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«Локомотив» намерен вернуть Жемалетдинова

сегодня, 01:31

«Локомотив» намерен вернуть выпускника своей академии, нападающего Рифата Жемалетдинова, который летом 2016 года сменил московский клуб на «Рубин». Об этом рассказал источник в столичной команде:

«„Локо“ активно интересуется возможностью вернуть Рифата. Он воспитанник красно-зелёных, и в его возвращении руководство клуба видит неплохие перспективы как для развития самого игрока, так и для усиления команды. „Железнодорожники“ хотели бы осуществить трансфер уже нынешней зимой. При этом в клубе надеются закрыть сделку как можно скорее, чтобы футболист смог пройти с командой тренировочные сборы в преддверии второй части сезона. С учётом не самой стабильной финансовой ситуации в нынешнем клубе Жемалетдинова, его переезд в столицу вполне реален».

В текущем сезоне РФПЛ 21-летний футболист отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 14 встречах.

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Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 08:37
Будь тогда нормальное руководство в Локомотиве, сейчас бы такой вопрос не стоял.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:54
Бердыев Джамала по любому выгонит , лучше ему уйти сегодня , Бердыев своих собирает !
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 07:54
Сколько же ещё придётся разгрести Геркусу той срани, которую оставила в клубе Ольга-свет-Юрьевна, что б ей жилось долго и счастливо?
Иногда сожалею, что мы не живём Средневековье. В те времена её давно на костре сожгли бы. Если б, конечно, Гинер на заступился )))
Parovoznic
Parovoznic ответил compka
сегодня в 07:48
compka:
то, что невозможно купить за деньги, можно купить за большие деньги
Где б их ещё взять?
Parovoznic
Parovoznic ответил амурец
сегодня в 07:47
амурец:
надо было думать когда в Рубин продовали
Армейское руководство, которое в те времена управляло Локомотивом, тогда всё обдумало.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:12
Свой воспитанник это прекрасно, конечно. Да и атакующие игроки у нас, кроме братьев, уже в нормальном возрасте. Но вот заиграет ли Рифат? Хотя Палыч знает где у кого кнопка. Посмотрим за развитием событий.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 07:04
Локо чемпион
амурец
амурец ответил Байкал Иркутск
сегодня в 06:40
Байкал Иркутск:
Его никто не продавал! В добавок ему предложили десятикратное увеличение зарплаты, но в Рубине предложили намного больше и воспользовавшись опцией самовыкупа, ушел чисто за бабками. В итоге проиграл Рубин и Жемалетдинов, а сейчас скорее всего вернётся даром, в Рубине перспективы печальные, а в Локо неплохие.
в Локо да, и всё же если Жемалетдинов вернётся думаю Локо это не помешает
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил амурец
сегодня в 06:19
амурец:
надо было думать когда в Рубин продовали
Его никто не продавал! В добавок ему предложили десятикратное увеличение зарплаты, но в Рубине предложили намного больше и воспользовавшись опцией самовыкупа, ушел чисто за бабками.
В итоге проиграл Рубин и Жемалетдинов, а сейчас скорее всего вернётся даром, в Рубине перспективы печальные, а в Локо неплохие.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:46
Рубин продаёт только дорогих футболистов импортозамишения игроков.
compka
compka
сегодня в 05:16
то, что невозможно купить за деньги, можно купить за большие деньги
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:50
Правильное намерение.
Вот только продавали зачем?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 03:39
не так - то просто это будет сделать
фк Рубин тоже хочется быть в 5-ке таблицы и поиметь возможность завсетиться в Европе...
амурец
амурец
сегодня в 03:13
надо было думать когда в Рубин продовали
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