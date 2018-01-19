«Спартак» присмотрел ещё одного защитника в Бразилии

«Спартак», который пока так и не сумел подписать защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, ищет другие варианты усиления линии обороны в Бразилии.
По информации местных СМИ, «красно-белые» претендуют на защитника «Ботафого» Игора Рабелло.
При этом агент 22-летнего футболиста Ансельмо Пайва подтвердил, что в услугах его клиента заинтересован клуб из России, но не раскрыл всех карт, не назвав потенциального покупателя.
Вериссимо уже куплен.
Вериссимо уже куплен.
Тут и Максимович наш и Верисимо одной ногой в нашем клубе.Достаточно.
Тут и Максимович наш и Верисимо одной ногой в нашем клубе.Достаточно.