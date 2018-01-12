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Месси зарабатывает более 100 млн евро в год

вчера, 21:50

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по новому контракту зарабатывает порядка 104 млн евро, сообщает Football Leaks. 

Если верить источнику, оклад Месси в «Барсе» составляет 71 млн евро, плюс бонус за лояльность и подписной бонус за само продление контракта. Их выплата разбивается на 4 года, что в общей сложности вместе с окладом дает 104 млн евро каждый сезон. При этом в Испании очень высокие налоги, которые составляют практически 50 %.

Помимо этого в контракте предусмотрены и другие поощрения. Так, если Месси с «Барсой» выиграет Лигу чемпионов, он получит еще 12 млн евро, если сыграет хотя бы в 60 % матчей за год - станет богаче на 1,9 млн евро. Таким образом, его зарплата может увеличиться до 122 миллионов.

Отметим, что больше 100 млн евро еще не зарабатывал ни один футболист в истории футбола.

30-летний Месси на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону» и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 529 голами в 610 матчах.

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Все комментарии
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 08:40
Лучший должен зарабатывать больше всех
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:40
"Месси зарабатывает более 100 млн евро в год"

Более правильно: "Месси и Папа ...."

Но цифра может меняться в зависимости добросовестности налоговых инспекторов...))
Mitsubanchik
Mitsubanchik
сегодня в 07:52
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:50
Мессе со своей семейкой по страшному доит независимую провинцию сепаратистов!!!)))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:56
Интересно куда он их складывает
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:45
Просто красавец
cska plus
cska plus
сегодня в 06:07
Даже магнаты так не зарабатывает, а он с 11 метров не может в шестиметровые ворота попасть, зато зарабатывает по 100 лямов.
амурец
амурец
сегодня в 05:08
да ладно, пусть хоть 200 ему платят, ну нравиться Барселоне впустую деньги выбрасывать
Антибиотик111
Антибиотик111 ответил 77rust77
сегодня в 05:07
Окола,открою секрет тебе ,что по условиям контракта клуб за продажу футболок имеет лишь небольшой процент,остальное идет найку(адидасу и тд).Из всех клубов только мю имеет реальные зараьотки на продажах фирменных футболок.
77rust77
77rust77
сегодня в 02:23
Только на продажах футболок Месси ,Барселона окола 80млн получает вот и считайте
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:48
95-shishani-95:
А представьте, насколько они могли бы усилить состав, продав этого дояря! И Кейн, и Дибала, и Мбаппе, и кого угодно ещё! Эти тупые владельцы МС и ПСЖ вывалили бы за него очень большие деньги!
ага. ты прав вот только ни один из них не может то что может Месси.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 01:09
и при таком заработке собирает всего 9 тысяч долларов на благотворительном вечере в честь свадьбы ))))красава гном ещё и контрактами клуб душит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:48
Если хочешь подорвать финансовую стабильность какого нибудь государства - впусти в обиход фальшивые деньги.......или положи кому нибудь оклад в 122 млн евро..))))
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 00:32
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 00:19
    Но жадному гному все равно мало. Ждем в новом году увелечения его контакта в два раза!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:17
    А представьте, насколько они могли бы усилить состав, продав этого дояря! И Кейн, и Дибала, и Мбаппе, и кого угодно ещё! Эти тупые владельцы МС и ПСЖ вывалили бы за него очень большие деньги!
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 00:13
    Ну а так неймара не зря продали - месси 2 года с этих денег жить будет !
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 00:11
      Russiаnhammer
      Russiаnhammer
      вчера в 23:54
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 23:49
        Затраты налоги тоже дерут как надо
        kaspkasp1
        kaspkasp1
        вчера в 23:49
          Russiаnhammer
          Russiаnhammer ответил mangoх12
          вчера в 23:33
          mangoх12:
          (либо угроза физическим насилием)))))))))))))
          На Вашем балансе недостаточно ПРА для совершения этой операции.
          mangoх12
          mangoх12 ответил liverpооl2014
          вчера в 23:26
          (либо угроза физическим насилием)))))))))))))
          liverpооl2014
          liverpооl2014 ответил mangoх12
          вчера в 23:24
          mangoх12:
          Трикодину ради такой новости пришлось все свои акки подключать
          Стучит трикодин не подецки.
          Сотрудничает с администрацией.
          mangoх12
          mangoх12
          вчера в 23:21
          Трикодину ради такой новости пришлось все свои акки подключать
          311
          311
          вчера в 23:13
          Теперь понятно, что под Mes que un club имелся ввиду Месси!)
          Fenomen-9
          Fenomen-9
          вчера в 23:09
          В топе Королевские красавцы)))
          nikolah
          nikolah
          вчера в 23:09
            Fenomen-9
            Fenomen-9
            вчера в 23:08
            Доит родной клуб,а глоры рады😂
            волгoдoн
            волгoдoн ответил Яна Куликова
            вчера в 23:08
            Поставлю тебе песню.
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