В Голландии установили статую Риксена

В голландском Ситтарде появилась статуя бывшего игрока местной «Фортуны» Фернандо Риксена. На церемонии открытия присутствовал сам Риксен, а также бывшие футболисты «Фортуны» Марк ван Боммел и Кевин Хофланд. Монумент появился благодаря пожертвованиям неравнодушных болельщиков и финансированию спонсоров.

Напомним, что Риксену в 2013 году поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

В период с 2007 по 2009 год футболист выступал за «Зенит».