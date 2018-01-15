«Краснодар» хотел арендовать Шатова, но «Зенит» отказал

По данным СМИ, «Краснодар» несколько дней назад делал официальное предложение «Зениту» по аренде полузащитника Олега Шатова.

«Быки» намеревались арендовать футболиста до конца сезона с правом выкупа за 5 млн евро, но «сине-бело-голубые» на такие условия не согласились. При этом футболист был согласен на снижение зарплаты - с порядка 3 миллионов евро в год до 2.

Напомним, что Шатов не полетел на первый сбор «Зенита» в ОАЭ.