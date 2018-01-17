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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Ганский форвард Поку стал игроком «Анжи»

сегодня, 19:12

«Анжи» продолжает укреплять состав. На этот раз футболистом махачкалинского клуба стал ганский нападающий Квадво Поку, который ранее представлял цвета ФК «Майами». Контракт подписан до 31 мая 2020 года.

25-летний игрок всю свою профессиональную карьеру провел в чемпионате США, где до «Майами» выступал в составах «Атланты» и «Нью-Йорк Сити».

Напомним, что неделю назад «Анжи» усилил двухметровый венесуэльский защитник Джон Чансельор.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 21:22
_____________________________Лория ______________________________
______Гурам________Чансельор___________Мирал__________Полуяхтов____
______Данченко_____Чайковский__________Антон___________Мусалов______
___________________Квадво _______________Иванченко___________________

Как вам такой обновленный состав ? ) Интересно было бы глянуть на такое )))
Shamil79
Shamil79 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:22
NAZAR 007:
Салам, Шама ! С НГ ! Всех благ родным и семье !
Салам Назар!!!! Спасибо!!!! удачи тебе и близким!!!!!
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:21
NAZAR 007:
Блин, от того не ждать, от этого не ждать ) А от кого тогда ждать голов ? ) Напов валом, а по большому счету из 8-ми человек стоящих совсем что ли никого ? ) Опорника может играть и Чайковский, сыграл всего т о одну игру, но как он вычищал центр, я хорошо тогда запомнил. Амур, Слон,Лескано,Иванченко,Джамал,Долгов, этот Поку и Маркелов. Яковлева за напа считать просто смешно,какой он нап, хорошо еще что вообще вышибли из капитанов, Джамал и Долгов тоже мало серьезного в атаке, Слон местами, как и Маркелов, как и Лескано, в итоге рассчитываю,что эти трое : Амур, Поку и Иванченко хоть что-то покажут в атаке )
Я, брат, не восторге ни от одного нашего опорника. Всем пора в пердив. Тетра еще на характере что-то делает, но тоже фолит на усталых ногах как настоящий пердивец.
Забивать у нас есть кому, я считаю. На мой вкус Маркелов хорош, а вместе со Слоном они вполне себе рабочие напы. Думаю, Амур, Джамал и Долгов уйдут в аренду - это наш задел на будущее. Лескано не заиграет в отборе - туда же и прощай нахрен. А вот Иванченко очень хорош. Я его по игре дубля знаю и верю в него. У нас среди молодежи такого игрока еще не было. Думаю, если не в этом сезоне, то в следующем он станет основым крайним полузом Анжи.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Shamil79
сегодня в 21:16
Shamil79:
посмотрел нарезку....в общем-то техничный игрок.... но позволят ли здесь так играть ...в ПЛ защита жёсткая
Салам, Шама ! С НГ ! Всех благ родным и семье !
Shamil79
Shamil79 ответил tamerlan71
сегодня в 21:16
tamerlan71:
Именно))). Вилье снаряды подавал в США.
посмотрел нарезку....в общем-то техничный игрок.... но позволят ли здесь так играть ...в ПЛ защита жёсткая
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
сегодня в 21:13
tamerlan71:
Салам, Назар! Взаимно! Мне кажется не стоит от него ждать голов. Думаю, будет играть опорника с подключинием в атаку. Смотрел его африканские матчи, так там он и цз успел поиграть.
Блин, от того не ждать, от этого не ждать )
А от кого тогда ждать голов ? ) Напов валом,
а по большому счету из 8-ми человек стоящих
совсем что ли никого ? ) Опорника может играть
и Чайковский, сыграл всего т о одну игру, но как
он вычищал центр, я хорошо тогда запомнил.
Амур, Слон,Лескано,Иванченко,Джамал,Долгов,
этот Поку и Маркелов. Яковлева за напа считать
просто смешно,какой он нап, хорошо еще что вообще
вышибли из капитанов, Джамал и Долгов тоже мало
серьезного в атаке, Слон местами, как и Маркелов,
как и Лескано, в итоге рассчитываю,что эти трое :
Амур, Поку и Иванченко хоть что-то покажут в атаке )
tamerlan71
tamerlan71 ответил Shamil79
сегодня в 21:11
Shamil79:
по другим источникам атакующий полузащитник
Именно))). Вилье снаряды подавал в США.
tamerlan71
tamerlan71 ответил NAZAR 007
сегодня в 21:07
NAZAR 007:
Салам, Тамерлан ! С НГ ! Всех благ ! Если хотя бы немного до уровня Боли дотянет в плане голов, уже нормально )
Салам, Назар! Взаимно!
Мне кажется не стоит от него ждать голов. Думаю, будет играть опорника с подключинием в атаку. Смотрел его африканские матчи, так там он и цз успел поиграть.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 21:02
по другим источникам атакующий полузащитник
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил tamerlan71
сегодня в 21:02
tamerlan71:
Квадво - не нападающий! Он - бокс-ту-бокс, как Одил Ахмедов. В США его стали наигрывать как центр полуза, а до этого он всегда был опорником.
Салам, Тамерлан ! С НГ ! Всех благ !

Если хотя бы немного до уровня Боли
дотянет в плане голов, уже нормально )
tamerlan71
tamerlan71
сегодня в 20:55
Квадво - не нападающий! Он - бокс-ту-бокс, как Одил Ахмедов. В США его стали наигрывать как центр полуза, а до этого он всегда был опорником.
Shamil79
Shamil79 ответил Есть медали
сегодня в 20:51
Есть медали:
Еще один нападающий? Кого ж на выход то?))
пока на выходе Дибиргаджиев....а так уже 8 нападающих
mavrid05
mavrid05
сегодня в 20:30
усиление
Shamil79
Shamil79
сегодня в 20:30
. В "Майами", который выступает во второй по значимости футбольной лиги в США, Поку перешёл в 2014 году. За этот клуб он провёл 55 матчей во всех турнирах и забил 16 голов. В активе форварда три матча за сборную Ганы, в составе которой он дебютировал в 2015 году
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статистика не впечетляет .....но пожелаю успехов клубу и игроку!!!!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:28
Будет и ганец "Зеню" гнуть вместе с "АНЖИ"!
gorets004
gorets004
сегодня в 20:06
Пока собираем экзотику какую то,будем смотреть😁
grafff
grafff
сегодня в 20:06
Усиление
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:49
Странный выбор ганца.
Есть медали
Есть медали
сегодня в 19:44
Еще один нападающий? Кого ж на выход то?))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:36
25-летний игрок. На фото лет 40 минимум.
parallels
parallels
сегодня в 19:14
у спартака перехватили. как им это удалось? 😲
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