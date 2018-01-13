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20:30 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
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«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»

сегодня, 20:04
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В поединке 19-го тура Ла Лиги «Реал» дома уступил «Вильярреалу».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу» 

«Реал» – «Вильярреал» – 0:1 (0:0)
Гол: Форнальс 87.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Васкес 70), Бэйл (Асенсио 70), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Вильярреал»: Асенхо, Хауме, Гонсалес, Бонера, Гаспар, Родриго, Тригерос, Кастильехо (Рукавина 83), Форнальс, Бакка (Унал 76), Раба (Черышев 46).
Главный тренер: Хавьер Кальеха.

Предупреждения: Бакка 44, Карвахаль 58, Васкес 89.

Судья: Альберто Мальенко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Deuced
сегодня в 21:00
Deuced:
Зидана никто не уберет до матчей с ПСЖ
А после и не надо будет. Доведёт сезон до конца.
Мне так думается)
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил barcelonistas
сегодня в 20:59
barcelonistas:
Есть такое) но формат у князя тот же. Когда его лайкают понимаешь насколько бедно у них там в интеллектуальном плане
Главное, что ты эрудит вступил в диалог с мальвиночкой. Аха-ха)
Deuced
Deuced
сегодня в 20:58
Зидана никто не уберет до матчей с ПСЖ
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил RussianHorse
сегодня в 20:56
RussianHorse:
Лучший))
я в курсе, что ты ещё тот пилоточник. Аха-ха)
Gorbuncov
Gorbuncov
сегодня в 20:52
Неплохое начало года у Реала. Так держать !)
Морозовский
Морозовский ответил berda2003
сегодня в 20:52
berda2003:
Жаль Зидана - могут выгнать...
Чё его жалеть? У него всё есть!
barcelonistas
barcelonistas ответил Мальвиночка
сегодня в 20:50
Есть такое) но формат у князя тот же. Когда его лайкают понимаешь насколько бедно у них там в интеллектуальном плане
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 20:49
Один тока ЮраЖменевич не имеет гордости....Будет позорится
koke90
koke90
сегодня в 20:48
багаж Бенитеса закончился.... теперь печалька(((
Мальвиночка
Мальвиночка ответил barcelonistas
сегодня в 20:47
barcelonistas:
Хорош! Князь, Юра, учитесь у классиков
Князю до Баpcеноги как мне Юре с Кемерово до Кубани раком
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 20:47
Адекватных болелов Реала призываю не унывать. Три ЛЧ за четыре года, вы очень долго праздновали на вашей улице. Я помню коменты еще во времена Моуриньо "Было бы здорово когда нибудь увидеть Зидана главным тренером и чтобы он вернул Реалу корону". Радуйтесь! Так и вышло. Но "крутой мужик" это не должность, Зидан дал весь запал что мог. Но он не тренер в привычном понимании, как тот же Гвардиола, а мотиватор, об этом пишу уже два года.
koke90
koke90
сегодня в 20:47
    Borusik1975
    Borusik1975
    сегодня в 20:47
    Более жалкого клуба в мире просто нет ...риалллл))) поздравляю
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 20:47
    Мадрид давно перестал удовлетворять своих сливочных девиц...Многоножница с тортиком заказывай саркофаг..
    Hatewind
    Hatewind ответил lemon_kg
    сегодня в 20:47
    Если я не ошибаюсь, то тут есть кнопка - вернуться к старому дизайну...

    По крайней мере, лично у меня старый - более привычный дизайн.
    Мальвиночка
    Мальвиночка ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 20:46
    Forever Atletico de Madrid:
    Щелки у всех разные!
    А у меня , кемеровской красавицы какая как ты думаешь? Сразу скажу- ведро поменьше будет в диаметре.
    Borusik1975
    Borusik1975
    сегодня в 20:45
    Риеал.самый мароканский клуб..Думали что достигли дна , но тут снизу постучали ))
    Mister_Leo
    Mister_Leo
    сегодня в 20:45
    быстро Барселона вернула себе чемпионство , реал никакой
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил Мальвиночка
    сегодня в 20:44
    Мальвиночка:
    тем паче)))))))) а щель какая?
    Щелки у всех разные!
    egoos
    egoos
    сегодня в 20:44
    А вы говорите "лучший игрок, лучший игрок" а про Месси - гном кривоногий. Дайте шампуньчику ещё пару золотых мячей-пусть успокоится....
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 20:44
    Жаль Зидана - могут выгнать...
    Borusik1975
    Borusik1975
    сегодня в 20:43
    Пора риаллу покупать Дзюбу) ток он способен их удержать на 12 месте чемпионата
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Jeck Denielse
    сегодня в 20:43
    Jeck Denielse:
    Реал,Зенит,Ювентус являясь сильнейшими клубами в своих чемпионатов дают и другим порулить иногда......))) Благородство и щедрость удел сильных....
    И поэтому дельфинарию за 9 лет дали разочек помиловаться кубком, а теперь все становится на свои места.
    Мальвиночка
    Мальвиночка ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 20:43
    Forever Atletico de Madrid:
    Ворота семиметровые!
    тем паче)))))))) а щель какая?
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил Bаrsenоga
    сегодня в 20:42
    Bаrsenоga:
    Раньше роналда не мог попасть в щель девушкам из за чего заводил детей искуствено а теперь он не попадает в шестиметровые ворота с одного шага и это точно не возраст а прогресирующая болезнь не того человека назвали кержаковым.
    Ворота семиметровые!
    Borusik1975
    Borusik1975 ответил Borusik1975
    сегодня в 20:42
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10
      сегодня в 20:41
      Это уже не спад, а кризис какой то. Роналду ужас какой плохой стал. Походу этот реал себя исчерпал.
      Мальвиночка
      Мальвиночка ответил Bаrsenоga
      сегодня в 20:41
      Bаrsenоga:
      Раньше роналда не мог попасть в щель девушкам из за чего заводил детей искуствено а теперь он не попадает в шестиметровые ворота с одного шага и это точно не возраст а прогресирующая болезнь не того человека назвали кержаковым.
      Мой сынок вернулся!!! Обожаю тебя!!! Нямка!!!
      barcelonistas
      barcelonistas ответил Bаrsenоga
      сегодня в 20:41
      Хорош! Князь, Юра, учитесь у классиков
      Borusik1975
      Borusik1975
      сегодня в 20:41
      Когда деньги на судей закончились ))))
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