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Погба - лучший ассистент топ-5 лиг на данный момент

сегодня, 11:37

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал 2 результативные передачи во вчерашнем матче 23-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:0). Это уже 9-й голевой пас для француза в 13 матчах АПЛ, что фактически делает Погба самым эффективным ассистентом в топ-5 лигах Европы. По 9 ассистов еще у ряда игроков, но все они сыграли больше поединков.

1.Поль Погба, МЮ (9 пасов в 13 играх)

2. Неймар, ПСЖ (9 пасов в 14 играх)

3. Филипп Макс, «Аугсбург» (9 пасов в 18 играх)

4. Пионе Систо, «Сельта» (9 пасов в 19 играх)

5. Лерой Сане, «Манчестер Сити» (9 пасов в 21 игре)

6. Кевин Де Брюйне «Манчестер Сити» (9 пасов в 23 играх).

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Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91 ответил Dude-MU
сегодня в 16:22
Dude-MU:
пха) А как же Салах...
а что Салах? игрок очень крутой, но точно не Де Брюйне) да и позиции разные. Каждый бы хотел такого игрока в команде, как и Решфорда который как по мне деградирует при Моуре. его бы в Ливерпуль)
амурец
амурец ответил Merdzik
сегодня в 15:27
Merdzik:
Ну много было моментов Месси вывел Суареса один на один, а тот запорол. Или Месси сам создал момент и сам завершил.
нормально моменты создаёт только Месси а все их запарывают, а он один только всё реализует, только почему игры Барсы вытягивает отнюдь не Месси?
Dude-MU
Dude-MU ответил Ptaha91
сегодня в 14:58
Ptaha91:
тут даже нечего сравнивать, Де Брюйне лучшый игрок лиги на данный момент. А для меня лично во всем мире.
пха) А как же Салах...
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 14:49
Неудивительно, ведь он же игрок мю!
Nazi
Nazi
сегодня в 14:11
Не верьте люди, Погба это переоцененный игрочишка. Таких в Африке навалом, и стоят они 100 000 за пачку. Вот так то развели несчастный МЮ :)

Соккеровский профессор.
Merdzik
Merdzik ответил амурец
сегодня в 14:08
амурец:
то есть создание моментов не должны приводить к голу?
Ну много было моментов Месси вывел Суареса один на один, а тот запорол. Или Месси сам создал момент и сам завершил.
Merdzik
Merdzik ответил Artuom
сегодня в 14:01
Artuom:
Голевая передача это созданный момент, который партнёр реализовал. Относительно Месси - хочешь сказать в Барсе игроки хуже, если реализуют меньше созданных Месси моментов, чем игроки МЮ, раз они чаще забивают с передач Погба??? Есть конечно ещё предпоследние пасы. Но тут Погба тоже не уступит Месси, и не только он, ещё и КДБ, и Неймар, и Мбаппе, и многие другие вроде Салаха например. В этом матче третий гол был забит после предпоследнего паса именно Погбы. Получается во всех 3 гола участвовал непосредственно.
Амурец имел ввиду только Месси и Барсу. В Барсе основном игру обостряет Месси и он сам завершает. Например Месси пасует на Альбу, Альба обратно к Месси и Месси забивает.
Artuom
Artuom ответил Merdzik
сегодня в 13:46
Merdzik:
Создавать момент и отдать голевую передачу это разные вещи.
Голевая передача это созданный момент, который партнёр реализовал.
Относительно Месси - хочешь сказать в Барсе игроки хуже, если реализуют меньше созданных Месси моментов, чем игроки МЮ, раз они чаще забивают с передач Погба???

Есть конечно ещё предпоследние пасы. Но тут Погба тоже не уступит Месси, и не только он, ещё и КДБ, и Неймар, и Мбаппе, и многие другие вроде Салаха например.
В этом матче третий гол был забит после предпоследнего паса именно Погбы. Получается во всех 3 гола участвовал непосредственно.
просто сашка
просто сашка
сегодня в 13:26
вчера играл восхитительно
амурец
амурец ответил Merdzik
сегодня в 13:25
Merdzik:
Создавать момент и отдать голевую передачу это разные вещи.
то есть создание моментов не должны приводить к голу?
Igo0rek
Igo0rek ответил RedDevil88
сегодня в 12:54
RedDevil88:
ну естественно))) о великий плеймейкер МС и всея АПЛ))
Я бы даже сказал, всея мира))
Merdzik
Merdzik ответил амурец
сегодня в 12:53
амурец:
а кто то говорил, что Месси теперь больше создаёт моменты партнёрам поэтому сам и почти не забивает, а оказывается то и моментов то он создаёт немного
Создавать момент и отдать голевую передачу это разные вещи.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 12:46
Меня больше Макс удивляет. Защитник играющий во второсортной команде.
амурец
амурец
сегодня в 12:35
а кто то говорил, что Месси теперь больше создаёт моменты партнёрам поэтому сам и почти не забивает, а оказывается то и моментов то он создаёт немного
RedDevil88
RedDevil88 ответил Igo0rek
сегодня в 12:29
Igo0rek:
Только Де Брюйне раз в сто больше пользы приносит.
ну естественно))) о великий плеймейкер МС и всея АПЛ))
Ptaha91
Ptaha91 ответил Igo0rek
сегодня в 12:28
Igo0rek:
Только Де Брюйне раз в сто больше пользы приносит.
тут даже нечего сравнивать, Де Брюйне лучшый игрок лиги на данный момент. А для меня лично во всем мире.
Igo0rek
Igo0rek ответил RedDevil88
сегодня в 12:01
RedDevil88:
сасамба Де Брюйне)))
Только Де Брюйне раз в сто больше пользы приносит.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 11:55
нежданчик.статистика упрямая штука
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:53
после каждого тура будут итоги подводить?)))
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 11:43
сасамба Де Брюйне)))
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