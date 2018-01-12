Вальверде: «Мне бы не хотелось встретиться с „Реалом“ в 1/4 финала Кубка Испании»

«Барселона» уничтожила «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании. В следующем раунде жребий может предложить каталонцам «Реал», а этого бы очень не хотелось наставнику «сине-гранатовых» Эрнесто Вальерде:

«Мне бы не хотелось встретиться с „Реалом“, но мы можем сыграть с ним в турнире и позже.

Дембеле сделал важный шаг. Когда он выходит на поле, всегда что-то происходит. Это очень скоростной и техничный футболист.

С Маскерано мы еще не прощаемся. Подождем. Болельщики ценят этого игрока за верность клубу».