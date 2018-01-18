Конте: «Нам нужно лучше пользоваться системой видеоповторов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Норвичем» в переигровке 3 раунда Кубка Англии (1:1, 5:3 - пен.) остался недоволен решением главного арбитра встречи Грэма Скотта показать жёлтую карточку за симуляцию полузащитнику «синих» Виллиану. Отметим, что во втором дополнительном тайме с поля были удалены два игрока лондонцев Альваро Мората и Педро, которые, по мнению Скотта, также симулировали в штрафной соперника.

«Я думаю, нам нужно улучшить работу с системой видеоповторов, если мы хотим её использовать. Считаю, что ситуация с Виллианом была ясна как день, я видел этот эпизод, и это должен был быть пенальти. Я видел это очень чётко. Я говорю это не потому, что не доволен решением судьи. Он быстро принял решение наказать Виллиана жёлтой карточкой. Это означает, что он не сомневался. Но я повторюсь, если мы хотим стать лучше, то должны лучше пользоваться системой видеоповторов. Нужно ждать, пока человек, наблюдающий за игрой через монитор, скажет, что это была стопроцентная симуляция, и пусть уже тогда главный арбитр принимает решение наказать Виллиана.

Но я считаю, что человек, наблюдающий за игрой, по крайней мере, должен был как-то сомневаться в том эпизоде. Виллиан получил удар, и судья должен об этом узнать. На мой взгляд, это мог быть пенальти», — подчеркнул Конте.