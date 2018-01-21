Депай: «Переход в „Лион“ — мое лучшее решение»

Нападающий Мемфис Депай провел в «Лионе» ровно один год. Футболист подвел итоги этого времени:

«У меня были и удачные периоды, и падения, но я счастлив находиться здесь и знаю, что могу развиваться и дальше, чтобы помочь тренерскому штабу и одноклубникам. Я на правильном пути и чувствую себя очень хорошо. Переход в „Лион“ однозначно стал моим лучшим решением. Я знаю, на что способен. Взглянув на прошлый год, вы могли бы сделать вывод, что я добился прогресса, а это самое важное для футболиста.

Результаты матчей зависят от по меньшей мере двух-трех наших игроков. Набиль очень важный игрок, часто отдает голевые передачи. Если не он, то это сделает Мариано, Берто, Макс, Хуссемм или я. У нас важная роль в команде. Временами результат действительно зависит от нашей формы, ведь в большинстве случаев голы забивают нападающие или вингеры».

Напомним, что сегодня «Лиону» предстоит встреча с ПСЖ.