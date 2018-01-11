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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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Анри: «Кого бы мог подписать „Арсенал“? Лучше „канониры“ переподписали бы Санчеса и Озила»

сегодня, 00:06

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что клубу нужно сохранить своих лидеров Алексиса Санчеса и Месута Озила и продлить с ними истекающие контракты:

«Видел, как по телевизору вчера обсуждали, кого следует подписать „Арсеналу“. Как по мне, то и подписаний Санчеса и Озила хватило бы. Вместо того чтобы засматриваться на игроков других клубов, переподписали бы этих двух парней. Это уже давно следовало сделать».

На днях наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб пока не может договориться о продлении сотрудничества с Санчесом.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 06:41
Мудрые слова легенды!
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 02:43
как можно переподписать тех кто не хочет этого делать? да и зачем вообще?
Ironyfan
Ironyfan ответил lexatver
сегодня в 00:29
lexatver:
Арсеналу нужен здоровый нигер в центр с отличным отбором и пасом типа Виейра )
Угу) и такого же в оборону типа Сола Кемпбелла)
lexatver
lexatver
сегодня в 00:26
Арсеналу нужен здоровый нигер в центр с отличным отбором и пасом типа Виейра )
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