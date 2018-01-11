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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Состав «Тосно» пополнил талантливый бразилец Рикардиньо

вчера, 21:58

Пресс-служба «Тосно» объявила о заключении трудового сотрудничества с 28-летним атакующим полузащитником «Црвены Звезды» Рикардо Кавальканте Мендесом (Рикардиньо). Контракт с футболистом рассчитан на полтора года.

В феврале 2011 года бразилец начал выступать в польских клубах, а в 2013-м присоединился к молдавскому «Шерифу» и помог ему выиграть все внутренние турниры. В 2015 году Рикардиньо признали лучшим нападающим чемпионата Молдавии.

Также состав тосненцев 10 января пополнил полузащитник Алексей Скворцов.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:34
Усиление любого клуба это событие.
Весной никто, просто так, никому очки отдавать не будет.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 08:32
Скоро узнаем что он из себя представляет.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:31
Убогих и однообразных комментаторов становится больше.
Ver
Ver
сегодня в 07:00
Порадовался бы за Тосно, если б они в чемпионате Молдавии играли...
cska plus
cska plus ответил piercman
сегодня в 06:16
piercman:
и не зулус)
Зулусов скупает оптом только спартак.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 05:49
Совсем юнец!
Kerri
Kerri
сегодня в 03:02
Тосно удачи!
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 01:38
вы бы еще написали перспективный в 28 лет
piercman
piercman
вчера в 23:38
и не зулус)
Sadjon
Sadjon
вчера в 23:22
Удачи, игрок креативнный....
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:20
Действительно кто знает может и заблистает в нащем чемпе...
Gigante Buono
Gigante Buono ответил DEIVID
вчера в 23:14
DEIVID:
Талантливый в 28 лет.
Дрогба начал блистать после 26, Милито широко заявил о себе в 30 лет, а Ди Натале и вовсе полностью раскрылся лишь к 33 годам. В футболе всякое бывает.
Свиняка
Свиняка
вчера в 23:14
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 23:12
    МОЛДОВАНА ВЗЯЛИ!
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    вчера в 22:46
    28 лет талантливый ха ха!
    eaguar
    eaguar ответил DEIVID
    вчера в 22:39
    Точнее ище на 28 лет .
    ХЭ-ХЭ , итьть иго дьявола питерского .
    Zenit0077
    Zenit0077
    вчера в 22:39
    Талантливый бразилец в 28 лет который играл в чемпионатах Польши и Молдавии?😸
    eaguar
    eaguar
    вчера в 22:37
    Ище и Тосно бюджет Питера тратит на легионеров .
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 22:22
    Талантливый в 28 лет.
    Shagrath82
    Shagrath82
    вчера в 22:14
    Лучший бомбардир Молдавии!!! ЦСКА точно трешку положит
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 22:13
    А потом переберется в Питер...Конечно после того как синьор Манчини и его аргонавты упакуют чемоданы...
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 22:11
    Очень интересно на него посмотреть
    Брулин
    Брулин
    вчера в 22:08
    Впечатляет.Из Европы -да к нам.Бойтесь!
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