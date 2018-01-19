«Спартак» присмотрел ещё одного защитника в Бразилии

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.11 9.5 19.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 2.9 3.5 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
09:04
Манчини может возглавить сборную Австралии, но лишь на время чемпионата мира6
00:40
«Марсель» дважды расписался в воротах «Кана»8
00:24
Дортмундская «Боруссия» упустила шанс выйти на второе место в Бундеслиге9
22:31
«Барселона» сохранила 7-й номер для Гризманна30
20:30
«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Бэйла16
09:42
Кэмпбелл: «Я бы приехал тренировать в Италию»0
09:29
В Сети появилось фото третьей формы «Арсенала» на следующий сезон1
08:52
Игрок сборной Бельгии - в списке трансферных интересов «Челси»0
08:38
Цорк: «У „Боруссии“ нет конкретных предложений по Обамеянгу, мы на него рассчитываем»2
08:27
36-летний Барцальи останется в «Ювентусе» ещё на год2
08:18
Видаль покинет «Баварию» летом3
08:01
Халк: «Буду стараться, чтобы получить шанс вернуться в сборную и сыграть на ЧМ в России»8
07:42
ПСЖ в будущем планирует переманить к себе Гвардиолу3
07:04
Дайч: «Зарплата Санчеса? Посмотрите на гонорар актёра, сыгравшего Гарри Поттера»11
06:44
Итальянские гранды нацелились на 20-летнего защитника сборной Мексики0
06:19
«Ливерпуль» готов предложить «Реалу» € 100 млн за Бэйла8
05:57
Хайнкес рассказал о состоянии Левандовски и Хуммельса1
05:41
«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения Роналду из-за покупки Санчеса5
05:21
СПАЛ приобрёл полузащитника «Партизана» Эвертона0
04:58
Шюррле: «Очень досадно, что „Боруссия“ сегодня не победила»4
04:25
Куртуа получил травму и не сыграет с «Брайтоном»4
03:53
Моуриньо: «Будем рады, если Кэррик войдёт в тренерский штаб по окончании сезона»1
03:24
Джеко и Эмерсон готовы перейти в «Челси»3
03:06
Наставник «Марселя» назвал своего игрока идиотом за падение в штрафной «Кана»3
02:42
«Беневенто» взял в аренду полузащитника «Антальяспора»1

«Спартак» присмотрел ещё одного защитника в Бразилии

вчера, 23:26

«Спартак», который пока так и не сумел подписать защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, ищет другие варианты усиления линии обороны в Бразилии.

По информации местных СМИ, «красно-белые» претендуют на защитника «Ботафого» Игора Рабелло.

При этом агент 22-летнего футболиста Ансельмо Пайва подтвердил, что в услугах его клиента заинтересован клуб из России, но не раскрыл всех карт, не назвав потенциального покупателя.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Германии раскрыли финансовые детали трансфера Рауша в «Динамо»
Вчера, 23:40 4
​Закупки Сёмина. Успеть на чемпионский поезд
Вчера, 17:35Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадка3
«Сантос» отказался продавать Вериссимо
Вчера, 14:41 47
Рауш сегодня пройдет медосмотр в «Динамо»
Вчера, 12:57 34
«Спартак» интересуется Беляевым из-за травмы Джикии
Вчера, 12:21 56
«Спартак» заплатит 10 млн евро за Вериссимо
Вчера, 09:03 22
Обсудить
Все комментарии
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
сегодня в 09:03
обожаю бразильские комедии) а если в них участвует Спартак и режиссер Федун, то смотрю с большим удовольствием. ) конец у них всегда один и тот же забавный и смешной))
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил Казанский
сегодня в 08:41
Казанский:
У нас в России в это время ночь.Ты где живешь?
У него нет ни дня, ни ночи - всегда на посту.
obana777
obana777 ответил Шуnя771
сегодня в 08:03
Шуnя771:
Как обычно - чисто спартаковскую ветку топчут жеребята))
А где им еще пастись? На своих ветках, там не так интересно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:44
Как обычно - чисто спартаковскую ветку топчут жеребята))
Шуnя771
Шуnя771 ответил vka1970
сегодня в 07:42
vka1970:
Если на вырост и не дорого, можно брать.А так смысла нет.Куда их, солить что ли ? Тут и Максимович наш и Верисимо одной ногой в нашем клубе.Достаточно.
Пусть лучше "про запас" будут)
Казанский
Казанский ответил самуил кац 1
сегодня в 06:55
самуил кац 1:
Ты веришь, что Бауэр променял бы АПЛ на свиноферму ? Я - нет!
За деньги ДА
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 06:53
cska plus:
У хрюшек своя логика а помесей типа казанского особая.
Вот почитал твои комменты...а поржать где?)))))
cska plus
cska plus ответил самуил кац 1
сегодня в 06:43
самуил кац 1:
Ты веришь, что Бауэр променял бы АПЛ на свиноферму ? Я - нет!
У хрюшек своя логика а помесей типа казанского особая.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Казанский
сегодня в 06:24
Казанский:
Спартак умом не понять...Был отличный бек из Рубина по фамилии Бауэр..ну переплатили бы лишних 2 ляма еврозелени.А что сейчас терзаться,тем более зная что в Бразильской сборной беков нет,тем более в просто другом бразильском клубе
Ты веришь, что Бауэр променял бы АПЛ на свиноферму ? Я - нет!
cska plus
cska plus ответил Казанский
сегодня в 06:20
Казанский:
Спартак умом не понять...Был отличный бек из Рубина по фамилии Бауэр..ну переплатили бы лишних 2 ляма еврозелени.А что сейчас терзаться,тем более зная что в Бразильской сборной беков нет,тем более в просто другом бразильском клубе
А чё физрук отказался от него.
cska plus
cska plus ответил ДСА
сегодня в 06:19
ДСА:
Похоже Спартаку лишь бы какого-либо бразильца купить.
Не говори так, казанский обижается.
cska plus
cska plus ответил Казанский
сегодня в 06:13
Казанский:
У нас в России в это время ночь.Ты где живешь?
Россия большая, и вообще сейчас утро это в Татарстане глубокая ночь.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:12
Похоже Спартаку лишь бы какого-либо бразильца купить.
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 06:02
cska plus:
У нас в России сначала говорят доброе утро, в вашем ауле разве не принято?
У нас в России в это время ночь.Ты где живешь?
Ver
Ver
сегодня в 05:56
Это да, только в Бразилии, где о защите думают меньше всего, и нужно искать защитников...
cska plus
cska plus ответил Казанский
сегодня в 05:54
Казанский:
Димон,когда на работу выйдешь?
У нас в России сначала говорят доброе утро, в вашем ауле разве не принято?
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 05:47
cska plus:
Спартак не там ищет, его Африка ждёт.
Димон,когда на работу выйдешь?
Казанский
Казанский
сегодня в 05:44
Спартак умом не понять...Был отличный бек из Рубина по фамилии Бауэр..ну переплатили бы лишних 2 ляма еврозелени.А что сейчас терзаться,тем более зная что в Бразильской сборной беков нет,тем более в просто другом бразильском клубе
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:00
"Спартак" по прежнему популярен.
Его "типовые" поклонники тоже на месте.
cska plus
cska plus
сегодня в 03:38
Спартак не там ищет, его Африка ждёт.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 03:05
Интересно-что курит селекционная служба Спартака?Защитника в Бразилии-серьезно?!Мда -цирк какой то ей богу.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 02:57
давай сразу красную и я больше сюда не вернусь
ошалевший
ошалевший ответил Байкал-38
сегодня в 02:53
Байкал-38:
А где Фалькао?
в монако
ошалевший
ошалевший ответил Байкал-38
сегодня в 02:51
Байкал-38:
Драма по классике! Хотели купить Луана, отказали, купили Педру Роша в три дорога! Хотели купить Верассимо, теперь купят как миленькие Рабелло, так же в три дорого! А потом будет нам всем объяснять, что может когда нибудь этот игрок заиграет! Про Педру Роша так уже было сказано!!!! Причём теми кто его купил!!!
    parallels
    parallels ответил Shagrath82
    сегодня в 02:37
    Shagrath82:
    Писерман а кто такой Трабукки? Он в тренереском штабе? Селекционер Спартака?
    мне интересно одно: ты сейчас шутишь, или всерьёз.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 02:01
    У нас что защитники только в Бразилии проживают ?
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 01:12
    в Бразилии , где много диких обезьян ?
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил parallels
    сегодня в 01:06
    parallels:
    не зулус. вычёркиваем. https://www.transfermarkt.de/igor-rabello/profil/spieler/341701
    Писерман а кто такой Трабукки? Он в тренереском штабе? Селекционер Спартака?
    Sully
    Sully ответил parallels
    сегодня в 01:05
    parallels:
    не зулус. вычёркиваем. https://www.transfermarkt.de/igor-rabello/profil/spieler/341701
    скауты спартака сейчас во всю работают в Танзании, Мозамбике, ЦАР и Конго.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:43
    А дзюбу куда ?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100