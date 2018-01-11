«Зенит» предложил «Арсеналу» денежную сумму и Новосельцева за Беляева

«Зенит», проявлявший интерес к защитнику «Арсенала» Максиму Беляеву, согласно информации источника, предложил тульскому клубу обменять 26-летнего футболиста на некоторую денежную сумму и защитника Ивана Новосельцева, который не попадает в состав сине-бело-голубых. Отмечается, что «оружейники» пока не дали своего ответа.
РФС нужно начинать с этого, а не с включения воспитанников в заявку.
По моему это не нормально, когда в Питер попадает игрок сборной и перестает быть таковым.
Не совсем нормально и то, что игроки идут на фактическое завершение карьеры ради денег.
РФС нужно начинать с этого, а не с включения воспитанников в заявку.
По моему это не нормально, когда в Питер попадает игрок сборной и перестает быть таковым.
Не совсем нормально и то, что игроки идут на фактическое завершение карьеры ради денег.