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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Глушаков: «Я находился под прессом и не понимал, нужен ли „Спартаку“»

сегодня, 11:01

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что спад его игровой формы в начале сезона был связан с долгим продлением контракта.

«Когда я переходил в „Спартак“, то говорил, что не буду радоваться первому голу в ворота „Локо“. Но, на самом деле, прошло слишком много времени, и в этот день не было настроения веселиться. К тому моменту почти три месяца я находился под прессом и не понимал, нужен ли клубу. 

Из-за проблем с контрактом страдали партнёры? Что за бред? Что значит страдали? Я что, меньше тренировался?! Или меньше бегал?! От тренерского штаба претензий не было, от ребят тоже. Но вы можете заставить себя радоваться, если вам не весело? Я сильно переживал и из-за контракта, и из-за результатов. Хорошо, что всё наладилось. Вы же ждали все эти фото в Инстаграме и так далее – ну они и вернулись».

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Все комментарии
Mirajj
Mirajj
сегодня в 17:34
Под кем он находился так и непонял.есть такой там?
Luter Red
Luter Red ответил Багров-брат
сегодня в 17:09
Денисову , скажи об этом , тот который Гарик.
И про деньги и про продажность и тд.)
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Узб@гоеный
сегодня в 15:39
Узб@гоеный:
Могу я показать истинную правду этого перевертыша! https://www.youtube.com/watch?v=NZvn2ZM4tO8
ахах, так и знал, что тут будет это видео
удав
удав
сегодня в 14:46
контракт выстрадал -можно дальше юморить)
eaguar
eaguar
сегодня в 14:19
удачи Спартаку
Parovoznic
Parovoznic ответил vka1970
сегодня в 14:16
vka1970:
Падальщики уже рты свои раззявили.Не робей Денис.В обиду не дадим.
Не знаю, как сложится его дальнейшая карьера. Но возможен вариант, при котором вы ещё ужаснётесь, когда узнаете, что это за проститутка.
ОВВ74
ОВВ74 ответил Alex-96
сегодня в 13:55
Alex-96:
глушаков: сходил в баню с промясом и понял что очень нужен спартаку
ты очень огорчен, что не с тобой...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:52
Не напрягайся...))
kastites
kastites
сегодня в 13:49
Мерзкий тип этот Грушаков
VIPded
VIPded
сегодня в 13:15
Глушаков прям чуть опять не возненавидел Спартак... ))) Хорошо, попустило...
Alex-96
Alex-96
сегодня в 13:02
глушаков: сходил в баню с промясом и понял что очень нужен спартаку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:30
На Энфилде многих посещают странные мысли....)))
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 12:15
Давай, Дениска, зарабатывай бла-бла-висты. На футбольном то поле, как был ноликом "похоронным", так и остался...))) Мелкая продажная личность, нашедшая приют с "народном" стане. Пригрели, куда же теперь девать...)))
Фан Джигурды
Фан Джигурды ответил Стыдно за зенит
сегодня в 12:10
Стыдно за зенит:
Профессионал чего уж там)
Вертлявый как уж. Профессионал! :)))
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
сегодня в 12:10
Профессионал чего уж там)
Великолепный
Великолепный ответил Узб@гоеный
сегодня в 12:02
Узб@гоеный:
Могу я показать истинную правду этого перевертыша! https://www.youtube.com/watch?v=NZvn2ZM4tO8
Хорошо сказал!)) Плюсую.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:56
Меньше бормотухи надо пить и не будешь под прессом.
Коля58
Коля58
сегодня в 11:56
Денис так и не определился! Толи он ненавидит Спартак! )) Толи он влюблен по уши в Баню Спартаковскую )) Денис в Баню с самогоном Русские не ходят ))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:49
Это уже пройденный этап.
Клон Клона
Клон Клона ответил Mяyчeло
сегодня в 11:44
Mяyчeло:
Один Капуста тут с десяти профилей пишет, он узбагоенный, он же крези тапок, он же али ибн и тд и тп
ДруК, ты правду говоришь или стебёшься ?
vka1970
vka1970 ответил Mяyчeло
сегодня в 11:39
Mяyчeло:
Один Капуста тут с десяти профилей пишет, он узбагоенный, он же крези тапок, он же али ибн и тд и тп
Да по фиг.
Плохо, что для некоторых уже любимчики местной администрации существуют.Вот с ними не поборешься.Эта как играть в футбол с командой и купленным судьёй.Счёт известен заранее.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 11:37
А сейчас банщик держит под прессом черную братву.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил vka1970
сегодня в 11:36
vka1970:
Падальщики уже рты свои раззявили.Не робей Денис.В обиду не дадим.
Один Капуста тут с десяти профилей пишет, он узбагоенный, он же крези тапок, он же али ибн и тд и тп
makkie
makkie
сегодня в 11:34
Хорошо, что все успешно разрешилось и Глушаков вновь обрёл былую форму во второй части чемпионата. Важные голы Севилье, Ростову и Арсеналу тому подтверждение.
CrazyTapok
CrazyTapok ответил Узб@гоеный
сегодня в 11:29
Узб@гоеный:
Могу я показать истинную правду этого перевертыша! https://www.youtube.com/watch?v=NZvn2ZM4tO8
Не смешите мои тапки. Про таких героев говорят, что за деньги Родину продадут
Kerri
Kerri
сегодня в 11:28
Ну сейчас то все нормально.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 11:23
Соккер, ничего не понятно.
vka1970
vka1970
сегодня в 11:22
Падальщики уже рты свои раззявили.Не робей Денис.В обиду не дадим.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:16
Всё в прошлом, а настоящее говорит, что он на своём месте.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:14
Многие до сих пор этого не понимают )
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