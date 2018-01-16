Погба - лучший ассистент топ-5 лиг на данный момент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал 2 результативные передачи во вчерашнем матче 23-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:0). Это уже 9-й голевой пас для француза в 13 матчах АПЛ, что фактически делает Погба самым эффективным ассистентом в топ-5 лигах Европы. По 9 ассистов еще у ряда игроков, но все они сыграли больше поединков.
1.Поль Погба, МЮ (9 пасов в 13 играх)
2. Неймар, ПСЖ (9 пасов в 14 играх)
3. Филипп Макс, «Аугсбург» (9 пасов в 18 играх)
4. Пионе Систо, «Сельта» (9 пасов в 19 играх)
5. Лерой Сане, «Манчестер Сити» (9 пасов в 21 игре)
6. Кевин Де Брюйне «Манчестер Сити» (9 пасов в 23 играх).
Соккеровский профессор.
Соккеровский профессор.
Относительно Месси - хочешь сказать в Барсе игроки хуже, если реализуют меньше созданных Месси моментов, чем игроки МЮ, раз они чаще забивают с передач Погба???
Есть конечно ещё предпоследние пасы. Но тут Погба тоже не уступит Месси, и не только он, ещё и КДБ, и Неймар, и Мбаппе, и многие другие вроде Салаха например.
В этом матче третий гол был забит после предпоследнего паса именно Погбы. Получается во всех 3 гола участвовал непосредственно.
Относительно Месси - хочешь сказать в Барсе игроки хуже, если реализуют меньше созданных Месси моментов, чем игроки МЮ, раз они чаще забивают с передач Погба???
Есть конечно ещё предпоследние пасы. Но тут Погба тоже не уступит Месси, и не только он, ещё и КДБ, и Неймар, и Мбаппе, и многие другие вроде Салаха например.
В этом матче третий гол был забит после предпоследнего паса именно Погбы. Получается во всех 3 гола участвовал непосредственно.