"Месси зарабатывает более 100 млн евро в год"

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по новому контракту зарабатывает порядка 104 млн евро, сообщает Football Leaks.

Если верить источнику, оклад Месси в «Барсе» составляет 71 млн евро, плюс бонус за лояльность и подписной бонус за само продление контракта. Их выплата разбивается на 4 года, что в общей сложности вместе с окладом дает 104 млн евро каждый сезон. При этом в Испании очень высокие налоги, которые составляют практически 50 %.

Помимо этого в контракте предусмотрены и другие поощрения. Так, если Месси с «Барсой» выиграет Лигу чемпионов, он получит еще 12 млн евро, если сыграет хотя бы в 60 % матчей за год - станет богаче на 1,9 млн евро. Таким образом, его зарплата может увеличиться до 122 миллионов.

Отметим, что больше 100 млн евро еще не зарабатывал ни один футболист в истории футбола.

30-летний Месси на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону» и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 529 голами в 610 матчах.