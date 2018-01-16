«Локомотив» намерен вернуть Жемалетдинова

«Локомотив» намерен вернуть выпускника своей академии, нападающего Рифата Жемалетдинова, который летом 2016 года сменил московский клуб на «Рубин». Об этом рассказал источник в столичной команде:
«„Локо“ активно интересуется возможностью вернуть Рифата. Он воспитанник красно-зелёных, и в его возвращении руководство клуба видит неплохие перспективы как для развития самого игрока, так и для усиления команды. „Железнодорожники“ хотели бы осуществить трансфер уже нынешней зимой. При этом в клубе надеются закрыть сделку как можно скорее, чтобы футболист смог пройти с командой тренировочные сборы в преддверии второй части сезона. С учётом не самой стабильной финансовой ситуации в нынешнем клубе Жемалетдинова, его переезд в столицу вполне реален».
В текущем сезоне РФПЛ 21-летний футболист отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 14 встречах.
Иногда сожалею, что мы не живём Средневековье. В те времена её давно на костре сожгли бы. Если б, конечно, Гинер на заступился )))
Иногда сожалею, что мы не живём Средневековье. В те времена её давно на костре сожгли бы. Если б, конечно, Гинер на заступился )))
В итоге проиграл Рубин и Жемалетдинов, а сейчас скорее всего вернётся даром, в Рубине перспективы печальные, а в Локо неплохие.
В итоге проиграл Рубин и Жемалетдинов, а сейчас скорее всего вернётся даром, в Рубине перспективы печальные, а в Локо неплохие.
Вот только продавали зачем?
Вот только продавали зачем?
фк Рубин тоже хочется быть в 5-ке таблицы и поиметь возможность завсетиться в Европе...
фк Рубин тоже хочется быть в 5-ке таблицы и поиметь возможность завсетиться в Европе...