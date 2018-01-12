Моуриньо: «Я чувствую презрение к Конте и заканчиваю эту историю»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 5.7 10.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.23 6 12.3
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.1 3.45 3.4
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 3.9 3.2 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3 3.4 2.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 4 3.35 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.45 3.3 2.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:23
«Бавария» обыграла «Байер» благодаря голам Хави Мартинеса, Рибери и Хамеса23
21:56
Каррера прокомментировал возможную продажу Зе Луиша и Промеса75
21:50
Месси зарабатывает более 100 млн евро в год64
20:59
«Реал» готов был купить Месси в 2013 году за 250 млн евро14
17:42
Конте не исключил уход из «Челси»22
08:51
ЦСКА в контракте Бистровича прописал сумму отступных в размере 20 млн евро0
08:42
Хави Грасия близок к назначению в «Эспаньол»0
08:34
Рибери надеется играть в «Баварии» как можно дольше0
08:20
Агент: «Фернандеш хочет играть в „Локомотиве“»2
08:00
Защитник «Милана» Гомес уйдёт в аренду в «Бока Хуниорс» с обязательством выкупа0
07:42
Конте: «Возможно, Баркли будет готов к игре с „Норвичем“»0
07:27
Любительский клуб из Германии сделал уникальное предложение Швайнштайгеру2
06:53
Венгер: «Я никогда не собирался покидать „Арсенал“. Зачем мне хотеть этого сейчас?»1
06:28
Эмери: «Слухи об уходе Неймара в „Реал“ не задевают нас»4
05:49
«Реал» вслед за ПСЖ и «Барселоной» заинтересовался Алиссоном1
05:36
«Ливерпуль» готов предложить «Аталанте» € 60 млн за 29-летнего форварда2
05:18
Вагнер: «„Бавария“ поставила перед собой высокие задачи. Мы заслуженно обыграли „Байер“»1
05:08
Эмре: «Очень рад за Тосуна. Я бы сказал, ему не повезло только с Эллардайсом»0
04:37
В МЮ готовы значительно улучшить зарплату Де Хеа, чтобы вратарь не ушёл в «Реал»3
04:08
Херрлих: «„Байер“ играл против „Баварии“ с открытым забралом»0
03:54
Хайнкес: «„Байер“ доставил нам много хлопот»1
03:41
Главный тренер «Эспаньола» возглавит «Сток Сити»0
03:20
Спортивный директор ПСЖ встретился с агентом Канте2
02:51
Конте: «Я целиком и полностью предан „Челси“»0
02:28
Венгер: «Похоже, Санчес не будет продлевать контракт, но мы ведём переговоры с Озилом»4

Моуриньо: «Я чувствую презрение к Конте и заканчиваю эту историю»

вчера, 21:09

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо намерен прекратить словесную перепалку с коллегой из «Челси» Антонио Конте. По словам португальца, он презирает Конте и больше не собирается продолжать их заочный диалог.

«Думаю, если ты оскорбляешь кого-то, то можешь ожидать ответа или же молчания и презрения. Когда Конте оскорбил меня в первый раз, я ответил. Этот ответ, насколько я знаю, задел его за живое. 

Затем Конте оскорбил меня во второй раз, и теперь я чувствую презрение к нему. Для меня презрение означает конец этой истории».

Напомним, всё началось с того, что Моуриньо посоветовал некоторым тренерам не вести себя на бровке подобно клоунам, а Конте принял это на свой счет. После этого итальянец обвинил «Особенного» в «старческом слабоумии».

Затем Моуриньо заявил, что его, в отличие от Конте, никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. Напомним, что перед сезоном-2012/2013 Конте получил десятимесячную дисквалификацию за пособничество в договорных матчах в ходе сезона-2010/2011, когда он тренировал «Сиену», однако в 2016 году Антонио был оправдан.

После этого Конте назвал Моуриньо «человечишкой» и еще пару раз в СМИ нелицеприятно отзывался о своем коллеге.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Возможно, Баркли будет готов к игре с „Норвичем“»
Сегодня, 07:42 0
Венгер: «Я никогда не собирался покидать „Арсенал“. Зачем мне хотеть этого сейчас?»
Сегодня, 06:53 1
Эмери: «Слухи об уходе Неймара в „Реал“ не задевают нас»
Сегодня, 06:28 4
Вагнер: «„Бавария“ поставила перед собой высокие задачи. Мы заслуженно обыграли „Байер“»
Сегодня, 05:18 1
Херрлих: «„Байер“ играл против „Баварии“ с открытым забралом»
Сегодня, 04:08 0
Хайнкес: «„Байер“ доставил нам много хлопот»
Сегодня, 03:54 1
Обсудить
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:53
Жду мордобоя!)))
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 07:54
контини экспрес
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:00
Моуринью заднюю включил и хочет закончить историю перепалок, не хочет он разговора наедине с Конте, раз на раз ведь никто ему не поможет
yudin_duda
yudin_duda ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 06:36
Пусть лучше с помощью табло нагнет коконте
Антибиотик111
Антибиотик111 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 05:10
Дада,только пока ещё не видели ни одного вью топового игрока со словами о призрении к Мауру,все совсем наоборот..
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:11
Португальское существо презирают все.
От игроков и тренеров, до болбоев и медиков.
Погода и климат тоже его презирают.
За то, что он презирает всех.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 03:31
Сошлись два тренеришки.... Дзюбы на них нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:37
Тебя презирают гораздо больше людей, чем его.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:38
Моур прав на 100% и время это только доказывает,да,он не ангел,но мужчина ,который выходит из игры с честью
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:36
думаю надо на поле доказывать кто круче
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
вчера в 23:15
Грустно смотреть на Жозе
berda2003
berda2003
вчера в 22:57
вот, если бы подрались на бровке... зрелище лучше любой игры их команд.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил The Frei
вчера в 22:50
The Frei:
С нетерпением жду матча Челси - МЮ и побоку кто победит и какая будет игра, главные события пройдут на бровке поля.
Вот такие перепалки и подогревают интерес к матчам!!!
Свиняка
Свиняка
вчера в 22:41
Кроме отвращения эта балабольная португалка ничего не вызывает, посредственность одним словом
РОКЕР МУЗЫКАНТ
РОКЕР МУЗЫКАНТ ответил ЮЗИК
вчера в 22:40
ЮЗИК:
Стареет Маур
испугался соперника, который оказался не по зубам
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:18
Стареет Маур
BARCDJIN
BARCDJIN ответил dimagas1
вчера в 22:05
dimagas1:
Смотри ,а то Вальверде 61юл..ну отхваватит попутно)))
    ErnestobossValverde
    ErnestobossValverde ответил dimagas1
    вчера в 22:00
    dimagas1:
    Смотри ,а то Вальверде 61юл..ну отхваватит попутно)))
    не будет такого, Вальверде раскидает всех
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 21:51
    У переводчика презрение появился после 4-0...когда раскатали.
    dimagas1
    dimagas1 ответил BARCDJIN
    вчера в 21:47
    BARCDJIN:
    Красавчик...Нужна драка..
    Смотри ,а то Вальверде 61юл..ну отхваватит попутно)))
    Meruzhan Hakobyan
    Meruzhan Hakobyan
    вчера в 21:43
    По моему оба они правы!!!
    sir_Alex
    sir_Alex ответил AktobeBarca
    вчера в 21:38
    AktobeBarca:
    Как бабы б**
    Почему как? Итальянская и португальская!
    The Frei
    The Frei
    вчера в 21:37
    С нетерпением жду матча Челси - МЮ и побоку кто победит и какая будет игра, главные события пройдут на бровке поля.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 21:36
    Лишь Виталик чему-то рад. Неисправляемый вассал.
    azkan
    azkan ответил Виталик ManUtd Rus
    вчера в 21:35
    Виталик ManUtd Rus:
    Шах и мат от Жозе - брависсимо ! Продолжение будет уже без камер - Жозе отмудохает конту после матча "МЮ-челси" . )))
    действительно смешно ты сказал))))))
    multazar
    multazar
    вчера в 21:30
    сам 12 ур чем старее становится, тем больше презрения вызывает.
    как тренер нечего предложить вот и старается самоутвердится за пределами поля.
    а на конте сам начал бочку катить, теперь обиженного строит. цыган, что сказать.
    cpartak60
    cpartak60
    вчера в 21:28
    а вот и не подеретесь горячие английские парни!
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 21:28
    Шах и мат от Жозе - брависсимо !
    Продолжение будет уже без камер - Жозе отмудохает конту после матча "МЮ-челси" . )))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    вчера в 21:27
    Зря всю эту хрень затеяли..Радость и пища для журналюг, а для самих нервы.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    вчера в 21:26
    Красавчик...Нужна драка..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100