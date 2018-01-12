Моуриньо: «Я чувствую презрение к Конте и заканчиваю эту историю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намерен прекратить словесную перепалку с коллегой из «Челси» Антонио Конте. По словам португальца, он презирает Конте и больше не собирается продолжать их заочный диалог.

«Думаю, если ты оскорбляешь кого-то, то можешь ожидать ответа или же молчания и презрения. Когда Конте оскорбил меня в первый раз, я ответил. Этот ответ, насколько я знаю, задел его за живое.

Затем Конте оскорбил меня во второй раз, и теперь я чувствую презрение к нему. Для меня презрение означает конец этой истории».

Напомним, всё началось с того, что Моуриньо посоветовал некоторым тренерам не вести себя на бровке подобно клоунам, а Конте принял это на свой счет. После этого итальянец обвинил «Особенного» в «старческом слабоумии».

Затем Моуриньо заявил, что его, в отличие от Конте, никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Напомним, что перед сезоном-2012/2013 Конте получил десятимесячную дисквалификацию за пособничество в договорных матчах в ходе сезона-2010/2011, когда он тренировал «Сиену», однако в 2016 году Антонио был оправдан.

После этого Конте назвал Моуриньо «человечишкой» и еще пару раз в СМИ нелицеприятно отзывался о своем коллеге.