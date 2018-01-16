Недвед: «„Ювентус“ хочет требл»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что итальянский клуб планирует выиграть в этом сезоне чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов.

«Мы продолжаем участие во всех трех турнирах и мы намерены выиграть их все. Для болельщиков главное - Лига чемпионов, но мой приоритет - тотальная победа. Я никогда не опускаю планку и ценю то, как наши парни продолжают сражаться на всех фронтах.

Некоторые футболисты „Юве“ могут выиграть Скудетто в седьмой раз подряд, что действительно удивительно, если вспомнить, что каждый сезон всё начинается сначала».

«Юве» в последнем туре Серии А обыграл «Кальяри» (1:0).