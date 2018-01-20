Индзаги: «Нам всегда непросто играть с „Кьево“»

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата Италии с «Кьево».

«После небольшого перерыва нам предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Исторически сложилось так, что нам всегда сложно играть с „Кьево“. Посмотрим, как будет на этот раз. Мы должны быть сосредоточены на реализации своих моментов, которые, я уверен, у нас будут», - сказал Индзаги.

Ранее Индзаги поделился мнением об использовании системы VAR в чемпионате Италии.