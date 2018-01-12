Экс-хавбек «Тоттенхэма» усилит состав «Хаддерсфилда»

Наставник «Хаддерсфилд Таун» Дэвид Вагнер сообщил, что вскоре его команду усилит полузащитник «Норвича» Алекс Притчард:

«Могу сказать, что цифры лгут [в прессе фигурировала сумма в 12 млн фунтов]. Мы не будем говорить о конкретной стоимости, но переплачивать не станем. Мы представляем „Хаддерсфилд Таун“ и хорошо знаем свои возможности.

Я из Германии, а в Англии все дорого, когда речь заходит о трансферах. Посмотрим, сможет ли он присоединиться к нам до субботы».

Напомним, что до лета 2016 года Притчард являлся игроком «Тоттенхэма».