Ганский форвард Поку стал игроком «Анжи»

«Анжи» продолжает укреплять состав. На этот раз футболистом махачкалинского клуба стал ганский нападающий Квадво Поку, который ранее представлял цвета ФК «Майами». Контракт подписан до 31 мая 2020 года.
25-летний игрок всю свою профессиональную карьеру провел в чемпионате США, где до «Майами» выступал в составах «Атланты» и «Нью-Йорк Сити».
Напомним, что неделю назад «Анжи» усилил двухметровый венесуэльский защитник Джон Чансельор.
Внимание! Трансферные новости!— ФК «Анжи» (@fc_anji) 17 января 2018 г.
Квадво #Поку — в #Анжи! https://t.co/Wo50csCu63 pic.twitter.com/3pERguvC6W
______Гурам________Чансельор___________Мирал__________Полуяхтов____
______Данченко_____Чайковский__________Антон___________Мусалов______
___________________Квадво _______________Иванченко___________________
Как вам такой обновленный состав ? ) Интересно было бы глянуть на такое )))
______Гурам________Чансельор___________Мирал__________Полуяхтов____
______Данченко_____Чайковский__________Антон___________Мусалов______
___________________Квадво _______________Иванченко___________________
Как вам такой обновленный состав ? ) Интересно было бы глянуть на такое )))
Забивать у нас есть кому, я считаю. На мой вкус Маркелов хорош, а вместе со Слоном они вполне себе рабочие напы. Думаю, Амур, Джамал и Долгов уйдут в аренду - это наш задел на будущее. Лескано не заиграет в отборе - туда же и прощай нахрен. А вот Иванченко очень хорош. Я его по игре дубля знаю и верю в него. У нас среди молодежи такого игрока еще не было. Думаю, если не в этом сезоне, то в следующем он станет основым крайним полузом Анжи.
Забивать у нас есть кому, я считаю. На мой вкус Маркелов хорош, а вместе со Слоном они вполне себе рабочие напы. Думаю, Амур, Джамал и Долгов уйдут в аренду - это наш задел на будущее. Лескано не заиграет в отборе - туда же и прощай нахрен. А вот Иванченко очень хорош. Я его по игре дубля знаю и верю в него. У нас среди молодежи такого игрока еще не было. Думаю, если не в этом сезоне, то в следующем он станет основым крайним полузом Анжи.
А от кого тогда ждать голов ? ) Напов валом,
а по большому счету из 8-ми человек стоящих
совсем что ли никого ? ) Опорника может играть
и Чайковский, сыграл всего т о одну игру, но как
он вычищал центр, я хорошо тогда запомнил.
Амур, Слон,Лескано,Иванченко,Джамал,Долгов,
этот Поку и Маркелов. Яковлева за напа считать
просто смешно,какой он нап, хорошо еще что вообще
вышибли из капитанов, Джамал и Долгов тоже мало
серьезного в атаке, Слон местами, как и Маркелов,
как и Лескано, в итоге рассчитываю,что эти трое :
Амур, Поку и Иванченко хоть что-то покажут в атаке )
А от кого тогда ждать голов ? ) Напов валом,
а по большому счету из 8-ми человек стоящих
совсем что ли никого ? ) Опорника может играть
и Чайковский, сыграл всего т о одну игру, но как
он вычищал центр, я хорошо тогда запомнил.
Амур, Слон,Лескано,Иванченко,Джамал,Долгов,
этот Поку и Маркелов. Яковлева за напа считать
просто смешно,какой он нап, хорошо еще что вообще
вышибли из капитанов, Джамал и Долгов тоже мало
серьезного в атаке, Слон местами, как и Маркелов,
как и Лескано, в итоге рассчитываю,что эти трое :
Амур, Поку и Иванченко хоть что-то покажут в атаке )
Мне кажется не стоит от него ждать голов. Думаю, будет играть опорника с подключинием в атаку. Смотрел его африканские матчи, так там он и цз успел поиграть.
Мне кажется не стоит от него ждать голов. Думаю, будет играть опорника с подключинием в атаку. Смотрел его африканские матчи, так там он и цз успел поиграть.
Если хотя бы немного до уровня Боли
дотянет в плане голов, уже нормально )
Если хотя бы немного до уровня Боли
дотянет в плане голов, уже нормально )
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статистика не впечетляет .....но пожелаю успехов клубу и игроку!!!!!!
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статистика не впечетляет .....но пожелаю успехов клубу и игроку!!!!!!