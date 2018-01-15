РФС следит за всеми заметками СМИ о допинге в сборной России

В воскресенье в Англии сообщили, что сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-18. Россияне якобы собирались подменить пробы мочи игроков, и тогда футболисты смогли бы безнаказанно применять запрещенные препараты. Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внимательно следит за любой заметкой о допинге, появляющейся в СМИ:

«Любая новость по этому поводу анализируется, ей дается внутренняя оценка. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА, с которыми сложился плодотворный рабочий контакт.

Ответ на эту новость может быть только таким: все пробы во время подготовки к чемпионату мира берут уполномоченные ФИФА организации, их анализ проводится в Европе. Как российская сторона может что-то подменить? А пробы, которая берет РУСАДА с лета - и берет достаточно активно - контролируются Британским антидопинговым агентством и в тех лабораториях, где оно укажет, так что и здесь мы на процесс повлиять не можем и надеемся только на порядочность европейских партнеров.

Пишутся ли подобные заметки целенаправленно, чтобы бросить тень на российский футбол? Ответ очевиден. Хотя, думаю, в Англии есть СМИ, которые дорожат репутацией и следят за тем, что пишут. С одним из таких СМИ в ближайшее время руководство РФС как раз планирует встретиться и дать разъяснения по всем имеющимся вопросам».