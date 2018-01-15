Файзулин, не выходивший на поле с 2015 года, прошел медосмотр

Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин сегодня утром прибыл на медицинское обследование. Сообщается, что футболист прихрамывал, когда покидал клинику, но был без костылей. Отвечать на вопросы о своем будущем хавбек отказался.

Напомним, что Файзулин вышел на поле в сентябре 2015 года, но потом дал о себе знать артроз коленного сустава. С тех пор Виктор в футбол не играл. Игроку пришлось перенести 5 операций, но его восстановление по-прежнему продолжается.