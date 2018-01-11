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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Арустамян: «„Ахмат“ хочет получить за Швеца € 7-8 млн. „Зенит“ предлагает € 4 млн»

сегодня, 19:42

Известный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что «Зенит» уже ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ахмата» Антона Швеца:

«Антон Швец — одно из потенциальных усилений „Зенита“. Главный вопрос — сумеет ли „Зенит“ договориться с „Ахматом“, который хочет получить за игрока € 7-8 млн. Петербуржцы предлагают € 4 млн. Разница большая, и вероятность того, что клубы договорятся, невелика. Но в любом случае „Зенит“ продолжает интересоваться этим футболистом. Может быть, рано или поздно он сумеет найти консенсус с командой из Грозного».

24-летний футболист провел 15 матчей в этом сезоне РФПЛ и забил 3 гола.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:43
Видимо скоро игроки с роспаспортами будут востребованными и клубам не из т.н топ внимательно придётся отслеживать движение на рынке.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:40
Скамейка плачет по нему
time out
time out
сегодня в 20:32
Кузяевым протоптали дорожку в Ахмат лазурные хапуги.
obana777
obana777
сегодня в 20:29
Сговорятся. 4 ляма, отару баранов и путевку на архипелаг Земля Франца Иосифа, каждому.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:25
Договорятся, к гадалке не ходи!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 20:18
Консенсус тут прост!
Необходимо к 8+4=12, и Швец в Зените!))
дурман
дурман
сегодня в 20:08
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 19:56
    в итоге сойдутся на 40-60 млн. это же зенит
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:53
    Может Зениту Погребняка взять? Мне кажется он идеально подходит - русский паспорт, большая зарплата, готов сидеть на скамейке и не хочет играть. Идеальный вариант
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 19:52
    Ахмат продает сильных, и покупает слабых! Зато хотят в еврокубки))
    димон 37
    димон 37
    сегодня в 19:50
    Роберто Манчини: "Моя мечта - выиграть в качестве тренера то, что я не смог выиграть как футболист".

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о своей мечте.

    — У меня есть мечта — выиграть в качестве тренера то, что я не смог выиграть как футболист. Это чемпионат мира. Я уже 40 лет каждый день работаю на поле в разных качествах. К тому же я ещё молод и могу вернуться в клуб после сборной. Я работал в знаменитых клубах и побеждал, но тренировать сборную — это прекрасно, это было бы честью и гордостью. Выиграть же с ней чемпионат Европы или мира стало бы ещё большей честью. У нас [в Италии] есть молодые таланты. Мне нравятся Белотти, Пеллегрини и Романьоли, который может стать ещё лучше. Каждый сезон [в стране] появляются новые игроки. У итальянцев есть нечто большее. Есть материал, чтобы начать хорошую работу, возможно, привнеся некоторую логику в подготовку молодежных команд, как это было, когда там играл я. Мне нравится наблюдать за работой бывших игроков, но не просто потому, что они когда-то играли сами. Мне нравятся те, кому есть, что дать; те, у кого есть страсть и харизма.

    Дело не в деньгах. Но давайте уточним, раз мы говорим начистоту: у меня контракт с «Зенитом», дела у которого идут отлично. Мы перестроили игру. Начали сезон отлично и занимали первую строчку в таблице. Затем нам пришлось расплачиваться, мы больше уставали, проводя по два матча в неделю. Но мы на втором месте в восьми очках от «Локомотива» и ещё можем подняться наверх. После перерыва сразу же состоится матч «Локомотива» и «Спартака». Мы может сократить отставание и снова вступить в борьбу за титул. Кокорин? Если бы он захотел, с его данными, он бы мог играть за любой клуб Европы. [Как Перишич?] Нет, Кокорин игрок экстра-класса. Перишич физически великолепен, но ему не хватает постоянства. Я его взял, я знаю. Но даже когда он делает мало, это уже много. Кто лучше него в «Интере»? — приводит слова специалиста официальный сайт клуба со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.
    mat73
    mat73
    сегодня в 19:46
    Ростов, Рубин, следующий Терек на разбор на запчасти
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:45
    Зенит всегда может добавить!
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 19:43
    Стало известно, что «Зенит» планирует делать на трансферном рынке этой зимой.

    Петербургский клуб готов избавиться от Артема Дзюбы, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова.

    Эти игроки уже предлагались российским клубам. Особо проблемная ситуация сложилась с Дзюбой и Шатовым. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не намерен брать их на сбор клуба.

    В Дзюбе и Шатове заинтересован «Краснодар», у которого «Зенит» хочет приобрести Федора Смолова. Краснодарцы не готовы рассматривать все три сделки в комплексе и настаивают на отдельном обсуждении.
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