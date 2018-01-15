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РФС следит за всеми заметками СМИ о допинге в сборной России

сегодня, 13:32

В воскресенье в Англии сообщили, что сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-18. Россияне якобы собирались подменить пробы мочи игроков, и тогда футболисты смогли бы безнаказанно применять запрещенные препараты. Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внимательно следит за любой заметкой о допинге, появляющейся в СМИ:

«Любая новость по этому поводу анализируется, ей дается внутренняя оценка. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА, с которыми сложился плодотворный рабочий контакт.

Ответ на эту новость может быть только таким: все пробы во время подготовки к чемпионату мира берут уполномоченные ФИФА организации, их анализ проводится в Европе. Как российская сторона может что-то подменить? А пробы, которая берет РУСАДА с лета - и берет достаточно активно - контролируются Британским антидопинговым агентством и в тех лабораториях, где оно укажет, так что и здесь мы на процесс повлиять не можем и надеемся только на порядочность европейских партнеров.

Пишутся ли подобные заметки целенаправленно, чтобы бросить тень на российский футбол? Ответ очевиден. Хотя, думаю, в Англии есть СМИ, которые дорожат репутацией и следят за тем, что пишут. С одним из таких СМИ в ближайшее время руководство РФС как раз планирует встретиться и дать разъяснения по всем имеющимся вопросам».

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 15:35
...и надеемся только на порядочность европейских партнеров.

Весьма опрометчиво
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:17
Есть СМИ,планируем встретиться, а до кипиша только бабки пилили. Но оно такое, ЧМ раз в сто лет, а денег на всю родню до сотого поколения хватит. А мы, простые болельщики утремся, если что.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:50
А зачем это нужно РФС?
ДСА
ДСА
сегодня в 14:37
Ну даже если нету допинга все равно прицепятся: или царапины на пробирке, или повышенный уровень чего-то, или цвет не такой, или кто-то что-то сказал....
борька
борька
сегодня в 14:25
Сплетни,это частть нашей жизни. Без них скука!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:03
Просьба к врачу сборной Безуглову отписаться о НЕ ПОДАВЛЯЮЩЕМ МЕНЬШЕСТВЕ СЛУЧАЕВ, КОТОРЫЕ СУДЯ ПО ЕГО ОТВЕТУ, ЯВЛЯЮТСЯ соответствующими ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 13:56
а толку?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:36
Да какая разница,если играть не умеют ,хоть что делай,в Российских клубах только иностранцы тащат футбол ,который даже в 10-ке не котируется,что ещё нужно?
drug01
drug01
сегодня в 13:35
Надо быть на чеку !!!!!
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