Петкович: «Все в Сербии следят за „Спартаком“»

Защитник «Спартака» Марко Петкович рассказал, что долго не раздумывал над предложением «красно-белых».

«У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в „Спартак“, я долго не думал. Я много слышал о клубе, в Сербии играл с несколькими ребятами, которые раньше выступали в России. Все в Сербии следят за „Спартаком“ и за чемпионатом России и считают его очень сильным».

«Спартак» стал первым клубом для 25-летнего Петковича за пределами Сербии.

По слухам, футболист зарабатывает в «Спартаке» 700 тысяч евро в год.