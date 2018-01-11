Арустамян: «„Ахмат“ хочет получить за Швеца € 7-8 млн. „Зенит“ предлагает € 4 млн»

Известный инсайдер Нобель Арустамян рассказал о том, что «Зенит» уже ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ахмата» Антона Швеца:

«Антон Швец — одно из потенциальных усилений „Зенита“. Главный вопрос — сумеет ли „Зенит“ договориться с „Ахматом“, который хочет получить за игрока € 7-8 млн. Петербуржцы предлагают € 4 млн. Разница большая, и вероятность того, что клубы договорятся, невелика. Но в любом случае „Зенит“ продолжает интересоваться этим футболистом. Может быть, рано или поздно он сумеет найти консенсус с командой из Грозного».

24-летний футболист провел 15 матчей в этом сезоне РФПЛ и забил 3 гола.