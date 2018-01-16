Погба - лучший ассистент топ-5 лиг на данный момент

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал 2 результативные передачи во вчерашнем матче 23-го тура АПЛ против «Сток Сити» (3:0). Это уже 9-й голевой пас для француза в 13 матчах АПЛ, что фактически делает Погба самым эффективным ассистентом в топ-5 лигах Европы. По 9 ассистов еще у ряда игроков, но все они сыграли больше поединков.

1.Поль Погба, МЮ (9 пасов в 13 играх)

2. Неймар, ПСЖ (9 пасов в 14 играх)

3. Филипп Макс, «Аугсбург» (9 пасов в 18 играх)

4. Пионе Систо, «Сельта» (9 пасов в 19 играх)

5. Лерой Сане, «Манчестер Сити» (9 пасов в 21 игре)

6. Кевин Де Брюйне «Манчестер Сити» (9 пасов в 23 играх).