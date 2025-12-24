«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Астон Вилла», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Челси»
В начале осени «Челси» играл более стабильно, а сейчас явно сдает, что видно из результатов. Команда опустилась на четвертое место с 29 баллами и сейчас опережает «Ливерпуль» только за счет дополнительных показателей. В игре на своем поле с «Астон Виллой», хозяева попробуют остановить ее победное шествие, что они как раз умеют делать и сократить отставание от бирмингемцев всего до трех баллов.
20 декабря «Челси» спас ничейный результат с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2), а 16 числа обыграл «Кардифф» в кубке английской лиги (3:1).
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» продолжает приятно удивлять своих болельщиков длинной серией побед, а календарь подкидывает клубу все новые испытания. Коллектив заслуженно идет на третьем месте с 36 баллами и на три пункта отстает от лидера, но в этот раз ему предстоит сыграть на выезде с «Челси», который умеет удивлять соперника и выигрывать сложные поединки. Тем не менее, гости надеются на благоприятный исход встречи, даже если это будет ничья.
21 декабря «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Манчестер Юнайтед» (2:1), а 14 числа оказалась сильнее на выезде «Вест Хэма» (3:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Челси» – 1.82
- Ничья – 3.9
- Победит «Астон Вилла» – 4.05
Статистика
- «Астон Вилла» выиграла уже десять поединков подряд во всех турнирах
- «Челси» проиграл два матча из десяти на своем поле за последнее время
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить, на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что обе команды будут успешны в завершающей фазе своих атак, а победит более дисциплинированный клуб в этот футбольный вечер.