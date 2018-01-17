Видаль покинет «Барселону» в январе

Исходя из утверждений СМИ, руководство «Барселоны» рассматривает возможность продажи полузащитника своей команды Алейша Видаля.
Сообщается, что испанский клуб более не рассчитывает на 28-летнего футболиста. Каталонская команда попытается оформить переход игрока в нынешнее трансферное окно. Потенциальными покупателями опытного хавбека выступают «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее ходили слухи, что «Барселона» готова расстаться с 5 игроками в зимнее трансферное окно.
Видалю только если в атаку или полузащиту
я бы оставил все же
Деулофеу вот точно продать)
Видалю только если в атаку или полузащиту
я бы оставил все же
Деулофеу вот точно продать)