«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Астон Вилла», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Челси»

В начале осени «Челси» играл более стабильно, а сейчас явно сдает, что видно из результатов. Команда опустилась на четвертое место с 29 баллами и сейчас опережает «Ливерпуль» только за счет дополнительных показателей. В игре на своем поле с «Астон Виллой», хозяева попробуют остановить ее победное шествие, что они как раз умеют делать и сократить отставание от бирмингемцев всего до трех баллов.

20 декабря «Челси» спас ничейный результат с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2), а 16 числа обыграл «Кардифф» в кубке английской лиги (3:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» продолжает приятно удивлять своих болельщиков длинной серией побед, а календарь подкидывает клубу все новые испытания. Коллектив заслуженно идет на третьем месте с 36 баллами и на три пункта отстает от лидера, но в этот раз ему предстоит сыграть на выезде с «Челси», который умеет удивлять соперника и выигрывать сложные поединки. Тем не менее, гости надеются на благоприятный исход встречи, даже если это будет ничья.

21 декабря «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Манчестер Юнайтед» (2:1), а 14 числа оказалась сильнее на выезде «Вест Хэма» (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Челси» – 1.82

Ничья – 3.9

Победит «Астон Вилла» – 4.05

Статистика

«Астон Вилла» выиграла уже десять поединков подряд во всех турнирах

«Челси» проиграл два матча из десяти на своем поле за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что обе команды будут успешны в завершающей фазе своих атак, а победит более дисциплинированный клуб в этот футбольный вечер.