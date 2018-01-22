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Петкович: «Все в Сербии следят за „Спартаком“»

сегодня, 09:10

Защитник «Спартака» Марко Петкович рассказал, что долго не раздумывал над предложением «красно-белых».

«У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в „Спартак“, я долго не думал. Я много слышал о клубе, в Сербии играл с несколькими ребятами, которые раньше выступали в России. Все в Сербии следят за „Спартаком“ и за чемпионатом России и считают его очень сильным».

«Спартак» стал первым клубом для 25-летнего Петковича за пределами Сербии.

По слухам, футболист зарабатывает в «Спартаке» 700 тысяч евро в год.

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:05
Все в Сербии следят с интригой за Спартаком. Все в ожидании, побития рекорда,все в ожидании цирка. Гыгыгыгыгы!
time out
time out ответил cska plus
сегодня в 10:05
cska plus:
Уже не знают как поднять имидж после 7-0.
Я знаю, как кони пытаются поднять свой имидж. Чем больше ляпнут в адрес Спартака, тем круче в своих глазах. А на деле..., в общем все знают.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:03
Мне кажется, что в Сербии большинство следит за Партизаном и Црвеной Звездой, ну то такое.
AmG1991
AmG1991 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:00
Jeck Denielse:
«У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в „Спартак“, я долго не думал." Ну и как этот человек медосмотр прошёл ?????
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 09:58
    Все Петычи мира знают и мечтают о Спартаке!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Супервайзер
    сегодня в 09:45
    Супервайзер:
    В странах бывшего "соцсодружества" за Спартаком, конечно, следит больше людей. Но, если взять, наобум, скажем, английских болельщиков футбола, и спросить их, какой российский клуб они знают, ответ в 75% случаях будет "Спартак", в 15% ЦСКА, а в 10% "Газпром".
    Я тебе больше скажу........
    В Ливерпуле 99% тебе ответят на вопрос "Какой клуб из России вы знаете??" ))))
    КАМЮ
    КАМЮ ответил Супервайзер
    сегодня в 09:43
    Супервайзер:
    В странах бывшего "соцсодружества" за Спартаком, конечно, следит больше людей. Но, если взять, наобум, скажем, английских болельщиков футбола, и спросить их, какой российский клуб они знают, ответ в 75% случаях будет "Спартак", в 15% ЦСКА, а в 10% "Газпром".
    Николай, как же так? Статистика - наука точная. А ты берёшь наобум
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил cska plus
    сегодня в 09:41
    А как вы поднимаете имидж после 0-6 от ОЛИМПИКА, так и мы подняли когда вам три сухих Плюхи отправили.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Борисыч1
    сегодня в 09:41
    Борисыч1:
    А если бы тебе предложили выбор при равных условиях - Испания-Италия или Сербия? Сербия, между прочим, самая близкая к России страна на всём земном шаре.
    Мне то зачем это говоришь ????
    Расскажи это Матичу,Коларову,Милинковичу-Савичу....)))))
    КАМЮ
    КАМЮ
    сегодня в 09:41
    "ВСЕ в Сербии следят за „Спартаком“

    Это уже диагноз
    WAARLOT
    WAARLOT
    сегодня в 09:40
    многие предпочитают спартак,так как он очень популярен в мире
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 09:38
    Он пришёл в Спартак, что бы играть. Но пока далёк видимо от своей лучшей формы.
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 09:36
    В странах бывшего "соцсодружества" за Спартаком, конечно, следит больше людей.
    Но, если взять, наобум, скажем, английских болельщиков футбола, и спросить их, какой российский клуб они знают, ответ в 75% случаях будет "Спартак", в 15% ЦСКА, а в 10% "Газпром".
    Борисыч1
    Борисыч1 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 09:31
    Jeck Denielse:
    «У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в „Спартак“, я долго не думал." Ну и как этот человек медосмотр прошёл ?????
    А если бы тебе предложили выбор при равных условиях - Испания-Италия или Сербия? Сербия, между прочим, самая близкая к России страна на всём земном шаре.
    The_BESTolo4b
    The_BESTolo4b
    сегодня в 09:29
    за цирком всегда интересно следить
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 09:28
    Конечно а что еще остается им делать
    Байкал Иркутск
    Байкал Иркутск
    сегодня в 09:27
    Уровень игрока и клуба соответствуют друг друга.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:24
    «У меня были предложения из Италии и Испании, но когда агент сказал мне, что у меня есть возможность перейти в „Спартак“, я долго не думал."

    Ну и как этот человек медосмотр прошёл ?????
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 09:22
    Ничего удивительного.
    "Спартак", по прежнему, самый популярный российский клуб.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 09:20
    Представляю какие у него были предложения из Италии и Испании,если он не раздумывая выбрал Спартак )
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 09:18
    Уже не знают как поднять имидж после 7-0.
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