Зе Луиш отказался переезжать в Англию

По информации источника, нападающим «Спартака» Зе Луишем этой зимой интересовались два клуба из нижней половины турнирной таблицы АПЛ, но футболист отказался от этих вариантов.

«Брайтон» же предлагал за игрока сборной Кабо-Верде 20 млн евро, но и такое предложение не убедило Зе Луиша покинуть Россию.

В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.