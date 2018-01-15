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Канчельскис: «Я свой уровень доказал, очередь за Промесом»

вчера, 22:39

Бывший игрок МЮ и сборной России Андрей Канчельскис ответил полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу, который до этого в штыки воспринял критику в свой адрес со стороны россиянина.

«Что могу ответить Промесу? Ничего не собираюсь отвечать. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах. Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень „Ливерпуля“. Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше. Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение ещё сходит и расскажет, какой он крутой. И он должен доказать свой уровень не мне, а себе. Когда я в Англию уезжал, показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно».

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam
сегодня в 09:02
Хороший игрок совсем не обязан быть хорошим экспертом.Да и человеком тоже.
Fits Fits
Fits Fits ответил Влад Богатырёв
сегодня в 08:40
Влад Богатырёв:
Видимо Канчельскис относит РФПЛ не к серьёзным чемпионатам. Это камень в огород всех Российских клубов. А слова Промеса в точку - Давайте перечислим сильные российские клубы. Только их. ЦСКА? В этом сезоне я забивал им дважды. „Краснодар“? То же самое. „Зенит“? И ему забивал. „Локомотив“? Забивал. Это слабые команды, что ли? Получается, он считает, что РФПЛ – это ерунда? Или что? Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1031983.shtml
А ты, уважаемый, действительно считаешь наш чемпионат топовым?
И конечно же, не смотришь АПЛ...
Раз такие глупейшие выводы делаешь...
То, что Промес забивал всем нашим сильнейшим,
еще ни о чем не говорит... в нашей лиге все пешком играют...
Вопрос в том, заиграет ли он в Англии...
Он, как хохол, говорит гоп, не перепрыгнув...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:50
Стандартный прием забытых - прицепись с "оценкой" к успешному...
Parovoznic
Parovoznic ответил Рыжая Борода
сегодня в 07:42
Рыжая Борода:
как играл Андрей здесь, у нас в СНГ, в сборной, я не помню, да и никто его толком не помнит(в смысле ничем не отличался своим мастерством), а на счет уровня, то будем до конца честными, играл он во времена, когда МЮ был средним европейским клубом, топовым клуб стал уже после того как... не обессудь Канчельскис, Промес намного интереснее тебя на футбольном поле
"Как играл Канчельскис не помню, но Квинси интереснее"? Какая-то женская логика )))

Канчельскис с ТОЙ САМОЙ его игрой и сейчас был бы топом РФПЛ (частичка "бы" - ключевая). Промес - нынешний топ РФПЛ. Однако игроки они настолько разные по игре, что сравнивать их считаю делом глупым и бесполезным. Это как спорить на тему "Кто сильнее: кит или слон?"
То, что уровень нашего чемпа ниже аглицкого - не оспаривается. Но почему Канчельскис выбрал для критики именно Промеса? Не понимаю. ИМХО, лучшего напа, чем Квинси, в РФПЛ всё равно нет. Неужели Андрею критиковать более некого? Кокорин, Смолов и Дзюба лучше, что ли?
vka1970
vka1970 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 06:48
Сергеевич вернулся 1:
Канчельскис был чисто бровочником, играл на своём фланге, а Промес разносторонен, во всяком случае в Спартаке может играть в "свободного художника".
Так я ж и говорю, что сравнивать их просто не этично. Промес значительно более разносторонен, чем этот бегунок.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил vka1970
сегодня в 06:20
vka1970:
Канчелькису смешно.Может хватит народу туфту прогонять ?Андрей уехал когда в России очень плохо кормили не плохих по качеству футболистов.Другими словами в стране было просто мало денег или много, но до футболистов они не доходили.Отыграл он действительно достойно, но это говорит лишь о том, что он не плохой полузащитник. И кстати Промес каждый год прибавляет и прибавляет.Об этом говорит статистика.Не сомневаюсь, что и за рубежом парень не затеряется.Уж по полезности Канчелькиса переплюнет без разговоров.Прекрасно помню как играл Андрей и вижу как играет Квинси.Их даже сравнивать нельзя.Сравнения в пользу Канчелькиса будут только матерные.
Канчельскис был чисто бровочником, играл на своём фланге, а Промес разносторонен, во всяком случае в Спартаке может играть в "свободного художника".
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 06:03
как играл Андрей здесь, у нас в СНГ, в сборной, я не помню, да и никто его толком не помнит(в смысле ничем не отличался своим мастерством), а на счет уровня, то будем до конца честными, играл он во времена, когда МЮ был средним европейским клубом, топовым клуб стал уже после того как... не обессудь Канчельскис, Промес намного интереснее тебя на футбольном поле
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
сегодня в 05:33
Зависть KISSKISSA не знает границ, плюс это еще и дешевый пиар
112910415
112910415
сегодня в 05:19
не стыдно становиться "чёрным экспертом" ?
antant1
antant1
сегодня в 05:07
Что ты докопался до Квинси? В РФПЛ такая куча посредственностей играет мнящая себя звездами, а ты докопался до безоговорочно лучшего игрока нашего чемпионата
vka1970
vka1970
сегодня в 05:03
Канчелькису смешно.Может хватит народу туфту прогонять ?Андрей уехал когда в России очень плохо кормили не плохих по качеству футболистов.Другими словами в стране было просто мало денег или много, но до футболистов они не доходили.Отыграл он действительно достойно, но это говорит лишь о том, что он не плохой полузащитник.
И кстати Промес каждый год прибавляет и прибавляет.Об этом говорит статистика.Не сомневаюсь, что и за рубежом парень не затеряется.Уж по полезности Канчелькиса переплюнет без разговоров.Прекрасно помню как играл Андрей и вижу как играет Квинси.Их даже сравнивать нельзя.Сравнения в пользу Канчелькиса будут только матерные.
Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 05:01
Думает, за чертей побегал - всё можно. Боже Спартак храни.
Mur Myaoo
Mur Myaoo
сегодня в 04:45
Антоха, даже не трать нервы на эту канчу
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
сегодня в 03:46
Морозовский:
Канчельскис, чё ты себя вечно хвалишь? Будь скромнее. Распетушился. Какое твоё дело кому куда ехать? Не пыхти.
а ты конкретно спартачем стал) за шоколадного вступился)
Спагетти
Спагетти
сегодня в 03:40
Мы сейчас наблюдаем рождение нового Бубнова:)))
Австриец анжи
Австриец анжи
сегодня в 02:53
Канчельскис не строй из себя великого твоя скамейка на Уолл трафарт уже покрашена
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:16
Канчельскис, что ты прицепился к Промесу.
Доказывать состоятельность нужно было своей бабе.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 01:47
Правду сказал легенда МЮ, добавить нечего...)))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:23
Промес второй Депей на словах Толстой а вот в сборной -дно и я его сравнивал с Азмуном, мне говорили так Азмун играет со слабыми командами, так Нидерланды тоже не в группе смерти и забивает куда меньше, даже Проппер в дебютном матче оформил дубль, парень играет за Брайтон. А дебютного гола Промеса пришлось ждать 10 матчей.
Итог Иран на ЧМ, а Нидерланды за бортом турнира!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 01:13
Кончельских прав он не уровен Ливерпуля
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:36
Уровень иксперта Канчнчельскиса и Канчельскиса тренера мы и правда уже видели. Доказал, чего уж там)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:35
Если Промес это не игрок,то кто в нашем чемпе игрок ? Я могу напомнить целый ряд великих игроков у которых в апл неполучилось,например Шевченко ,разве он средний игрок ? Хватит уже опускать наш чемпионат,он у нас не слабый,а с появлением стадионов становится и сильнее и интереснее... Если Промес уйдет,желаю удачи в апл...
ivany4
ivany4
сегодня в 00:34
Жаль Канчельскиса, совсем сроднился с бутылкой.
А ведь раньше и играл и рассуждал неплохо.
Одно слово, сбитый летчик....
benderivan
benderivan
сегодня в 00:28
По итогам голосования среди болельщиков с целью определения ста величайших игроков в истории «МЮ» Канчельскис занял 25-е место.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:24
Какой он россиянин? Он хохол с литовскими корнями. Задолбал выпячивать свой "уровень". Туповатый и прямолинейный бегунок был!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 00:13
Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1032026.shtml

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этот нерусь зачем Антоху куда-то отсылает ? ....или он считает , что уехав и получив подданство GB в праве разруливать судьбы других футболистов ?
....3 он тогда в Россию опять припёрся ?....или уважухи там к нему нет ? ...ну да Юрмалу потренеровал , три копейки платили...на Руси решил бабла приподнять...
...Антоха может хочет со Спартаком и ЛЕ и ЛЧ взять ?
...нам иноземцы не указ , все5 их советы вредные и мы в них не нуждаемся....
....Короче ! кончалькин вали лесом...( нормальные поняли куда я тебя послал )....
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Viduka
сегодня в 00:09
Viduka:
Ну, насчет Бекхэма он прав. Спайс-бой сам однажды признался, что продолжал бы полировать скамейку, останься Канчельскис в команде. Да и немалая часть скамовских болельщиков до сих пор котирует его выше Бекхэма.
По опросу МЮ-шных болельщиков его поставили на 50-место из всех кто выступал за них.
Нормально.Никто в его футбольном даровании и не сомневается,хотя с тренерами постоянно конфликтовал.Сейчас ведёт себя не солидно.Не дело обсуждать и сравнивать себя с тем или иным.А он это постоянно делает.Не солидно.
Viduka
Viduka ответил ziborock
сегодня в 00:04
ziborock:
Иногда Канчельскис просто несет ахинею! Андрей Канчельскис: "Аршавин думал, что он крутой. Но в "Арсенале" столкнулся с новой реальностью. И теперь в Казахстане..." Андрей Канчельскис: Я уступил дорогу Бекхэму в «МЮ»
Ну, насчет Бекхэма он прав. Спайс-бой сам однажды признался, что продолжал бы полировать скамейку, останься Канчельскис в команде. Да и немалая часть скамовских болельщиков до сих пор котирует его выше Бекхэма.
cska-78
cska-78 ответил Сергей Саныч
сегодня в 00:01
Сергей Саныч:
Ты посмотри повнимательнее кто начал.
Ну пускай значит каждому и отвечает, кто не так про него скажет! Мало вам рекламы с шоколадками, давайте веселите с "экспертами"!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил cska-78
вчера в 23:59
cska-78:
Ну ЦСКА он первый раз забил, с 7, или 8 попытки, не помню :) Я просто не понимаю, зачем ваш негр начинает вот эту болтовню с Канчельскисом?
Ты посмотри повнимательнее кто начал.
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