Арустамян: «„Ахмат“ хочет получить за Швеца € 7-8 млн. „Зенит“ предлагает € 4 млн»

Известный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что «Зенит» уже ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ахмата» Антона Швеца:
«Антон Швец — одно из потенциальных усилений „Зенита“. Главный вопрос — сумеет ли „Зенит“ договориться с „Ахматом“, который хочет получить за игрока € 7-8 млн. Петербуржцы предлагают € 4 млн. Разница большая, и вероятность того, что клубы договорятся, невелика. Но в любом случае „Зенит“ продолжает интересоваться этим футболистом. Может быть, рано или поздно он сумеет найти консенсус с командой из Грозного».
24-летний футболист провел 15 матчей в этом сезоне РФПЛ и забил 3 гола.
Необходимо к 8+4=12, и Швец в Зените!))
Необходимо к 8+4=12, и Швец в Зените!))
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о своей мечте.
— У меня есть мечта — выиграть в качестве тренера то, что я не смог выиграть как футболист. Это чемпионат мира. Я уже 40 лет каждый день работаю на поле в разных качествах. К тому же я ещё молод и могу вернуться в клуб после сборной. Я работал в знаменитых клубах и побеждал, но тренировать сборную — это прекрасно, это было бы честью и гордостью. Выиграть же с ней чемпионат Европы или мира стало бы ещё большей честью. У нас [в Италии] есть молодые таланты. Мне нравятся Белотти, Пеллегрини и Романьоли, который может стать ещё лучше. Каждый сезон [в стране] появляются новые игроки. У итальянцев есть нечто большее. Есть материал, чтобы начать хорошую работу, возможно, привнеся некоторую логику в подготовку молодежных команд, как это было, когда там играл я. Мне нравится наблюдать за работой бывших игроков, но не просто потому, что они когда-то играли сами. Мне нравятся те, кому есть, что дать; те, у кого есть страсть и харизма.
Дело не в деньгах. Но давайте уточним, раз мы говорим начистоту: у меня контракт с «Зенитом», дела у которого идут отлично. Мы перестроили игру. Начали сезон отлично и занимали первую строчку в таблице. Затем нам пришлось расплачиваться, мы больше уставали, проводя по два матча в неделю. Но мы на втором месте в восьми очках от «Локомотива» и ещё можем подняться наверх. После перерыва сразу же состоится матч «Локомотива» и «Спартака». Мы может сократить отставание и снова вступить в борьбу за титул. Кокорин? Если бы он захотел, с его данными, он бы мог играть за любой клуб Европы. [Как Перишич?] Нет, Кокорин игрок экстра-класса. Перишич физически великолепен, но ему не хватает постоянства. Я его взял, я знаю. Но даже когда он делает мало, это уже много. Кто лучше него в «Интере»? — приводит слова специалиста официальный сайт клуба со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о своей мечте.
— У меня есть мечта — выиграть в качестве тренера то, что я не смог выиграть как футболист. Это чемпионат мира. Я уже 40 лет каждый день работаю на поле в разных качествах. К тому же я ещё молод и могу вернуться в клуб после сборной. Я работал в знаменитых клубах и побеждал, но тренировать сборную — это прекрасно, это было бы честью и гордостью. Выиграть же с ней чемпионат Европы или мира стало бы ещё большей честью. У нас [в Италии] есть молодые таланты. Мне нравятся Белотти, Пеллегрини и Романьоли, который может стать ещё лучше. Каждый сезон [в стране] появляются новые игроки. У итальянцев есть нечто большее. Есть материал, чтобы начать хорошую работу, возможно, привнеся некоторую логику в подготовку молодежных команд, как это было, когда там играл я. Мне нравится наблюдать за работой бывших игроков, но не просто потому, что они когда-то играли сами. Мне нравятся те, кому есть, что дать; те, у кого есть страсть и харизма.
Дело не в деньгах. Но давайте уточним, раз мы говорим начистоту: у меня контракт с «Зенитом», дела у которого идут отлично. Мы перестроили игру. Начали сезон отлично и занимали первую строчку в таблице. Затем нам пришлось расплачиваться, мы больше уставали, проводя по два матча в неделю. Но мы на втором месте в восьми очках от «Локомотива» и ещё можем подняться наверх. После перерыва сразу же состоится матч «Локомотива» и «Спартака». Мы может сократить отставание и снова вступить в борьбу за титул. Кокорин? Если бы он захотел, с его данными, он бы мог играть за любой клуб Европы. [Как Перишич?] Нет, Кокорин игрок экстра-класса. Перишич физически великолепен, но ему не хватает постоянства. Я его взял, я знаю. Но даже когда он делает мало, это уже много. Кто лучше него в «Интере»? — приводит слова специалиста официальный сайт клуба со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.
Петербургский клуб готов избавиться от Артема Дзюбы, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова.
Эти игроки уже предлагались российским клубам. Особо проблемная ситуация сложилась с Дзюбой и Шатовым. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не намерен брать их на сбор клуба.
В Дзюбе и Шатове заинтересован «Краснодар», у которого «Зенит» хочет приобрести Федора Смолова. Краснодарцы не готовы рассматривать все три сделки в комплексе и настаивают на отдельном обсуждении.
Петербургский клуб готов избавиться от Артема Дзюбы, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова.
Эти игроки уже предлагались российским клубам. Особо проблемная ситуация сложилась с Дзюбой и Шатовым. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не намерен брать их на сбор клуба.
В Дзюбе и Шатове заинтересован «Краснодар», у которого «Зенит» хочет приобрести Федора Смолова. Краснодарцы не готовы рассматривать все три сделки в комплексе и настаивают на отдельном обсуждении.