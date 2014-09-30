Де Хеа уверен, что «Манчестер Юнайтед» сможет хорошо сыграть и без Руни

Вратарь МЮ Давид де Хеа выразил уверенность в том, что его команда в ближайших матчах обойдется и без помощи форварда Уэйна Руни, который получил 3 встречи дисквалификации за удаление в игре с «Вест Хэмом».
«Руни очень важен для нас, он наш капитан, но у нас есть и другие игроки, которые готовы сыграть в предстоящих матчах.
В воскресенье нас ждет важная встреча, ведь если мы победим „Эвертон“, то наше положение в таблице станет довольно неплохим.
Карточка Руни была справедливой, но он топ-футболист, и я думаю, что он должен быстро оставить этот эпизод позади», — сказал де Хеа.
«Руни очень важен для нас, он наш капитан, но у нас есть и другие игроки, которые готовы сыграть в предстоящих матчах.
В воскресенье нас ждет важная встреча, ведь если мы победим „Эвертон“, то наше положение в таблице станет довольно неплохим.
Карточка Руни была справедливой, но он топ-футболист, и я думаю, что он должен быстро оставить этот эпизод позади», — сказал де Хеа.