«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»

В поединке 19-го тура Ла Лиги «Реал» дома уступил «Вильярреалу».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» – «Вильярреал» – 0:1 (0:0)
Гол: Форнальс 87.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Васкес 70), Бэйл (Асенсио 70), Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Вильярреал»: Асенхо, Хауме, Гонсалес, Бонера, Гаспар, Родриго, Тригерос, Кастильехо (Рукавина 83), Форнальс, Бакка (Унал 76), Раба (Черышев 46).
Главный тренер: Хавьер Кальеха.
Предупреждения: Бакка 44, Карвахаль 58, Васкес 89.
Судья: Альберто Мальенко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Я серьезно.)
Ведь Перес теперь возьмет и уволит Зидана, вбухает кучу денег в какого-нибудь более менее толкового специалиста-спасителя типа Бенитеса и Реал не вылетит в Сегунду. А так бы этого хотелось!
Перес, не увольняй Зидана!)
Я хочу еще много много такого же хорошего настроения, какое нам подарил этот вечер!
Я серьезно.)
Ведь Перес теперь возьмет и уволит Зидана, вбухает кучу денег в какого-нибудь более менее толкового специалиста-спасителя типа Бенитеса и Реал не вылетит в Сегунду. А так бы этого хотелось!
Перес, не увольняй Зидана!)
Я хочу еще много много такого же хорошего настроения, какое нам подарил этот вечер!
Лига Европы. Реал - Зенит!
Лига Европы. Реал - Зенит!