Габулов дважды пропустил в дебютном матче за «Брюгге»

34-летний российский голкипер Владимир Габулов дебютировал за бельгийский «Брюгге». Вратарь принял участие в матче 22-го тура чемпионата Бельгии с «Антверпеном», который завершился вничью со счетом 2:2.
По разу в воротах Габулова расписались Матеус и Овусу. В составе «Брюгге» отличились Томечак и Вомер.
Надо меньше жрать.
Надо меньше жрать.
Удачи вова) Главное не паниковать) И будет все хорошо)
Игорь рекорд бьет мировой и все для него нормально)
Удачи вова) Главное не паниковать) И будет все хорошо)
Игорь рекорд бьет мировой и все для него нормально)