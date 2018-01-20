«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Бернли, стадион «Тюрф Мур»
«Бернли» - «Мачестер Юнайтед» - 0:1 (0:0)
Гол: Марсьяль 54.
«Бернли»: Поуп, Тэйлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Гудмундссон, Дефур, Хендрик (Воукс 82), Корк, Эрфилд (Н'Куду 81), Барнс (Уэллс 89).
Главный тренер: Шон Дайч.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Погба, Мата (Феллаини 72), Лингард (Рэшфорд 80), Марсьяль (Эррера 90+4), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Ми 31,Бардсли 67, Погба 69, Дефур 69, Матич 76, Валенсия 90+3.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Челси» разгромил «Брайтон».