«Барселона» - «Сельта»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Сельтой». Первый поединок закончился ничьей со счетом 1:1.
«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике, Маскерано, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, А. Гомеш, Месси, Суарес.
«Сельта»: Альварес, Мальо, С. Гомес, Фонтас, Кастро, Лоботка, Васс, Хосабед, Мор, Аспас, Систо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в последнем туре чемпионата Испании «Сельта» отобрала очки у «Реала».
Только вводят людей в заблуждения!
Только вводят людей в заблуждения!