Габулов дважды пропустил в дебютном матче за «Брюгге»

34-летний российский голкипер Владимир Габулов дебютировал за бельгийский «Брюгге». Вратарь принял участие в матче 22-го тура чемпионата Бельгии с «Антверпеном», который завершился вничью со счетом 2:2.

По разу в воротах Габулова расписались Матеус и Овусу. В составе «Брюгге» отличились Томечак и Вомер.