«„Метро Москвы“ создаcт специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018. Здесь можно будет прочитать краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, узнать их контакты, а также проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр. Планируется, что раздел будет доступен на шести иностранных языках: помимо английского, пользователь сможет выбрать французский, испанский, китайский, немецкий или португальский», — говорится в сообщении.

Кроме того, в приложении появится информация о количестве свободных мест и велосипедов на пунктах велопроката и точки их расположения, а также карта с туристическими веломаршрутами. 

Ранее сообщалось, что казанские гиды к чемпионату мира будут учить пять языков.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 19:51
Тайский
Gigante Buono
Gigante Buono ответил RDeanW
сегодня в 15:07
RDeanW:
русский, чеченский, китайский, украинский, узбекский и таджикский?
Ага, и еще латынь, древнегреческий,санскрит, египетский и старославянский.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 12:57
русский, чеченский, китайский, украинский, узбекский и таджикский?
parallels
parallels ответил Барсеножeчницa
сегодня в 12:57
Барсеножeчницa:
Зачем китайский? Китайцы не отбрались на ЧМ. Их не будет в Москве. Во народ, голову включать когда начнут?
я на конфедерациях видел очень много китайцев. или корейцев. или японцев. или тайцев. хз.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:49
А при чем тут Метро?
RussianHorse
RussianHorse ответил Барсеножeчницa
сегодня в 12:38
Барсеножeчницa:
Зачем китайский? Китайцы не отбрались на ЧМ. Их не будет в Москве. Во народ, голову включать когда начнут?
Это твоих хохлов не будет, вот и не перевели, а китайцы хоть и не отобрались, но чуть ли не больше всех билетов купили.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
сегодня в 12:33
Зачем китайский? Китайцы не отбрались на ЧМ. Их не будет в Москве. Во народ, голову включать когда начнут?
311
311
сегодня в 12:29
Краткую информацию об открывашке можно прочитать на зулусском!)
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