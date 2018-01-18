Глушаков: «Я находился под прессом и не понимал, нужен ли „Спартаку“»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что спад его игровой формы в начале сезона был связан с долгим продлением контракта.



«Когда я переходил в „Спартак“, то говорил, что не буду радоваться первому голу в ворота „Локо“. Но, на самом деле, прошло слишком много времени, и в этот день не было настроения веселиться. К тому моменту почти три месяца я находился под прессом и не понимал, нужен ли клубу.



Из-за проблем с контрактом страдали партнёры? Что за бред? Что значит страдали? Я что, меньше тренировался?! Или меньше бегал?! От тренерского штаба претензий не было, от ребят тоже. Но вы можете заставить себя радоваться, если вам не весело? Я сильно переживал и из-за контракта, и из-за результатов. Хорошо, что всё наладилось. Вы же ждали все эти фото в Инстаграме и так далее – ну они и вернулись».