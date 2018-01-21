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Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
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Зе Луиш отказался переезжать в Англию

сегодня, 17:01

По информации источника, нападающим «Спартака» Зе Луишем этой зимой интересовались два клуба из нижней половины турнирной таблицы АПЛ, но футболист отказался от этих вариантов.

«Брайтон» же предлагал за игрока сборной Кабо-Верде 20 млн евро, но и такое предложение не убедило Зе Луиша покинуть Россию.

В нынешнем сезоне РФПЛ форвард провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Аденн
Аденн
сегодня в 21:07
всё верно, Зе ещё поможет Спартаку снова стать чемпионом.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 20:21
Это естественно!!!!В Это болото мерзкое!!!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил starche
сегодня в 20:20
starche:
Он с раннего детства любит мясо.
    Викос
    Викос
    сегодня в 20:03
    Зе ценный игрок для Спартака.
    ЧиП
    ЧиП
    сегодня в 19:59
    Зе красавчик!!! Ждём голов. И побольше, побольше ).
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 19:52
    starche
    starche
    сегодня в 18:56
    Он с раннего детства любит мясо.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 18:48
    Ну и хорошо. Если все останутся то и побороться можно на всех фронтах.
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 18:43
    Я бы расстроился, если бы он сейчас ушёл.
    Зе Луиш не голеадор, но очень полезен в подыгрыше.
    До прихода Карреры я сомневался в способностях Зе Луиша. Но он нашёл ему правильное применение.
    Рад, что Зе с нами.
    time out
    time out ответил Dark MU
    сегодня в 18:39
    Dark MU:
    Вырасти может и сможет, но не до уровня топ-клубов
    Не нам об этом судить. И не мы решаем подходит он или нет, там свои специалисты есть .
    Dark MU
    Dark MU ответил time out
    сегодня в 18:29
    time out:
    Он за год может вырасти в игровом мастерстве с его данными так, как никто другой. Пока вся его беда частые травмы, которые он получает, потому что боец и борется до конца, без оглядки на то, чтобы поберечься.
    Вырасти может и сможет, но не до уровня топ-клубов
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 18:12
    Зе Луиш сделал правильный выбор.
    Играя за "Спартак" можно трофеи завоевывать и в еврокубках участвовать.
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:11
    вот и славно, самим нужен!
    Завтра
    Завтра
    сегодня в 18:10
    Называется - ути улетают))
    loko7
    loko7
    сегодня в 17:55
    Значит самому Зе Луишу мало предложили в зарплате.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    сегодня в 17:49
    да байка, кто за него 20 млн то дал бы? когда в этом сезоне почти и не играл
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 17:45
    Федуну нужно в принудительном порядке его сплавить! Деньги очень хорошиее за него он и треть не стоит! Но если честно я не верю в эту сумму! Скорее всегно давали 500-600 тысяч!
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил RDeanW
    сегодня в 17:39
    RDeanW:
    из спартака не хотят уезжать даже на сочный контракт в апл из зенита бегут при первой же возможности даже в чешскую славию
    Для таких, как Зе Луиш, в АПЛ " сочных контрактов" не предусмотрено. Не по Сеньке шапка, как говорится. Так что гордитесь его " верностью" зулусской народной команде и не болейте !
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:32
    Присосался к нефтедолларам Федуна :) И никакие 20 млн не предлагал Брайтон, утятина!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Alex-96
    сегодня в 17:31
    Alex-96:
    Может и так. Но я то все виду к тому что это не футболисты отказываются, а их там видеть не хотят.
    Наши в 2008 - были сильнейшим поколением в России. Поехали, Аршавин, Жирков, Павлюченко, кто там еще? В итоге - на 3 с -.
    Все хотели их видеть.
    drug01
    drug01 ответил КЭТиК
    сегодня в 17:29
    КЭТиК:
    После этого цена на него будет только расти
    Не думаю так.
    Alex-96
    Alex-96 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 17:28
    AntiherQ1488:
    Вывод отсюда один: пока не попробуешь - не узнаешь.
    Может и так. Но я то все виду к тому что это не футболисты отказываются, а их там видеть не хотят.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Alex-96
    сегодня в 17:26
    Alex-96:
    Конечно помню. В Локо Иванович тоже был, ушел в Челси. В Зените Шкртел был - оттуда в Ливерпуль. Но во первых это практически все за 10 лет, и это все таки защитники. Из Локо за последние несколько лет тоже два негра в премьер лигу уезжали(НДойе и Ньяс), у нас в чемпионате всех рвали а там сдулись, а статистика получше у них чем у Зе была.
    Вывод отсюда один: пока не попробуешь - не узнаешь.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:25
    Вот, кстати, да. Же Луиш, молодец, не поехал в Брайтон. Если бы Смолов отказал Брайтону, то на него бы накинулись, слабак, сидишь на месте и тд
    Alex-96
    Alex-96 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 17:24
    AntiherQ1488:
    Видич, помнишь такого? Не скажу, что блистал в Спартаке. Перешел в МЮ. Вот тебе - пример.
    Конечно помню. В Локо Иванович тоже был, ушел в Челси. В Зените Шкртел был - оттуда в Ливерпуль. Но во первых это практически все за 10 лет, и это все таки защитники. Из Локо за последние несколько лет тоже два негра в премьер лигу уезжали(НДойе и Ньяс), у нас в чемпионате всех рвали а там сдулись, а статистика получше у них чем у Зе была.
    time out
    time out ответил Dark MU
    сегодня в 17:24
    Dark MU:
    Ага, ему 26 лет куда расти тем более в РФПЛ, топ клубы им уж точно уже не заинтересуются)
    Он за год может вырасти в игровом мастерстве с его данными так, как никто другой. Пока вся его беда частые травмы, которые он получает, потому что боец и борется до конца, без оглядки на то, чтобы поберечься.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 17:18
    После этого цена на него будет только расти
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Alex-96
    сегодня в 17:18
    Alex-96:
    Сам пишешь - РФПЛ, у нас английскую премьер лигу из наших ведущих клубов один максимум два игрока потянут, промес может потянет, а этот нет.
    Видич, помнишь такого? Не скажу, что блистал в Спартаке. Перешел в МЮ. Вот тебе - пример.
    Dark MU
    Dark MU ответил Т34
    сегодня в 17:17
    Т34:
    Все правильно, Зе, не царское это дело бороться за выживание, хоть и в АПЛ. Ты чемпион и у тебя есть время и способности, чтобы вырасти в игрока, которого захотят видеть у себя топ-клубы. Ты не потеряешься играя в Спартаке, все у тебя впереди, мы в это верим и желаем тебе успехов в игре, а в дальнейшем достойного трансфера.
    Ага, ему 26 лет куда расти тем более в РФПЛ, топ клубы им уж точно уже не заинтересуются)
    Alex-96
    Alex-96 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 17:17
    AntiherQ1488:
    Да, не самый лучший показатель. Но если он принимает мяч, спиной к чужим воротам, его сложно остановить. Игра головой, при угловых, скидки, работа в обороне, тут его уровня в РФПЛ - найти сложно.
    Сам пишешь - РФПЛ, у нас английскую премьер лигу из наших ведущих клубов один максимум два игрока потянут, промес может потянет, а этот нет.
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