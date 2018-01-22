Петкович: «Все в Сербии следят за „Спартаком“»

Защитник «Спартака» Марко Петкович рассказал, что долго не раздумывал над предложением «красно-белых».
«У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в „Спартак“, я долго не думал. Я много слышал о клубе, в Сербии играл с несколькими ребятами, которые раньше выступали в России. Все в Сербии следят за „Спартаком“ и за чемпионатом России и считают его очень сильным».
«Спартак» стал первым клубом для 25-летнего Петковича за пределами Сербии.
По слухам, футболист зарабатывает в «Спартаке» 700 тысяч евро в год.
В Ливерпуле 99% тебе ответят на вопрос "Какой клуб из России вы знаете??" ))))
В Ливерпуле 99% тебе ответят на вопрос "Какой клуб из России вы знаете??" ))))
Расскажи это Матичу,Коларову,Милинковичу-Савичу....)))))
Расскажи это Матичу,Коларову,Милинковичу-Савичу....)))))
Это уже диагноз
Это уже диагноз
Но, если взять, наобум, скажем, английских болельщиков футбола, и спросить их, какой российский клуб они знают, ответ в 75% случаях будет "Спартак", в 15% ЦСКА, а в 10% "Газпром".
Но, если взять, наобум, скажем, английских болельщиков футбола, и спросить их, какой российский клуб они знают, ответ в 75% случаях будет "Спартак", в 15% ЦСКА, а в 10% "Газпром".
Ну и как этот человек медосмотр прошёл ?????
Ну и как этот человек медосмотр прошёл ?????
"Спартак", по прежнему, самый популярный российский клуб.
"Спартак", по прежнему, самый популярный российский клуб.