Канчельскис: «Я свой уровень доказал, очередь за Промесом»

Бывший игрок МЮ и сборной России Андрей Канчельскис ответил полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу, который до этого в штыки воспринял критику в свой адрес со стороны россиянина.

«Что могу ответить Промесу? Ничего не собираюсь отвечать. Я сказал то, что вижу. Пускай едет и доказывает, что может играть в топ-чемпионатах. Свой уровень в футболе я уже доказал, теперь его очередь. Что он мне сейчас рассказывает? Не собираюсь с ним ругаться.

Не только я говорю, что он не уровень английского чемпионата. Он не уровень „Ливерпуля“. Человек не стремится уезжать в лиги, где уровень выше. Но зачем оправдываться? Это смешно просто. Пусть на телевидение ещё сходит и расскажет, какой он крутой. И он должен доказать свой уровень не мне, а себе. Когда я в Англию уезжал, показывал сам себе, что я хорош. Это надо додуматься, чтобы словами отвечать. Игрой надо отвечать. Просто смешно».