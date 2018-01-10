Приложение «Метро Москвы» к ЧМ-2018 станет доступно на шести языках

Мобильное приложение «Метро Москвы» дополнят посвященным чемпионату мира 2018 года тематическим разделом, доступным на шести иностранных языках.

«„Метро Москвы“ создаcт специальный раздел, посвященный проведению ЧМ-2018. Здесь можно будет прочитать краткую информацию о стадионах, на которых пройдут матчи, узнать их контакты, а также проложить к стадионам наиболее удобный маршрут. Сервис сообщит расписание предстоящих матчей и результаты прошедших игр. Планируется, что раздел будет доступен на шести иностранных языках: помимо английского, пользователь сможет выбрать французский, испанский, китайский, немецкий или португальский», — говорится в сообщении.

Кроме того, в приложении появится информация о количестве свободных мест и велосипедов на пунктах велопроката и точки их расположения, а также карта с туристическими веломаршрутами.

Ранее сообщалось, что казанские гиды к чемпионату мира будут учить пять языков.