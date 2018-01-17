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МЮ и Моуриньо согласовали условия нового контракта

сегодня, 00:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами».

Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и тренер договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года. По слухам, в новом трудовом договоре будет пункт, который позволить сторонам пролонгировать рабочие отношения еще на сезон - до 2022 года.

Как утверждает источник, португалец в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом, это видится формальностью.

Ранее наставник заявил, что у него нет никакого желания покидать «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:10
Ни к чему это. Но второго САФ к сожалению нет (.
Павел Молочный
Павел Молочный ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 06:56
Barcelona_Rostov:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами». Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и игрок договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года ======================================== когда это Моуриньо игроком стал...)))))
Поправили, спасибо.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 06:43
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы продлить контракт с «красными дьяволами».

Напомним, текущее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2019 года, но британские СМИ сообщают о том, что клуб и игрок договорились о продлении сотрудничества до июня 2021 года
========================================
когда это Моуриньо игроком стал...)))))
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 06:37
Не рано ли контракты переподписывать? середина сезона токо...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:38
Жаль такой славный клуб
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 02:52
Вот и верь вы 41 журналюг, еще днем писали о том,что Жозе хочет в Реал..
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:48
С учётом мониторинга "успехов" Зидана.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 00:37
Отлично.
bexxx
bexxx
сегодня в 00:35
Не стоит ох как не стоит
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