Состав «Тосно» пополнил талантливый бразилец Рикардиньо

Пресс-служба «Тосно» объявила о заключении трудового сотрудничества с 28-летним атакующим полузащитником «Црвены Звезды» Рикардо Кавальканте Мендесом (Рикардиньо). Контракт с футболистом рассчитан на полтора года.
В феврале 2011 года бразилец начал выступать в польских клубах, а в 2013-м присоединился к молдавскому «Шерифу» и помог ему выиграть все внутренние турниры. В 2015 году Рикардиньо признали лучшим нападающим чемпионата Молдавии.
Также состав тосненцев 10 января пополнил полузащитник Алексей Скворцов.
Рикардиньо стал игроком #ФКТосно— ФК ТОСНО (@fctosno) 11 января 2018 г.
🇧🇷К тосненцам присоединился бразильский полузащитник Рикардо Кавальканте Мендес. Контракт рассчитан на полтора года.
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Весной никто, просто так, никому очки отдавать не будет.
Весной никто, просто так, никому очки отдавать не будет.
ХЭ-ХЭ , итьть иго дьявола питерского .
ХЭ-ХЭ , итьть иго дьявола питерского .