Вальверде: «Мне бы не хотелось встретиться с „Реалом“ в 1/4 финала Кубка Испании»

«Барселона» уничтожила «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании. В следующем раунде жребий может предложить каталонцам «Реал», а этого бы очень не хотелось наставнику «сине-гранатовых» Эрнесто Вальерде:
«Мне бы не хотелось встретиться с „Реалом“, но мы можем сыграть с ним в турнире и позже.
Дембеле сделал важный шаг. Когда он выходит на поле, всегда что-то происходит. Это очень скоростной и техничный футболист.
С Маскерано мы еще не прощаемся. Подождем. Болельщики ценят этого игрока за верность клубу».
Помяни мои слова....) А не помянешь аккаунт отожмут опять:)
Помяни мои слова....) А не помянешь аккаунт отожмут опять:)
Коут дубль забьет и пойдет Зидан на пенсию..Да и тебя наверно уволят..
Коут дубль забьет и пойдет Зидан на пенсию..Да и тебя наверно уволят..
Я понимаю, вы опьянены этим первым местом и победой над нами, но переломный момент в нашем противостоянии давно уже произошел. Так что это вопрос времени когда вы вновь будете поставлены на колени.
Я понимаю, вы опьянены этим первым местом и победой над нами, но переломный момент в нашем противостоянии давно уже произошел. Так что это вопрос времени когда вы вновь будете поставлены на колени.
Вальверде добрый человек))
Вальверде добрый человек))