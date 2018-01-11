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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Зенит» предложил «Арсеналу» денежную сумму и Новосельцева за Беляева

сегодня, 04:22

«Зенит», проявлявший интерес к защитнику «Арсенала» Максиму Беляеву, согласно информации источника, предложил тульскому клубу обменять 26-летнего футболиста на некоторую денежную сумму и защитника Ивана Новосельцева, который не попадает в состав сине-бело-голубых. Отмечается, что «оружейники» пока не дали своего ответа.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 08:36
Новосельцев сейчас наверное из угла в угол мечется и бормочет - хоть бы не срослось, хоть бы не срослось
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 08:28
Никак помойка вонючая не уймётся
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:35
Ещё долго Зенит будет раздовать недовески и впаривать ими другие клубы. Там ДЗЮБУ предлагают с Жирковым были же все до Зенита нормальными игроками, эаже ДЗЮБА был не плох.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 07:13
В прошлом году местные фаны Зенита, надрываясь, кричали и били себя в грудь, что у Зенита тоже есть хорошие русские игроки, вот Новосельцев, например.


Ага.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Василий 50
сегодня в 06:36
Василий 50:
"Зенит" - позор российского футбола, могильщик игроков. РФС нужно начинать с этого, а не с включения воспитанников в заявку. По моему это не нормально, когда в Питер попадает игрок сборной и перестает быть таковым. Не совсем нормально и то, что игроки идут на фактическое завершение карьеры ради денег.
А тебе не кажется, что это взаимосвязанные вещи?
Игроку предлагают хорошие деньги потому, что видели его старания и отдачу, а с приходом к такой зарплате игроку становится все равно на будет он играть или нет, становится все равно на сборную
Может быть дело в игроке?
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 06:29
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев уже больше года не выходил на поле в чемпионате России. Последний матч был еще при Мирче Луческу 27 ноября 2016 года против «Краснодара». «Зенит» в той встрече проиграл 1:2. Новосельцев провел на поле все 90 минут, отдал лишь 78 процентов точных передач (низкий показатель для защитника), выиграл 5 из 8 единоборств на земле (тоже не лучшее соотношение), 3 из 3 единоборств – в воздухе, и совершил три подбора мяча.

В других турнирах у Новосельцева дела шли не лучше. С тех пор он вообще сыграл всего дважды: в Лиге Европы против «АЗ» 8 декабря 2016 года (все еще при Луческу) и в Кубке России против «Динамо СПб» 21 сентября 2017 года (уже при Роберто Манчини). Ни в том, ни в другом случае Иван не проявил себя с хорошей стороны, а «Зенит» в обеих встречах проиграл с одинаковым счетом – 2:3.
Все остальное время Новосельцев либо вообще не попадал в заявку, либо оставался на скамейке запасных. Впрочем, судя по его Инстаграму, на жизнь 26-летний футболист не жалуется. Она у него в разы увлекательнее, чем у большинства его соотечественников.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 05:22
А Новосельцеву оно надо?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:21
Лучше деньгами, чем забракованными футболистами.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 05:16
Зенит по хамски поступает с нашими ребятами!
вячеслав остапенко НЕ ДАСТ СОВРАТЬ!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 05:11
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 05:10
    Новосельцев? Вспомнил был такой футболист!
    Гуливер
    Гуливер
    сегодня в 04:56
    можно
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 04:37
    А чемпионами России бакланам все равно не стать, опять без трофеев.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 04:36
    Красавцы чё). Пытаться впарить овощ тоже надо уметь)).
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:34
    "Зенит" - позор российского футбола, могильщик игроков.
    РФС нужно начинать с этого, а не с включения воспитанников в заявку.
    По моему это не нормально, когда в Питер попадает игрок сборной и перестает быть таковым.
    Не совсем нормально и то, что игроки идут на фактическое завершение карьеры ради денег.
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