МЮ и Моуриньо согласовали условия нового контракта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами».

Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и тренер договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года. По слухам, в новом трудовом договоре будет пункт, который позволить сторонам пролонгировать рабочие отношения еще на сезон - до 2022 года.

Как утверждает источник, португалец в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, это видится формальностью.

Ранее наставник заявил, что у него нет никакого желания покидать «Манчестер Юнайтед».