«Барселона» не оставила шансов «Сельте»

Ответная встреча 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Сельтой» завершилась крупной победой каталонского клуба. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1).
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» – «Сельта» – 5:0 (4:0)
Голы: Месси 13, 15, Альба 28, Суарес 31, Ракитич 85.
«Барселона»: Силлессен, Семеду, Пике (Вермален 46), Маскерано, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста (Хосе Арнаис 60), А. Гомеш, Месси (Дембеле 58), Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Сельта»: Альварес, Мальо, С. Гомес, Фонтас, Кастро, Лоботка, Васс (Радойя 46), Хосабед, Мор, Аспас (Макси Гомес 46), Систо (Мендес 57).
Главный тренер: Хуан Карлос Унсуэ.
Судья: Алехандро Эрнандес.
«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.