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18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли»

сегодня, 19:56
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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Бернли, стадион «Тюрф Мур»

«Бернли» - «Мачестер Юнайтед» - 0:1 (0:0)
Гол: Марсьяль 54.

«Бернли»: Поуп, Тэйлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Гудмундссон, Дефур, Хендрик (Воукс 82), Корк, Эрфилд (Н'Куду 81), Барнс (Уэллс 89).
Главный тренер: Шон Дайч.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич, Погба, Мата (Феллаини 72), Лингард (Рэшфорд 80), Марсьяль (Эррера 90+4), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Ми 31,Бардсли 67, Погба 69, Дефур 69, Матич 76, Валенсия 90+3.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Челси» разгромил «Брайтон».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответил Dude-MU
сегодня в 21:26
Dude-MU:
Я понимаю посмотреть матч Сити с Ливерпулем или Арсеналом Тоттенхем Челси. МС и Бернли наверно очень интересно...
Любой матч сити или ливера намного интереснее смотреть, чем унылое зрелище от мю
Soularity
Soularity
сегодня в 21:11
Главное результат, а Маура в топку
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:10
Еле-еле. Гнать португальского переводчика!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:50
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 20:40
    Снова красноперых Дик судит - тут все ясно было заранее
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответил Dude-MU
    сегодня в 20:39
    Dude-MU:
    ты матч смотрел?
    да зачем смотреть матч. Бернли это позавчерашний чемпионшип. А МЮ с миллиардным составом...
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 20:37
    Ryan Giggs 11:
    какие те пруфы) в моем понимании ты глор - вот весь пруф)
    ясно - слит
    скушно
    Owl Fake
    Owl Fake
    сегодня в 20:37
    Вместо пыток в Гуантанамо и Алькатрасе пора включать игры МЮ.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 20:35
    Y.N.W.A.:
    пруфы, саша, пруфы. то, что я топлю за два клуба - ни разу не о том, что я глор. если ты конечно полно понимаешь значение этого слова канаешь-не канаешь - все это блабла
    какие те пруфы) в моем понимании ты глор - вот весь пруф)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 20:32
    Ryan Giggs 11:
    ну так то под определения глора ты как раз канаешь)
    пруфы, саша, пруфы. то, что я топлю за два клуба - ни разу не о том, что я глор. если ты конечно полно понимаешь значение этого слова
    канаешь-не канаешь - все это блабла
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил Y.N.W.A.
    сегодня в 20:30
    Y.N.W.A.:
    слился? девка то ты здесь
    ну так то под определения глора ты как раз канаешь)
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 20:28
    Ryan Giggs 11:
    глор по определению как раз ты, вот я к чему собственно)
      Ryan Giggs 11
      Ryan Giggs 11 ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 20:26
      Y.N.W.A.:
      щас опять слова обратно забирать будешь или не привыкать?
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 20:24
        Ryan Giggs 11:
        глор по определению как раз ты, вот я к чему собственно)
        щас опять слова обратно забирать будешь
        или не привыкать?
        Ryan Giggs 11
        Ryan Giggs 11 ответил Y.N.W.A.
        сегодня в 20:24
        Y.N.W.A.:
        просторайка не бомби)
        глор по определению как раз ты, вот я к чему собственно)
        Dude-MU
        Dude-MU ответил Van Vanovich
        сегодня в 20:23
        Van Vanovich:
        с таким составом и таким великим тренером)) МЮ должен уже в 1-ом тайме выигрывать 3:0)).
        ты матч смотрел?
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил Ryan Giggs 11
        сегодня в 20:21
        Ryan Giggs 11:
        тип с аббревиатурой ливерпуля, пускающий слюни на халамадрид рассказывает про глоров)
          Dude-MU
          Dude-MU ответил sihafazatron
          сегодня в 20:21
          sihafazatron:
          отскок юнайтед, даже судья в одну сторону свистел, а они играть так и не научиличь с физручиньо
          Я понимаю посмотреть матч Сити с Ливерпулем или Арсеналом Тоттенхем Челси. МС и Бернли наверно очень интересно...
          John Anatas
          John Anatas
          сегодня в 20:20
          Кто бы про судейство говорил только не любитель коней когда чистый гол Рубина не засчитали в ворота коням)
          Dude-MU
          Dude-MU
          сегодня в 20:19
          Вот он стиль их игры, ни себе ни людям. Оч тяжко скучно и вяло! Я орал как КОНТЕ в эпизоде когда Погба пас не дал
          sihafazatron
          sihafazatron
          сегодня в 20:18
            abramjan
            abramjan
            сегодня в 20:18
            надеюсь тоттенхэм наваляет этому недоразумению красному
            Магомед Абдусаламов
            Магомед Абдусаламов
            сегодня в 20:16
            Автобус выстоял 😁
            Ryan Giggs 11
            Ryan Giggs 11 ответил Y.N.W.A.
            сегодня в 20:16
            Y.N.W.A.:
            смотреть на игру мю это пытка теперь понятно почему глоры мю такие агрессивные)
            тип с аббревиатурой ливерпуля, пускающий слюни на халамадрид рассказывает про глоров)
            13 RUS
            13 RUS
            сегодня в 20:12
            Благодарствуем)
            BBK33
            BBK33
            сегодня в 20:11
            В любом случае, с победой! GGMU!!!
            Ice van Reed
            Ice van Reed
            сегодня в 20:10
            «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

            «Бернли» - «Мачестер Юнайтед» - 1:0 (0:0)
            Не позорьтесь)
            Гол: Марсьяль 54
            Хотя чего ждать от фаната Ливера
            BBK33
            BBK33
            сегодня в 20:10
            От такого клуба как МЮ, всегда ждут победы над командами классом ниже. Понятно, что АФПЛ, что каждый даст бой. Но всё же...
            Van Vanovich
            Van Vanovich
            сегодня в 20:09
            с таким составом и таким великим тренером)) МЮ должен уже в 1-ом тайме выигрывать 3:0)).
            Y.N.W.A.
            Y.N.W.A.
            сегодня в 20:08
            смотреть на игру мю это пытка
            теперь понятно почему глоры мю такие агрессивные)
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