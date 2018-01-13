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В Голландии установили статую Риксена

сегодня, 00:36

В голландском Ситтарде появилась статуя бывшего игрока местной «Фортуны» Фернандо Риксена. На церемонии открытия присутствовал сам Риксен, а также бывшие футболисты «Фортуны» Марк ван Боммел и Кевин Хофланд. Монумент появился благодаря пожертвованиям неравнодушных болельщиков и финансированию спонсоров.

Напомним, что Риксену в 2013 году поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС) – болезнь Лу Герига. Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

В период с 2007 по 2009 год футболист выступал за «Зенит».

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Все комментарии
Есть медали
Есть медали
сегодня в 06:56
Там чет у Зенита юбилей был. 10 лет как чемпионами были. А Риксена не пригласили даже. Пригласили Пашку, но не Фернандо. Фернандо в те дни в Шотландии на матче Глазго был.
nikolah
nikolah
сегодня в 01:45
Здоровья Фернандо,мы с тобой!
Палыч82
Палыч82
сегодня в 01:23
Молодцы, что порадовали мужика, всех благ Риксену
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 01:02
Похвально.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 00:50
подумал на плохое,но отлегло,здоровья
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