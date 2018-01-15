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Файзулин, не выходивший на поле с 2015 года, прошел медосмотр

сегодня, 13:58

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сегодня утром прибыл на медицинское обследование. Сообщается, что футболист прихрамывал, когда покидал клинику, но был без костылей. Отвечать на вопросы о своем будущем хавбек отказался.

Напомним, что Файзулин вышел на поле в сентябре 2015 года, но потом дал о себе знать артроз коленного сустава. С тех пор Виктор в футбол не играл. Игроку пришлось перенести 5 операций, но его восстановление по-прежнему продолжается.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:48
Желаю полузащитнику Зенита выздоровления
spectator
spectator
сегодня в 17:34
артроз не шутка и уже 5 операций , Витя завязывай с футболом
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак
сегодня в 17:21
Хахах, главная звизда бакланская.


3 года в офсайде
starche
starche
сегодня в 16:26
Беда.........
kastet2008
kastet2008 ответил FROLL 001
сегодня в 15:53
Ну да,например ни у одного из Спартаковских таких достижений и близко нет
Ну хотя там другие понятия - достижений !
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 15:00
Третьим в Зенит 2 пойдёт,вместе с Дзюбой и Шатовым. Не думаю что Манчини его даже близко к основному составу подпустит.
nikolah2
nikolah2 ответил Мельгарехо
сегодня в 14:56
Мельгарехо:
красавчик! 3 года не выходя на поле доит газпром.
не переживай за него,он сильно помог в свое время)
имеет право)
nikolah2
nikolah2 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:55
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПОМНЮ МЯСНЫМ ОН КРАСАВЦА ЗАСАДИЛ И СДЕЛАЛ СЧЁТ 5-0 !!! ГЫ-ГЫ https://www.youtube.com/watch?v=B0obrAQrYyA
вот это поддержка конечно,жаль что на новом стадионе с акустикой всё не лады
FROLL 001
FROLL 001 ответил Московские бабушки
сегодня в 14:52
Московские бабушки:
а хто это?
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008
￼ Обладатель Кубка УЕФА: 2008
￼ Чемпион России (3): 2010, 2012, 2015
￼ Обладатель Кубка России (2): 2010, 2016
￼ Обладатель Суперкубка России: 2008, 2011, 2015
котлина брат
котлина брат
сегодня в 14:48
Вот поэтому Кокорин и играет только на чистых мячах и по свободным зонам и никогда Кокорину не стать футболистом топ уровня, зачем инвалиду деньги и те блага которые он уже надармоедничал, это принцип Кокорина.
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена ответил КЭТиК
сегодня в 14:41
КЭТиК:
В основу Зенита ему точно не пробиться, стоит подумать о клубе попроще.
Какая основа, какой клуб, если он еще хромает, после 2 лет с костылями?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:40
Это уже не игрок, а пациент.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:40
В основу Зенита ему точно не пробиться, стоит подумать о клубе попроще.
LOpp
LOpp ответил Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 14:39
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей:
Он и Бразилии забивал! https://www.youtube.com/watch?v=itDU30RDnhg
а Молле забивал?
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:34
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ПОМНЮ МЯСНЫМ ОН КРАСАВЦА ЗАСАДИЛ И СДЕЛАЛ СЧЁТ 5-0 !!! ГЫ-ГЫ https://www.youtube.com/watch?v=B0obrAQrYyA
Он и Бразилии забивал!
Московские бабушки
Московские бабушки ответил Dead Morozzzz
сегодня в 14:30
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 14:29
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ПОМНЮ МЯСНЫМ ОН КРАСАВЦА ЗАСАДИЛ И СДЕЛАЛ СЧЁТ 5-0 !!! ГЫ-ГЫ https://www.youtube.com/watch?v=B0obrAQrYyA
    Ай красава. Возили тарасню не по детски
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 14:29
    С такой травмой - все, о футболе можно забыть. Увы.
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 14:28
    Форму наберет и в условный Арсенал перейдет
    Московские бабушки
    Московские бабушки ответил Big krendel
    сегодня в 14:25
    Big krendel:
    Уже не реально. Дай бог с этой травмой не стать инвалидом!
    инвалидом он уже стал, когда перешел в Зенит
    Big krendel
    Big krendel ответил ermak6448
    сегодня в 14:23
    ermak6448:
    Виктор! Ждем красивой игры!!!
    Уже не реально. Дай бог с этой травмой не стать инвалидом!
    ermak6448
    ermak6448
    сегодня в 14:22
    Виктор! Ждем красивой игры!!!
    CrazyTapok
    CrazyTapok
    сегодня в 14:21
    Жаль травма раньше времени отлучила Фазу от футбола!
    Мельгарехо
    Мельгарехо
    сегодня в 14:21
    красавчик! 3 года не выходя на поле доит газпром.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 14:19
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ПОМНЮ МЯСНЫМ ОН КРАСАВЦА ЗАСАДИЛ И СДЕЛАЛ СЧЁТ 5-0 !!! ГЫ-ГЫ https://www.youtube.com/watch?v=B0obrAQrYyA
    Спартак Стабильно и ежегодно увозит из Петербурга авоськи с пятерочками.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил FROLL 001
    сегодня в 14:16
    FROLL 001:
    У него травма была серьезнейшая. Почти 3 года на костылях. Опухоль в коленке.
    Ну, хоть лечите, коняги цауню выпнули и забыли.
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 14:15
    AntiherQ1488:
    Я думал он уже закончил, зенит как обычно.
    У него травма была серьезнейшая. Почти 3 года на костылях. Опухоль в коленке.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 14:11
    ПОМНЮ МЯСНЫМ ОН КРАСАВЦА ЗАСАДИЛ И СДЕЛАЛ СЧЁТ 5-0 !!!
    ГЫ-ГЫ

    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 14:10
    Я думал он уже закончил, зенит как обычно.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:04
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