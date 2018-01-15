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«Краснодар» хотел арендовать Шатова, но «Зенит» отказал

вчера, 23:06

По данным СМИ, «Краснодар» несколько дней назад делал официальное предложение «Зениту» по аренде полузащитника Олега Шатова.

«Быки» намеревались арендовать футболиста до конца сезона с правом выкупа за 5 млн евро, но «сине-бело-голубые» на такие условия не согласились. При этом футболист был согласен на снижение зарплаты - с порядка 3 миллионов евро в год до 2.

Напомним, что Шатов не полетел на первый сбор «Зенита» в ОАЭ.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:58
Может "Зенит" решил "повоспитывать" Шатова?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Akatsuki72
сегодня в 04:54
Akatsuki72:
Ну да, и система лондонских Арсенала и Тоттенхэма губит, и московских Спартака и Динамо, да вообще всё клубы, да системы виноваты, что игроки большие деньги получать хотят, а отрабатывать - нет. Али-Бабло прям заставляет невинных игрочков вести себя именно так)
У Зенита есть 40 разбойников, а у других нет..)
RDeanW
RDeanW
сегодня в 03:32
но хотят усиливать конкурента за родную третью строчку
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:49
Вы действительно "слепы" или просто притворяетесь???Зенит хочет в очередной раз забрать у конкурента одного из лидеров(лучшего игрока если по чесноку),а Краснодар,не играющего игрока,которого даже на сбор не взяли.Совсем одно и тоже не правда ли???Вот поэтому и забавный зенит,а Краснодар ведет себя вполне адекватно.Приоткрыл пелину или как...?!
Akatsuki72
Akatsuki72 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 00:56
Сергеевич вернулся 1:
Система Зенита сгубила). Шатов не Али-Баба..в пещеру с сокровищами зашёл, а выйти не смог..волшебное слово забыл).
Ну да, и система лондонских Арсенала и Тоттенхэма губит, и московских Спартака и Динамо, да вообще всё клубы, да системы виноваты, что игроки большие деньги получать хотят, а отрабатывать - нет. Али-Бабло прям заставляет невинных игрочков вести себя именно так)
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 00:49
...принуждают Смолова отдать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Крейсер
сегодня в 00:34
Крейсер:
А Зенит - забавный. Не хочет усиливать конкурента (Шатовым). Но зато хочет усилиться у конкурента (Смоловым).
А не обратная ли ситуация? Типа , Краснодар забавный...
А если серьёзно, то Зенит наверно хочет обмен, или игрочишку в нагрузку добавить...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Akatsuki72
вчера в 23:56
Akatsuki72:
Шатов сам виноват. Хочет играть в основе, но ничего не хочет делать. Много размахивает руками, возмущается, сам ошибается, до мяча не добегает... в общем понтов много, а на деле пшик. Парень безусловно талантливый, но ленивый. Мы все помним, как здорово они сыгрались с Халком и в ЛЧ выдали шикарную игру и там Шатов старался, но после окончательно звезда ударила по голове и лень его одолела. Это беда всех отечественных футболистов и она сгубила много талантливых парней и не надо обвинять клубы в том, что кто-то кого-то сгубил, пусть парни сами думают и винят только себя.
Система Зенита сгубила). Шатов не Али-Баба..в пещеру с сокровищами зашёл, а выйти не смог..волшебное слово забыл).
Akatsuki72
Akatsuki72 ответил Сергеевич вернулся 1
вчера в 23:52
Сергеевич вернулся 1:
Сгнобили парня. Сколько игроков сборной потеряла страна! Ужос!
Шатов сам виноват. Хочет играть в основе, но ничего не хочет делать. Много размахивает руками, возмущается, сам ошибается, до мяча не добегает... в общем понтов много, а на деле пшик. Парень безусловно талантливый, но ленивый. Мы все помним, как здорово они сыгрались с Халком и в ЛЧ выдали шикарную игру и там Шатов старался, но после окончательно звезда ударила по голове и лень его одолела. Это беда всех отечественных футболистов и она сгубила много талантливых парней и не надо обвинять клубы в том, что кто-то кого-то сгубил, пусть парни сами думают и винят только себя.
Faustello
Faustello
вчера в 23:39
Сцуки, Шатов на банке сидит второй год, а у нас бы норм вписался - очкуют. Только вот вопрос - а кто им бабки даёт и эффективность вложений проверяет с таким подходом? У Гос компаний одно название осталось Гос (чтобы удобнее было бизнес делать).
морозз
морозз
вчера в 23:38
В этом весь Зенит, вход 100 рублей а выход миллион!
Крейсер
Крейсер
вчера в 23:38
А Зенит - забавный.
Не хочет усиливать конкурента (Шатовым).
Но зато хочет усилиться у конкурента (Смоловым).
Kerri
Kerri
вчера в 23:25
Ну и смысл? И самим не нужен и играть не дают.
ermak6448
ermak6448
вчера в 23:20
думаю что Договорятся...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 23:10
Сгнобили парня. Сколько игроков сборной потеряла страна! Ужос!
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