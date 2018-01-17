Ганский форвард Поку стал игроком «Анжи»

«Анжи» продолжает укреплять состав. На этот раз футболистом махачкалинского клуба стал ганский нападающий Квадво Поку, который ранее представлял цвета ФК «Майами». Контракт подписан до 31 мая 2020 года.

25-летний игрок всю свою профессиональную карьеру провел в чемпионате США, где до «Майами» выступал в составах «Атланты» и «Нью-Йорк Сити».

Напомним, что неделю назад «Анжи» усилил двухметровый венесуэльский защитник Джон Чансельор.