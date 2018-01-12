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«Барселона» не оставила шансов «Сельте»

сегодня, 01:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Ответная встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Сельтой» завершилась крупной победой каталонского клуба. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1).

Барселона, стадион «Камп Ноу» 

«Барселона» – «Сельта» – 5:0 (4:0)
Голы: Месси 13, 15, Альба 28, Суарес 31, Ракитич 85.

«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике (Вермален 46), Маскерано, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Хосе Арнаис 60), А. Гомеш, Месси (Дембеле 58), Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Сельта»: Альварес, Мальо, С. Гомес, Фонтас, Кастро, Лоботка, Васс (Радойя 46), Хосабед, Мор, Аспас (Макси Гомес 46), Систо (Мендес 57).
Главный тренер: Хуан Карлос Унсуэ.

Судья: Алехандро Эрнандес.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
egoos
egoos
сегодня в 08:45
"Мужской футбол смотрят на Бернабеу......" ))))))))) когда туда приезжает Барса))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий ответил alexfor
сегодня в 08:24
alexfor:
мля, а крутейший пас на альбу? вот хейтер недоделанный) ге там пустые? на пустые кристину твою любимую обычно выводят.
Не обращай внимания! У них траур как всегда после побед Барсы!
alexfor
alexfor ответил Zidane.5
сегодня в 08:09
Zidane.5:
Иньеста даже а 34 года лучший в команде. Вот это уровень у Андреса!!!! Мессе как всегда на пустые вывели.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 08:02
    Иньеста даже а 34 года лучший в команде. Вот это уровень у Андреса!!!! Мессе как всегда на пустые вывели.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 07:47
    Барселона не оставила шансов сельте, которая в свою очередь не оставила шансов реалу)))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 07:00
    Я был уверен в победе Барселоны
    Сине-жёлтый крестоносец
    Сине-жёлтый крестоносец
    сегодня в 06:58
    Вышел Месси и все стало на закономерные итоги! Блауграну с уверенной победой и очень зрелищным выступлением, на классе, молодцы!!!
    Mr Jordan 23
    Mr Jordan 23
    сегодня в 06:57
    Насчёт футбола Шишанутый точно подметил, немного уточню: футбол на Сантьяго Бернабеу зрители смотрят только тогда, когда на своё «тренировочное поле» приезжает Барселона))) Всё остальное время они лицезреют игру в стиле: «Бей вперёд - игра придёт»!!!
    Adik_96
    Adik_96 ответил M.S.
    сегодня в 06:53
    M.S.:
    Там вон выше один из ваших пишет, что Дембеле просто супер и круче Неймара. Вы уж определитесь что и как в вашем хозяйстве, а то как-то смешно читать.
    Я думаю Дембеле будет играть круче Неймара! Чего стоит его один его рывок во вчерашнем матче аж глаз радует!)
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 06:51
    Ничьей в первой игре Сельта только разозлила Барселону.
    Vane4ek
    Vane4ek
    сегодня в 06:43
    С манитой всех блаугранас!))
    Borusik1975
    Borusik1975
    сегодня в 06:18
      Borusik1975
      Borusik1975
      сегодня в 06:16
      Замечено повышение спроса на авиабилеты в марокко из матритта)) в аптеке шампунь от перхоти перекочевал на полку "смазки")
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 06:00
      Лучшие!!!!
      Альба зверь
      Ikarus74
      Ikarus74
      сегодня в 05:42
      После такого в Мадриде точно будет большая распродажа
      112910415
      112910415
      сегодня в 05:37
      довольно круто!
      Bars kg
      Bars kg ответил VLAD MARTINICH 1
      сегодня в 05:19
      Жи ши пиши с буквой ы да ?
      Шишанутый
      Шишанутый ответил VLAD MARTINICH 1
      сегодня в 04:23
      VLAD MARTINICH 1:
      Семеду красаваец,спасибо Барсу за спектакль
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 04:05
        Жёстко но не жестоко, бывает и 7-0.
        M.S.
        M.S. ответил Apsny
        сегодня в 03:49
        Apsny:
        МессАльба). Дембеле неплох, но форму наберет еще, пас с углового. Гомеш даже моментами радовал игрой, борьбой, желанием и стремлением.
        Там вон выше один из ваших пишет, что Дембеле просто супер и круче Неймара. Вы уж определитесь что и как в вашем хозяйстве, а то как-то смешно читать.
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        сегодня в 02:56
        Барселону с победой!
        амурец
        амурец
        сегодня в 02:50
        красивая победа Барселоны, а Месси просто кудесник мяча, но только против Сельты идущей на 15 месте
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        сегодня в 02:43
        Умеет "Барселона" не оставлять шансов.
        Mr_Tim
        Mr_Tim
        сегодня в 02:31
        Барса - каток!))
        ZENIT GOAL
        ZENIT GOAL ответил fczpkossidspb
        сегодня в 02:25
        fczpkossidspb:
        Верните старый сайт,уберите эту бездарность,не надо придумывать "велосипед"!
        https://www.soccer0010.com/?new_design=0 - старая версия
        Абу-Мухаммад Курбангаджиев
        Абу-Мухаммад Курбангаджиев
        сегодня в 01:59
        Всех болел барсы с победой 💪💪💪
        Абу-Мухаммад Курбангаджиев
        Абу-Мухаммад Курбангаджиев
        сегодня в 01:59
          ESPANOL
          ESPANOL
          сегодня в 01:47
          Вот это кудесники мяча! Месси просто Космос! Временами Барса демонстрировала футбол 22 века. Новичек явно выпадает из игры, ему еще много стажироваться. Дембеле красавец! Техника супер! Да и поле видет хорошо, а некоторые огрехи из за большого перерыва. Поиграет, пооботрется и будет парень лучше Неймара на голову. Суарес что то не нравится в последнее время, хотя и гол забил, но когда выкатывались вдвоем с Дембеле, пожадничал. А в целом причин для беспокойств нет, а если еще и новобранцы подключатся, то будет замес еще круче. Всех с победой и с четвертьфиналом!
          Saang
          Saang
          сегодня в 01:43
          У кого еще остались вопросы относительно соперничества Барсы и Реала в этом сезоне?)
          Или Скажете что Месси все купил, сливочные глоры?)
          fczpkossidspb
          fczpkossidspb
          сегодня в 01:42
          Верните старый сайт,уберите эту бездарность,не надо придумывать "велосипед"!
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