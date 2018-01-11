Состав «Тосно» пополнил талантливый бразилец Рикардиньо

Пресс-служба «Тосно» объявила о заключении трудового сотрудничества с 28-летним атакующим полузащитником «Црвены Звезды» Рикардо Кавальканте Мендесом (Рикардиньо). Контракт с футболистом рассчитан на полтора года.

В феврале 2011 года бразилец начал выступать в польских клубах, а в 2013-м присоединился к молдавскому «Шерифу» и помог ему выиграть все внутренние турниры. В 2015 году Рикардиньо признали лучшим нападающим чемпионата Молдавии.

Также состав тосненцев 10 января пополнил полузащитник Алексей Скворцов.